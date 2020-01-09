 В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують "адміністрацію президента". ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Кавказ.Реалії".
Активісти опозиції в четвер зібралися перед будівлею Абхазького драматичного театру в Сухумі. Потім вони перемістилися до будівлі адміністрації президента республіки і спробували взяти її штурмом.
Учасники акції стверджують, що на минулих "виборах глави республіки" чинний "президент" Рауль Хаджимба не набрав більшості голосів, і вимагають провести нові "вибори".
Протестувальники виламали двері і розбили вікна. Кілька десятків людей увірвалися всередину будівлі, але їх заблокувала охорона. Хаджимба заявив, що не покине пост "президента" і заявив, що проводяться заходи "з локалізації подій".
Незабаром після цього ЗМІ повідомили, що друга спроба штурму виявилася більш успішною, і протестувальникам вдалося захопити будівлю.
"Міноборони" Абхазії відмовилося втручатися в те, що відбувається.
Так звані "вибори президента", на яких "переміг" Хаджимба, відбулися в окупованій Абхазії 25 серпня. У ПАРЄ їх визнали нелегітимними і заявили, що вони лише перешкоджають мирному врегулюванню конфлікту.
P.S. Антироссийских политиков в Абхазии нет.
абхазія є частиною Грузії й будь-які протести там не цікавлять взагалі.
єдиний протест, який можна було б висвітлювати, це протест проти російської окупації частини Грузії. але ж там такого нема. як немає такого й в ордло. а отже, нехай хоч поперегризають один одного.
Жрите по полной....
І так, санаторій "Україна" в Гагра (тоді ДУС Преза України) тепер називається "москва". І особисто мною бачено в 2003 офіційний лист із гербом мацкви про набуття тим санаторієм нового статусу й назвиська, що лежав на столі у його директора. Є підозра, що це такий відкуп зайчика Бакайчика, голови ДУС при янучарі-прем'єрі, за російський евакопаспорт експромтом після Помаранчевої (р)еволюції.
Если интересно, можете поискать книгу Д.Корчинского, где он также про эту войну упоминает.
До чого тут міста сх.Украіїни і УНСО до військової агресії расєйки проти України з 2014р.? А давай я тобі пригадаю всі грішки твоєї расєйки? Тоді всі ваші сусіди просто зобов'язані розтоптати расєйську недоімперію.
Город называется СухумИ ,а не Сухум (по москальски)
Кажете Бубочка вчора в Москві не був? Ну-ну...
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют
"администрацию президента""малину бугра".
Что-то ничего красивого я не вижу - только дождь и озлобленные смуглые лица, штурмующих совдеповскую постройку. Президент там на массковии сидит настоящий - что можно требовать от куклы?