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Все про:Київ (6771) забудова (217)

 Жителі столичної Микільської слобідки повалили бетонний паркан і зняли металеву сітку на місці забудови пляжу "Зона здоров'я". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 січня, з 19-00 до 22-00 години, жителі району Микільської слобідки біля метро "Лівобережна" знесли паркан, яким забудовник обгородив незаконне будівництво території ландшафтного парку. Скандали навколо відомої забудови берегової лінії Дніпра тривають з 2016 року.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Місцевим жителям вже не раз вдавалося блокувати будівництво трьох 33-поверхових житлових комплексів, які мають розміститися на невеликій прибережній території поруч з пляжем "Веселка".

Земельна ділянка, на яку пред'являє права маловідома компанія ТОВ "ЛВ-Холдинг" і на якій планує побудувати ЖК "Sundance", є об'єктом "Історичний ландшафт Київських гір і долини річки Дніпра" і охороняється як культурна спадщина з 2010 року.

Жителі столичної Микільської слобідки повалили бетонний паркан і зняли металеву сітку на місці забудови пляжу Зона здоровя 01

Проте, цей аргумент як і відсутність право встановлювальних документів не зупиняє ТОВ "ЛВ-Холдинг".

В кінці грудня 2019 року забудовник почав активно заганяти техніку на територію.

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Жителі столичної Микільської слобідки повалили бетонний паркан і зняли металеву сітку на місці забудови пляжу Зона здоровя 02
Жителі столичної Микільської слобідки повалили бетонний паркан і зняли металеву сітку на місці забудови пляжу Зона здоровя 03
Жителі столичної Микільської слобідки повалили бетонний паркан і зняли металеву сітку на місці забудови пляжу Зона здоровя 04

В результаті чого активісти ГО "Микільська слобідка" перекривали дорогу, викликали поліцію. Роботи почалися вночі 3 січня.

Вчора на мітинг прийшло не менше 400 осіб із прилеглих будинків. Також були помічені спортивні молоді люди, які запалили димову шашку і захищали інтереси забудовника. Однак не перешкоджали, коли жителі повалили бетонний паркан і зняли металеву сітку, якою огородили публічну територію.

Жителі столичної Микільської слобідки повалили бетонний паркан і зняли металеву сітку на місці забудови пляжу Зона здоровя 05
Жителі столичної Микільської слобідки повалили бетонний паркан і зняли металеву сітку на місці забудови пляжу Зона здоровя 06
Жителі столичної Микільської слобідки повалили бетонний паркан і зняли металеву сітку на місці забудови пляжу Зона здоровя 07

Мітинг також супроводжували співробітники Червоного Хреста і поліція діалогу, які працювали, щоб не допустити кровопролиття. Також були на мітингу нібито майбутні мешканці ЖК "Sundance", які були присутні на мітингу перші 15 хвилин, нібито вони прийшли, щоб захистити своє право на отримання квартир. Однак досить швидко стало зрозуміло, що це проплачений мітинг, бо забудовник не має будівельного фонду і не продає квартири.

Жителі столичної Микільської слобідки повалили бетонний паркан і зняли металеву сітку на місці забудови пляжу Зона здоровя 08
Жителі столичної Микільської слобідки повалили бетонний паркан і зняли металеву сітку на місці забудови пляжу Зона здоровя 09

"Це четверта спроба забудувати територія, яка згідно з генпланом Києва, повинна стати ландшафтним парком, і навряд чи вдасться", - вважає член ГО "Микільська слобідка" Олена Орхова.

Активісти закликають Володимира Зеленського та Віталія Кличка почути жителів Микільської Слобідки. Населення мікрорайону вже збільшилося майже вдвічі, а останній зелений клаптик на березі Дніпра - залишається незахищеним ласим шматком для всіх забудовників міста.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169126
 
