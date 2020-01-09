 Загиблого на Донбасі українського воїна Сергія Дичека поховали в Хмельницькій області. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі місцевого видання "Е" з посиланням на координатора центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталію Дзекар.
Сергій Дичек, 1972 року народження, мешканець Волочиська, військовослужбовець 130-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 5 січня близько 13:00 у районі хутора Вільний (Золоте- 4, що входить до складу міста Золоте), в результаті підриву вантажного автомобіля ГАЗ-66 на невідомому вибуховому пристрої (ймовірно, протитанковій міні ТМ-62), ще один боєць зазнав важких поранень.
"У селі Богданівка Волочиського районну прощалися з Сергієм Дичеком. На похоронах була координатор центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталія Дзекар, яка розповіла: "Провести бійця в останню путь прийшло близько півтисячі людей. Кілька автобусів приїхало з побратимами. Спочатку, в батьківському домі, відбулася панахида по загиблому. Далі Героя понесли на місцеве кладовище, де його і поховали. У Сергія Дичека залишилася дружина, двоє синів і старенька мати", зазначається, зокрема, в повідомленні видання.
Сергій Дичек народився 20.07.1972 року. На фронті перебував з 2014 року. Поховали військовослужбовця на сільському кладовищі.
-----------
Адміни, його поховали не на Донбасі, а в рідному селі, виправте заголовок.
Адмін, його поховали на Хмельниччині. Виправте заголовок
Потерь нет, а солдат по несколько раз в день хоронят...
а адміну ганьба !
соромно аби як робити повідомлення про похорони воїнів:
похоронили в селе Богдановка Волочисского района Хмельницкой области, Источник: https://censor.net.ua/p3169055
это Донбасс ?
Родным и близким искренние соболезнования......