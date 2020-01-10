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Все про:Австралія (93) пожежа (1985)

 Пожежі в Австралії: влада готується до нової евакуації населення, вчені оцінюють кількість загиблих тварин в 1 млрд особин. ФОТОрепортаж

На південну частину Австралії насувається нова хвиля екстремальної спеки. Влада готується до нової евакуації населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Влада Австралії попередила населення про наближення нової хвилі екстремальної спеки, що загрожує загострити і без того катастрофічну ситуацію з масштабними пожежами лісів і чагарників. У найближчі 12-36 годин у штаті Вікторія на південному сході країни очікується "дуже небезпечна і динамічна "ситуація", заявив глава місцевого відомства з надзвичайних ситуацій Ендрю Кріскп учетвер, 9 січня.

Пожежі в Австралії: влада готується до нової евакуації населення, вчені оцінюють кількість загиблих тварин в 1 млрд особин 01
Фото: Bai Xuefei / Imago images / Xinhua

У зв'язку з очікуваним 10 січня новим посиленням спеки влада штату продовжила режим природної катастрофи ще на два дні. У низці районів Вікторії очікується "екстремальна ситуація". Міністр штату у справах поліції Ліса Невілл застерегла населення від переоцінювання наслідків нещодавніх дощів. За її словами, пожежі продовжують поширюватися.

Пожежі в Австралії: влада готується до нової евакуації населення, вчені оцінюють кількість загиблих тварин в 1 млрд особин 02
Фото: Rick Rycroft / AP

Раніше влада Вікторії розпорядилася про нову евакуацію населення. "Якщо надійде вказівка ​​їхати, то ви мусите виїхати. У цих населених пунктах залишатися небезпечно. Ми не можемо гарантувати вашу безпеку", - сказав глава уряду Вікторії Деніел Ендрюз у телезверненні до народу 9 січня.

Ендрюз знову закликав жителів прибережного міста Маллакута готуватися до евакуації. Тут через пожежі нещодавно опинилися заблокованими тисячі людей. Багато з них були евакуйовані військовими на кораблях.

Пожежі в Австралії: влада готується до нової евакуації населення, вчені оцінюють кількість загиблих тварин в 1 млрд особин 03
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

"Ми лише на самому початку того, що стане воістину проблемним улітку", - сказав прем'єр Вікторії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд готовий допомогти Австралії в боротьбі з лісовими пожежами, - заява МЗС України

Зі свого боку професор Сіднейського університету Кріс Дікман переглянув свою оцінку кількості тварин, які загинули внаслідок лісових пожеж в Австралії, і вважає, що на цей момент їхня кількість перевищила 1 млрд, йдеться на сайті Сіднейського університету.

Пожежі в Австралії: влада готується до нової евакуації населення, вчені оцінюють кількість загиблих тварин в 1 млрд особин 04
Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Раніше Дікман підрахував, що внаслідок пожеж загине 480 млн тварин. Зараз, коли пожежі тривають, він оновив цю цифру до понад 800 млн у штаті Новий Південний Уельс і до понад 1 млрд на загальнонаціональному рівні, пише Ліга.

Пожежі в Австралії: влада готується до нової евакуації населення, вчені оцінюють кількість загиблих тварин в 1 млрд особин 05
Фото: David Mariuz / EPA

Цифри, наведені Дікманом, ґрунтуються на звіті Всесвітнього фонду природи (WWF) за 2007 рік про вплив розчищення земель у Новому Південному Уельсі. Для розрахунку автори отримали оцінку щільності популяції ссавців, птахів і рептилій у штаті Новий Південний Уельс, а потім помножили оцінку щільності на площу рослинності, затвердженої для розчищення. Автори навмисно використовували дуже консервативні оцінки в розрахунках. Таким чином, зазначає університет, справжня смертність, імовірно, буде значно вищою, ніж передбачалося. Ця цифра охоплює ссавців (за винятком кажанів), птахів і рептилій і не включає жаб, комах або інших безхребетних.

Пожежі в Австралії: влада готується до нової евакуації населення, вчені оцінюють кількість загиблих тварин в 1 млрд особин 06
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Професор Дікман має більш ніж 30-річний досвід роботи в галузі екології, написав і був редактором 16 книг і монографій, 480 журнальних статей і глав книг.

