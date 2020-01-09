 Путін із перцем і горілкою: дітей в Омську привітали з Новим роком оригінальними цукерками. ФОТО

Фотографію опублікували в групі "Ревізорро Омськ" у соцмережі "ВКонтакте", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Примітно, що до складу продукту входять горілка і перець чилі.
Зазначається, що цукерки "Президент" виробляє компанія "Джи Сі - Золоті цукерки" із Санкт-Петербурга. В описі ласощів на сайті компанії зазначається, що в трюфелі відображені риси глави держави: "самовладання, спокій і харизматичність виражені теплою нотою імбиру в оксамитовій трюфельній начинці, неупередженість, непередбачуваність і дотепність - у гостроті перцю чилі, що розкривається".
Вот это правильное воспитание ватников.
27-летний молодой человек не ел 16 дней. Об этом сообщили в администрации городского округа Эгвекинот. По словам ее представителя, бригадир оленеводческой бригады «Пионер» выехал на снегоходе в село Рыркайпий, однако из-за разыгравшейся метели он сбился с пути. Он был вынужден остановиться в 200-км от места назначения, некоторое время он связывался по спутниковому телефону, однако затем устройство разрядилось. Как добавил представитель администрации, оленевод смог выжить в 30-градусные морозы, укрывшись в рыбацком домике: его он топил подручными материалами. Бригадир оленеводческой бригады был истощен, однако в медицинской помощи, как уверяют власти, он не нуждается. Сейчас его везут домой к жене и детям.
а нездоровы те люди,которые в любой новости срут про зебилов и зэбобов.это просто невозможно читать стало-везде лепят свои зеленые фобии.
ЗЭ-гнусь мне тоже враг,но не орать же об этом в каждой строчке!
Може тобі піти з цього сайту геть та смердіти?
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а после Петра 1 - одно УГОЛОВНОЕ ДЕЛО !.
. Тутчев Ф И . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg .
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