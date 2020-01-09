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Все про:ДТП (2712) Київ (6762) патрульна поліція (971)

 П'яний водій на Audi влетів у Національну філармонію в Києві, - патрульна поліція. ФОТО

Нетверезий водій скоїв наїзд на гранітний виступ підземного переходу і пошкодив фасад будівлі Національної філармонії України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Facebook.

"Сьогодні близько 6 години ранку на службу "102" надійшло повідомлення про ДТП на Володимирському узвозі. Очевидець події розповів поліцейським, що автомобіль Audi врізався в будівлю філармонії", - йдеться в повідомленні.

На місці події інспектори виявили водія транспортного засобу, останній був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Поліцейські запропонувати чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння, громадянин погодився. Результат - 1,40 проміле, що перевищує дозволений рівень майже у 7 разів.

Пяний водій на Audi влетів у Національну філармонію в Києві, - патрульна поліція 01

"За попередньою інформацією, 28-річний водій не був уважним за кермом, не стежив за дорожньою обстановкою, не обрав безпечної швидкості, як наслідок, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на гранітний виступ підземного переходу, а потім на фасад будівлі Національної філармонії України. Дивом, в цій автопригоді обійшлося без травмованих, окрім автомобіля, що зазнав серйозних механічних пошкоджень. Окрім того, поліцейські з'ясували, що водій не мав водійського посвідчення посвідчення", - повідомили в поліції.

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На винуватця аварії патрульні винесли постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та склали протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) й ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Також, інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події.

Пяний водій на Audi влетів у Національну філармонію в Києві, - патрульна поліція 02
Фото: патрульна поліція

"Шановні водії! Закликаємо вас не порушувати закон! Пам'ятайте, що нетверезий керманич — це загроза для життя та здоров'я всіх учасників дорожнього руху!" - закликали в поліції.

Пяний водій на Audi влетів у Національну філармонію в Києві, - патрульна поліція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168965
 
 
 Топ коментарі
 
Торопился на рояле поиграть...
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что делает полиция для уменьшения колличества пьяных водителей на дороге??
хотя бы несколько пунктов....
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Адже це покращення! Здавалося б, п'яне ДТП - але зверніть увагу, вже не якесь похабне, а культурне! З витонченим ухилом в мистецтво!
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что делает полиция для уменьшения колличества пьяных водителей на дороге??
хотя бы несколько пунктов....
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и что есть положительная динамик к уменьшению?
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Да плевать им на ети штрафы. Они на рестораны и проституток больше тратят.
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это плиточник из молдавии. как он обьяснил полицейским
I am a handy-man in a philharmonic. I'm setting tile on the music.
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Вставить бы ему флейту в одно место...
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А в жопу они случайно его не расцеловали напоследок? копы... какие копы - шестерки
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на Хорею Козацьку спішив, боявся спізнитись?..
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Вот так стоит более 100 лет филармония, никого не трогает, и тут какое-то пьяное мурло ее таранит...
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Вот что творит непреодолимая тяга к искусству.
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Адже це покращення! Здавалося б, п'яне ДТП - але зверніть увагу, вже не якесь похабне, а культурне! З витонченим ухилом в мистецтво!
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...он хотел в новый Офис Президента попасть, взял разгон с Бессарабки, но возле Консерватории отклонился от курса и попал на конечную остановку трамвая, которого уже давно нет...*)
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Что тут сказать ?
Красиво !
На Ауди , да в филармонию !
Если бы он ещё и умер при этом ...
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И что ему за ето будет? А ничего. И даже мусора права ему вернут как только протрезвеет.
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Перечитай новость. У него не было удостоверения
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Моня, Ви умеете играть на скрипке?
Не знаю, может и умею, я не пробовал!
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Бэхи кончились что-ли,вчера в Кривом роге начудили на ауди,сегодня в Киеве?)
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