 Не відкидаємо, що найманці РФ готують ґрунт для терактів: на КПВВ "Майорське" затримано чоловіка з вибухівкою, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Учора в межах заходів з протидії переміщенню через лінію розмежування заборонених предметів та матеріалів оперативними діями прикордонників та співробітників СБУ на КПВВ "Майорське" було припинено спробу незаконного переміщення з тимчасово окупованої території України речовини, схожої на пластид", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що під час ретельного огляду автомобіля 39-річного громадянина України оперативні співробітники Держприкордонслужби та СБУ, що спільно діють у складі Об’єднаних сил, виявили у багажному відділенні автомобіля приховані в ємності із сумішшю для кузовних робіт автомобіля два згортки з речовиною темно-коричневого кольору загальною вагою приблизно 740 г, схожою на пластид (вибухівка).

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Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Водія та автомобіль затримано. З якою метою громадянин перевозив вибухівку з'ясовують правоохоронці.

"Не відкидаємо, що таким чином проросійські найманці готують підґрунтя для можливих терористичних акцій", - наголосили в пресцентрі ОС.









Фото: пресцентр ОС /Facebook