   
 Топ коментарі
 
Если согласно генплану Киева там Ландшафтный парк - стройка высоток там никак не может быть законной.
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Ничего подобного. Город по закону должен застраиваться только в соответствии с генпланом.
Не говоря уже о том, что там зона, охраняемая как культурное наследие.
Никакой якобы частной собственности там быть не может - если и есть какие-то документы у застройщика - они однозначно получены коррупционным путем и являются незаконными.
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Питарасы, как вы выразились, там не с ближайших домов, питарасы там даже название имеют ТОВ "ЛВ-Холдинг". И эти питарасы, купившие за взятку пару бумажек, желают незаконно влепить свои многоэтажки вместо ландшафтного парка на охраняемой законом территории.
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Незаконная стройка, незаконная стройка....А действительно ли она незаконная? Можно где-то доказательство этого посмотреть?
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Пряма демократія в дії. Допоки не підігнали тітушок.
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Якщо з"являться тітушки, то прийдуть і антитітушки...
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Прибіжать нацжони і зільлють весь протест.
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анархия, а не демократия...
завтра,твой дом кому-то не понравится... и их назовут активистами..
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А нечего свой дом незаконно лепить там, где его не должно быть и узаканивать за взятки.
Там еще и расследование нужно провести, каким образом у застройщика отказались бумажки на руках и наказать всех причастных к выдаче - и чинуш, которые эти бумажки выдали, и собственно застрощика, который явно их за взятки получил.
Ну и собственно - бумажки эти более не действительны, тк договор аренды застройщику не продлили, а плакаты, оповещающие о якобы частной собственности - полная туфта, ибо в частной собственности этот участок не был.
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Если согласно генплану Киева там Ландшафтный парк - стройка высоток там никак не может быть законной.
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Ничего подобного. Город по закону должен застраиваться только в соответствии с генпланом.
Не говоря уже о том, что там зона, охраняемая как культурное наследие.
Никакой якобы частной собственности там быть не может - если и есть какие-то документы у застройщика - они однозначно получены коррупционным путем и являются незаконными.
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так я ж не против.. я о том, что никакого Генлана нет, расчетов по вместимости Центра города никто не проводит, транспортная сетка города не увеличивается.... Есть только сиюминутная выгода барыг, а по сути убийц красивого города.
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А якщо по закону до води повинно бути не менше 100 м, а у них менше, але є дозвільні документи, то законна забудова чи ні? Що має більшу силу - закон чи дозвільні документи?

В Україні, на жаль, суд на ці питання часто дає протилежні відповіді (залежно від того, скільки заплатять).
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Им отказали в продлении аренды 2-х участков земли - а значит вся их "документация", которая и до этого была "белыми нитками (правильней сказать зелеными бабками) сшита" на сегодняшний момент ни хера не стоит.
По Закону застройщик должен согласовывать все по новому. Пусть идет и согласовывает, а потом спокойно строит.
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Посадити з конфіскацією тих чинуш які видали незаконні дозволи.
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тебе ясно было написано, что территория является историческим ландшафтом и культурным наследием и охраняется законом.
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земельный кодекс. там масса доказательств того, что стройка вне закона.
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конституцию смотри, или соей глаза и уши залепило ) ???
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Что именно посмотреть предлагаете? Посмотрите Водный кодекс в контексте разрешенного метража строительства от уреза воды
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Закон от 2010 года 100 метров от воды застройка не возможна !
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100 м від Дніпра, а тут не річка а Русанівська протока, тому діє норма 70 м від води. Але там на березі пляж, досить гарний і будівництво його не зачепило, всі норми дотримані.
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Молодцы)Пускай строють))Сам там на первой линии к Днепру квартиру куплю))А вы товарисщи с близ лежачих домов просто ЛОХОНУЛИСЬ!Перекроют вам вид на Днепр)Ничего страшного!
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Ну да, теперь вторая линия потеряет в цене, как минимум в 2 раза.
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Пусть незаконно строят? Ты из питарасов, которые за незаконное строительство?
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...А действительно ли она незаконная? Можно где-то доказательство этого посмотреть?/\///// можно посмотреть.Открой ст 13 Конституции Украины. Все что "приватизировано"(украдено ,спиз..жено)у государства и народа после 1991г является незаконным,а значит преступным и подлежит немедленному возвращению в собственность государства,с учетом нанесенного ущерба.Национализировать все крупнейшие бюджетообразующие предприятия,как невыполнившие условия приватизации ,вернуть в собственность государства энергетику,газовое хозяйство,сферу ЖКХ с удержанием нанесенного ущерба,а это примерно 8-13 трлн долл и тогда МВФ будет с протянутой рукой у нас клянчить деньги а не наоборот.Что касается пляжа-это однозначно преступление ,т.к никто не имеет права ограничивать доступ граждан к реке.
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Разруха в головах власти Киева.Строят муравейники ,а на рекреацию положили.То надо мэрию штурмом брать.,как радикалы ВРУ и Банковую.
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КАКАЯ РАЗНИЦА?
вот шо они услышат от Дякулы Оманского...
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не удачный ник у тебя. Герой мифологии подвиги совершал, а ты в интернете гадишь
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Он по твоему "гадит", а ты ГАВНО ЗЕленое по Интернету размазываешь - в чем разница???
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какие дети??Там собаки какали бегали!Этим питорасам с ближайших домом ВИД НА ДНЕПР видите ли загАраживать будет!!
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Питарасы, как вы выразились, там не с ближайших домов, питарасы там даже название имеют ТОВ "ЛВ-Холдинг". И эти питарасы, купившие за взятку пару бумажек, желают незаконно влепить свои многоэтажки вместо ландшафтного парка на охраняемой законом территории.
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Вчера на митинг пришло не менее 400 человек из близлежащих домов. Также были замечены спортивные молодые люди, которые зажгли дымовую шашку и защищали интересы застройщика. Однако не препятствовали, когда жители повалили бетонный забор и сняли железную сетку, которой огородили публичную территорию. Источник: https://censor.net.ua/p3169126\\\\\\\\\\

