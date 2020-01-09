 В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують "адміністрацію президента". ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Кавказ.Реалії".

Активісти опозиції в четвер зібралися перед будівлею Абхазького драматичного театру в Сухумі. Потім вони перемістилися до будівлі адміністрації президента республіки і спробували взяти її штурмом.

Учасники акції стверджують, що на минулих "виборах глави республіки" чинний "президент" Рауль Хаджимба не набрав більшості голосів, і вимагають провести нові "вибори".

Протестувальники виламали двері і розбили вікна. Кілька десятків людей увірвалися всередину будівлі, але їх заблокувала охорона. Хаджимба заявив, що не покине пост "президента" і заявив, що проводяться заходи "з локалізації подій".

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Незабаром після цього ЗМІ повідомили, що друга спроба штурму виявилася більш успішною, і протестувальникам вдалося захопити будівлю.

"Міноборони" Абхазії відмовилося втручатися в те, що відбувається.

Так звані "вибори президента", на яких "переміг" Хаджимба, відбулися в окупованій Абхазії 25 серпня. У ПАРЄ їх визнали нелегітимними і заявили, що вони лише перешкоджають мирному врегулюванню конфлікту.

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