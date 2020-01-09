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Все про:похорон (756) Хмельниччина (300) Донбас (12876) 130 окремий розвідувальний батальйон (3)

 Загиблого на Донбасі українського воїна Сергія Дичека поховали в Хмельницькій області. ФОТОрепортаж

9 січня, в селі Богданівка Волочиського району Хмельницької області, попрощалися з українським воїном Сергієм Олександровичем Дичеком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі місцевого видання "Е" з посиланням на координатора центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталію Дзекар.

Сергій Дичек, 1972 року народження, мешканець Волочиська, військовослужбовець 130-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 5 січня близько 13:00 у районі хутора Вільний (Золоте- 4, що входить до складу міста Золоте), в результаті підриву вантажного автомобіля ГАЗ-66 на невідомому вибуховому пристрої (ймовірно, протитанковій міні ТМ-62), ще один боєць зазнав важких поранень.

"У селі Богданівка Волочиського районну прощалися з Сергієм Дичеком. На похоронах була координатор центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталія Дзекар, яка розповіла: "Провести бійця в останню путь прийшло близько півтисячі людей. Кілька автобусів приїхало з побратимами. Спочатку, в батьківському домі, відбулася панахида по загиблому. Далі Героя понесли на місцеве кладовище, де його і поховали. У Сергія Дичека залишилася дружина, двоє синів і старенька мати", зазначається, зокрема, в повідомленні видання.

Сергій Дичек народився 20.07.1972 року. На фронті перебував з 2014 року. Поховали військовослужбовця на сільському кладовищі.

Загиблого на Донбасі українського воїна Сергія Дичека поховали в Хмельницькій області 01
Загиблого на Донбасі українського воїна Сергія Дичека поховали в Хмельницькій області 02
Загиблого на Донбасі українського воїна Сергія Дичека поховали в Хмельницькій області 03
Загиблого на Донбасі українського воїна Сергія Дичека поховали в Хмельницькій області 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169055
 
 
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Земля пухом...

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Адміни, його поховали не на Донбасі, а в рідному селі, виправте заголовок.
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Земля пухом. Дякуємо за захист, вибачте нас.

Адмін, його поховали на Хмельниччині. Виправте заголовок
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Удивительные вещи происходят в нашей стране.
Потерь нет, а солдат по несколько раз в день хоронят...
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Хоч тут свою хню не неси. Загиблого на Донбасі українського воїна Сергія Дичека поховали в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 6066 Він загинув в результаті підриву автівки. Про це сто раз писали...
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Герою Слава !!!

а адміну ганьба !
соромно аби як робити повідомлення про похорони воїнів:
похоронили в селе Богдановка Волочисского района Хмельницкой области, Источник: https://censor.net.ua/p3169055
это Донбасс ?
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Вечная и светлая память Сергею.......Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования......
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Царство небесное воину! ....У нас нет войны?! Или мне так кажется, я не пишу сейчас о чиновниках депутатах, президентах, министрах.., для общества (большинства) войны нет или они попросту не хотят ее замечать..
Загиблого на Донбасі українського воїна Сергія Дичека поховали в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 4569
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