Пожежі в Австралії: влада готується до нової евакуації населення, вчені оцінюють кількість загиблих тварин в 1 млрд особин 07
Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Як відомо, спустошливі лісові пожежі в Австралії вирують з вересня. Вогонь знищив вже 10,3 млн га - територію, порівнянну за розмірами з Ірландією або Південною Кореєю. Жертвами пожеж стали щонайменше 27 осіб. 2019 рік став найспекотнішим в Австралії за весь час погодної статистики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169122
 
 
 Топ коментарі
 
хрень какая-то. неправильно все это, несправедливо...
имхо не заслужила Австралия такого наказания
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Фейк это, а не фото из космоса.
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Зверюшек жалко, они ни в чем не виноваты.
Странное устройство для тушения пожара у женщины на фото 2.
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Зверюшек жалко, они ни в чем не виноваты.
Странное устройство для тушения пожара у женщины на фото 2.
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Да, этим пожар не потушить... У нас таким колорадских жуков травят.
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Ну да, 3-ёх литровой банкой воды лес не потушить
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Это бензин! Даже 5 тонной бочкой погасить будет сложно.
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Это канистра с бензином. Пожарные используют его для контролируемого предварительного сжигания небольших территорий, чтобы предотвратить большие пожары.
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Такие устройства используются в двух случаях: контролируемый встречный пожар и что бы пожарные не остались без работы (шутка).
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Фото из космоса...
Горит весь континент.
Пожары в Австралии: власти готовятся к новой эвакуации населения, ученые оценивают количество погибших животных в 1 млрд особей - Цензор.НЕТ 4759
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туда хотели с Украины 200 человек отправить потушить пожар - по моему они бы не смогли...

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Такой пожар, что даже Австралийская пустыня горит.
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ЭТО ФЕЙК!!! НЕФИГ ПОСТИТЬ , СДЕЛАЛ КОЛАЖ ИЗ ВСЕХ ПОЖАРОВ ЗА ГОД КАКОЙ ТО БЛОГЕР НЕПОМНЮ ТОЧНО КТО
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Нужно что-то делать с засухами.В Израиле ничего не горит,потому ,как поливается.Опреснители ставить и поливать надо.И Украинцам тоже надо переходить на капельный полив и накоплению влаги.На Харьковщине -дефицит осадков.Может быть неурожай в этом году.Нужна госполитика на перспективу в плане глобального опустынивания.
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Начинай делать. Откажись от благ цивилизации, ходи пешком и жуй траву.
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Макдональдс уже применяет кое -где искусственное мясо из азота и углецю.Уже давно работает искусственный интеллект,а над опреснением морской воды никто не думает,хотя мангровые леса тоже есть.Сейчас идёт залесивание дна бывшего Аральского моря в Узбекистане.Это тоже вариант..А так Канары и Испания выгорели,Калифорния - тоже,Австралия -горит,ну а орде сам бог велел.От Камчатки и до Москвы.
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мангровые леса сократились на треть за 20 лет из-за искусственного разведения креветок, коровы выбрасывают парникового метана почти 10% от общего. Так что не покупай креветки и мясо-молочные продукты. Я тебе сразу так и сказал, ходи пешком, жуй траву.
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Такими темпами.. кегуру и коалы могут стать вымирающим видом
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хрень какая-то. неправильно все это, несправедливо...
имхо не заслужила Австралия такого наказания
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Нет там никакого "наказания". Каждый год, в сезон засухи австралийские "алени" ездят на шашлыки барбекю, игнорируя повышенную пожароопасность. Бросают в траву бычки из окон авто. Ничего не напоминает ? И каждый-божий год Австралия четыре месяца горит. В среднем ежегодно 156 пожаров, вызванных **************. У нас тоже, как весна - старую траву по ярам поджигают, дебилы. А зимою камыши жгут. Десятилетиями, из года в год.
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В Австралии на восточном побережье много-много лет горят подземные запасы каменного угля.Дым уходит в океан.А сейчас дым от австралийских пожарищ добрался и до пустынь Чили,где туч почти не бывает.
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сравнил хрен с пальцем австралия как 12 украин размером нет ни осени ни зимы жара 40-50 ...унас сгорело через месяц трава выросла...сменяемость времени года а там...
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Предлагаю отправить туда зебилов. В Украине от них пользы нет, так пусть хоть огонь гасят.
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они и без тапок, и без труселей смогут. Не велика честь для них.
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Спасибо, как говорится, за Ваше предложение, но спасибо.
Видите ли, в Австралии уже завозили таких животных, как кролики, лисы, жабы и даже верблюды, которые, одичав, расплодились в геометрической прогрессии и теперь наносят колоссальный урон местной фауне и флоре...
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конченая старана то питоны жрут т о кобры в ванной то мемы..и жара круглый год там кроме города жить не возможно..ппц ни дождя ни хера но же не выростит заново...это ж опа
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Власти Австралии приняли решение убить тысячи верблюдов, их будут отстреливать с вертолетов https://www.bbc.com/news/newsbeat-51032145
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Что за 1 миллиард животных, насекомые что-ли? Пожежі в Австралії: влада готується до нової евакуації населення, вчені оцінюють кількість загиблих тварин в 1 млрд особин - Цензор.НЕТ 8552
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