 Путін із перцем і горілкою: дітей в Омську привітали з Новим роком оригінальними цукерками. ФОТО

Фотографію опублікували в групі "Ревізорро Омськ" у соцмережі "ВКонтакте", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Примітно, що до складу продукту входять горілка і перець чилі.

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Зазначається, що цукерки "Президент" виробляє компанія "Джи Сі - Золоті цукерки" із Санкт-Петербурга. В описі ласощів на сайті компанії зазначається, що в трюфелі відображені риси глави держави: "самовладання, спокій і харизматичність виражені теплою нотою імбиру в оксамитовій трюфельній начинці, неупередженість, непередбачуваність і дотепність - у гостроті перцю чилі, що розкривається".