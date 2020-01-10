 6 тигрів, яких утримували в неналежних умовах на Жуковому острові в Києві, влаштували в спецзаклади, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

8 січня в рамках кримінального провадження детективи Голосіївського управління поліції провели додатковий огляд місця події, в ході якого за згодою господаря його представник передав 6 тигрів на утримання трьох спецустанов Київської та Харківської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два мішки з тілами вбитих собак знайшли на Сумщині, поліція почала кримінальне провадження

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, поліцейські територіального підрозділу, співробітники полку поліції особливого призначення №2 спільно з нарядом патрульної поліції забезпечували безпеку громадян, спеціалістів профільних закладів, які приїхали за тиграми, волонтерів та журналістів:

"Співпраця правоохоронців, зоозахисників та представників організацій, у які поміщені тварини, дали позитивні результати. Також поліцейські Голосіївського управління поліції перевірили та задокументували нові умови утримання тигрів. Згідно з нормами законодавства, тварини перебувають на карантині, під час якого ветеринари встановлять загальний стан здоров’я кожної з них".

Нагадаємо, раніше правоохоронці виявили 6 тигрів, яких у неналежних умовах утримували на Жуковому острові в Києві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Власник контактного міні-зоопарку на Київщині морив голодом понад 40 тварин, - Нацполіція. ФОТО









