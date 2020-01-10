 Пожежі в Австралії: влада готується до нової евакуації населення, вчені оцінюють кількість загиблих тварин в 1 млрд особин. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
Влада Австралії попередила населення про наближення нової хвилі екстремальної спеки, що загрожує загострити і без того катастрофічну ситуацію з масштабними пожежами лісів і чагарників. У найближчі 12-36 годин у штаті Вікторія на південному сході країни очікується "дуже небезпечна і динамічна "ситуація", заявив глава місцевого відомства з надзвичайних ситуацій Ендрю Кріскп учетвер, 9 січня.
Фото: Bai Xuefei / Imago images / Xinhua
У зв'язку з очікуваним 10 січня новим посиленням спеки влада штату продовжила режим природної катастрофи ще на два дні. У низці районів Вікторії очікується "екстремальна ситуація". Міністр штату у справах поліції Ліса Невілл застерегла населення від переоцінювання наслідків нещодавніх дощів. За її словами, пожежі продовжують поширюватися.
Раніше влада Вікторії розпорядилася про нову евакуацію населення. "Якщо надійде вказівка їхати, то ви мусите виїхати. У цих населених пунктах залишатися небезпечно. Ми не можемо гарантувати вашу безпеку", - сказав глава уряду Вікторії Деніел Ендрюз у телезверненні до народу 9 січня.
Ендрюз знову закликав жителів прибережного міста Маллакута готуватися до евакуації. Тут через пожежі нещодавно опинилися заблокованими тисячі людей. Багато з них були евакуйовані військовими на кораблях.
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
"Ми лише на самому початку того, що стане воістину проблемним улітку", - сказав прем'єр Вікторії.
Зі свого боку професор Сіднейського університету Кріс Дікман переглянув свою оцінку кількості тварин, які загинули внаслідок лісових пожеж в Австралії, і вважає, що на цей момент їхня кількість перевищила 1 млрд, йдеться на сайті Сіднейського університету.
Раніше Дікман підрахував, що внаслідок пожеж загине 480 млн тварин. Зараз, коли пожежі тривають, він оновив цю цифру до понад 800 млн у штаті Новий Південний Уельс і до понад 1 млрд на загальнонаціональному рівні, пише Ліга.
Цифри, наведені Дікманом, ґрунтуються на звіті Всесвітнього фонду природи (WWF) за 2007 рік про вплив розчищення земель у Новому Південному Уельсі. Для розрахунку автори отримали оцінку щільності популяції ссавців, птахів і рептилій у штаті Новий Південний Уельс, а потім помножили оцінку щільності на площу рослинності, затвердженої для розчищення. Автори навмисно використовували дуже консервативні оцінки в розрахунках. Таким чином, зазначає університет, справжня смертність, імовірно, буде значно вищою, ніж передбачалося. Ця цифра охоплює ссавців (за винятком кажанів), птахів і рептилій і не включає жаб, комах або інших безхребетних.
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Професор Дікман має більш ніж 30-річний досвід роботи в галузі екології, написав і був редактором 16 книг і монографій, 480 журнальних статей і глав книг.
Як відомо, спустошливі лісові пожежі в Австралії вирують з вересня. Вогонь знищив вже 10,3 млн га - територію, порівнянну за розмірами з Ірландією або Південною Кореєю. Жертвами пожеж стали щонайменше 27 осіб. 2019 рік став найспекотнішим в Австралії за весь час погодної статистики.
Странное устройство для тушения пожара у женщины на фото 2.
Горит весь континент.
имхо не заслужила Австралия такого наказания
шашлыкибарбекю, игнорируя повышенную пожароопасность. Бросают в траву бычки из окон авто. Ничего не напоминает ? И каждый-божий год Австралия четыре месяца горит. В среднем ежегодно 156 пожаров, вызванных **************. У нас тоже, как весна - старую траву по ярам поджигают, дебилы. А зимою камыши жгут. Десятилетиями, из года в год.
Видите ли, в Австралии уже завозили таких животных, как кролики, лисы, жабы и даже верблюды, которые, одичав, расплодились в геометрической прогрессии и теперь наносят колоссальный урон местной фауне и флоре...