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Все про:підпал (284) Словенія (36) Трамп (2066)

 У Словенії спалили 8-метрову фігуру Трампа. ФОТО

Дерев'яна фігура президента США була встановлена ​​на батьківщині його дружини Меланії. Паліїв розшукує поліція.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ABCNews.

Статую встановили в селі Моравче влітку минулого року. Вона могла рухатися - після натискання на рукоятку дерев'яний "Трамп" відкривав рот і демонстрував "акулячі" зуби.

"Як і у всіх популістів, у статуї два обличчя", - пояснював це творець статуї Томаз Шлегл - "Одне - людське і хороше, інше - обличчя вампіра".

У Словенії спалили 8-метрову фігуру Трампа 01

Місцеві жителі не оцінили гумору. Минулої осені під час Хеллоуїна вже погрожували спалити. Після цього її обіцяли перенести в сусіднє село, але зробити цього так і не встигли.

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Сільський голова Моравче Мілан Базаліч вважає, що знищення статуї є "символом неприйняття мистецьких проєктів у нашому суспільстві".

У Словенії спалили 8-метрову фігуру Трампа 02

У Словенії спалили 8-метрову фігуру Трампа 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3169024
 
   
 Топ коментарі
 
Нет, словены! Нормальные люди понимают, что трамп, это шестерка путинская.
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Слід зазначити, що скульптуру Трампа, у Якутії, зробили би краще...
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Нет, словены! Нормальные люди понимают, что трамп, это шестерка путинская.
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Нормальные люди понимают, что ты шестерка пригожинская.
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К чему радость, что Трамп сделал плохое для Литвы?
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"чим бы дытя нэ тишылось, абы не беременело" (С)
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Що там шукати? їдьте у "Воронеж", усі пітарасти. терористи і покидьки живуть на Росії
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Слід зазначити, що скульптуру Трампа, у Якутії, зробили би краще...
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***** би поруч поставили б - тоді повірив би, що щиро і не по-зебільному.
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Статуя ******'ловника трампа у формі дерев'яного сараю, дуже нагадує придорожній нужник. Спалили? Мабуть, від великої поваги
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У відповідь шизанутий президент америкоїдів може дати наказ про ракетний удар по словенському селу, бо знищення статУї - це теракт і загроза національній безпеці асашаїв
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