 Авіакатастрофа в Ірані: житель Оттави через плутанину з квитками не сів на рейс МАУ, відправивши ним дружину. ФОТО

Про це повідомляє Оttawa Сitizen, інформує Цензор.НЕТ.

Житель Оттави Мохсен Ахмадіпур ​​разом із дружиною повертався до Канади після відвідин родичів в Ірані. Однак в аеропорту Тегерана чоловікові повідомили, що його квиток більше не дійсний.

Він попрощався з дружиною, сказавши їй, що вилетить наступним рейсом. Це було востаннє, коли він її бачив. Мохсен ще був в аеропорту Тереган, коли дізнався про авіакатастрофу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "На двигунах немає слідів пожежі", - інформація про роботу державної комісії з розслідування обставин загибелі українського "Боїнга" в Тегерані на 14.00

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.