Та бо к ним подошел "вор в законе"(благодарю вас) и сказал что ***ца этих спортиков будут буквально лежать на тротуаре через 5 минут.... у вора свои интересы(переписывает имущество)
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Народовладдя пробивает себе дорогу от харанта не дождешься. Где законопроект брехун?
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Вынужден констатировать (не в обиду киевлянам), что Киев, как город для жизни, уже лет как 15, безнадёжен и стремительно превращается в трущобы и клоаку. Раньше любил этот город, но теперь меня туда ничем не заманишь.
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Ктянам не абидно тому що за 20-25 років 50% мешканців в Києві вже не киян. А гостей міста побухати, посцяти в провулках і поматюкатись московстким матом мабуть по півмільйони кожного місяця.
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Бидло вже не знає де коробки натикати. Через 10 років в Києві буде в принципі неможливо їздити на автомобілі - просто не буде можливості проїхати.
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кого у нас останавливало отсутствие правоустанавливающих документов? да никого..., какой-то там генплан - это вообще такая же фантастика, как и честные и независимые судьи...., нет в стране государственных институций, которые помогают людям жить хорошо, а плохим мешают делать плохое, есть только договорняки, бабло, рейтинги и "мои люди"....
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Обращение к Зеленскому и Кличку? Очень смешно! Именно их застройщики этим и занимаются. И все попытки остановить эту стройку обречены на провал. Как имели он всех в виду,так и имеют!
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Не только смешно-но и дебильно!!!!Ведь согласно законам по самоуправлению..Утвержением и разработкой планов по застройке занимаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО городские и районные депутаты!!!!!!!!!!!!И поэтому целеобразно, не ломать заборы или крыть фуями Кличко-а пойти в райуправу и "набить" рожу тамощним депутатам!!!И ЕЩЁ...ПОЧЕМУ эти 400 жителей не ходили на обьявленные слушания по застройке пляжа?????!!!!Бухали?...а теперь проснулись?!
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Валяти огорожі не єфективно. Треба палити техніку. В нес ще народ сподівається на закон. Але ж видно що надії на нього марні. Поліція стоїть як барани. За те можуть поставити активіста на коліна - відігратись за своє приниженя на Майдані.
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Бубочке Ваши парки до лампочки, он в Омане шаурму с семейкой трескал - это важнее!
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Вообще-то президент не занимается городскими парками - это дело местной власти. Так что давай, начинай рассказывать, как там Кличко ваши парки до лампочки.
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Киев уже и так переполнен донецко-луганским мусором,и те дома на 90% ими будут заселены.Такое ощущение,что свет клином на Киеве сошелся.
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Пріват чи фірма , немає значення ,не мають права перекривати берегову лінію
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А де були ці "местные жители", коли територія того "ландшафтного парка" заросла чагарниками і там збирались бомжі та наркомани? Парк рядом, його ніхто не забудовує, там будується гарна набережна, довжиною 3,5 км для відпочинку і прогулянок. А ця ділянка не входить в паркову зону. Зрештою, ті будинки, мешканці яких протестують, теж побудовані на місці, де раніше була жива природа, яку знищили під забудову їх будинків. А причина протестів банальна, нові будинки закриють комусь вид з вікна на Дніпро, когось жаба давить, бо не має грошей, щоб там купити квартиру, хоч свою отримав від держави безплатно, а організатор протесту переслідує іншу мету. Мабуть забудовник йому не відстібнув.
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Твои слова противоречат "является объектом "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепра" и охраняется как культурное наследие с 2010 года."
На каком расстоянии от берега больших рек, по-твоему, могут строить жильё и прочие споруды и какой высоты?
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Прочь грязные лапы от Виталика! Все срочно на Майдан защищать лучшего в мире мэра!
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Киевским застройщикам дай волю, они понастроят муравейников прямо в русле Днепра 😁🤑
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