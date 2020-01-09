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 Путін із перцем і горілкою: дітей в Омську привітали з Новим роком оригінальними цукерками. ФОТО

У новорічному дитячому подарунку мешканці Омська виявили цукерки "Президент" із портретом Володимира Путіна на обгортці та горілкою з перцем чилі у складі.

Фотографію опублікували в групі "Ревізорро Омськ" у соцмережі "ВКонтакте", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Примітно, що до складу продукту входять горілка і перець чилі.

Путін із перцем і горілкою: дітей в Омську привітали з Новим роком оригінальними цукерками 01

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Зазначається, що цукерки "Президент" виробляє компанія "Джи Сі - Золоті цукерки" із Санкт-Петербурга. В описі ласощів на сайті компанії зазначається, що в трюфелі відображені риси глави держави: "самовладання, спокій і харизматичність виражені теплою нотою імбиру в оксамитовій трюфельній начинці, неупередженість, непередбачуваність і дотепність - у гостроті перцю чилі, що розкривається".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168937
 
 
 Топ коментарі
 
а могли и скрепный состав положить.. по якутскому рецепту..
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Все скрепы в одной конфетке.
Вот это правильное воспитание ватников.
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а зебилы нас тянут всех в это скрепное гавнище Путін із перцем і горілкою: дітей в Омську привітали з Новим роком оригінальними цукерками - Цензор.НЕТ 5294
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а могли и скрепный состав положить.. по якутскому рецепту..
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на ,,новичёк" намекаете??ну и шалун же вы!! Путин с перцем и водкой: детей в Омске поздравили с Новым годом оригинальными конфетами - Цензор.НЕТ 690 Путин с перцем и водкой: детей в Омске поздравили с Новым годом оригинальными конфетами - Цензор.НЕТ 1610 Путин с перцем и водкой: детей в Омске поздравили с Новым годом оригинальными конфетами - Цензор.НЕТ 3643
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Джи-Сі у перекладі з мови ерзя звучить, як "Ро-Шен".
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він натякає на предмет, який ***** поклало на своїх рабів
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Ну не с "Боярышником" же конфеты? А с водкой! Детей тамошний "Перец" с ранних лет приучает к "скрепным" напиткам...
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щас почнется фабрика рошен выпустила
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Що у всіх у голові, - те в шановного пана на язиці.
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Все скрепы в одной конфетке.
Вот это правильное воспитание ватников.
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Состав народного средства от диареи водка,соль,перец.Видать от вездесущих портретов фюрера у лиц с не окрепшей психологией участились случаи данного явления
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доели с сушоными конскими кутаками. на ***** не хватило )
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Давно пора писать хфамилию этого персонажа полностью а это путин-***** ... Путин с перцем и водкой: детей в Омске поздравили с Новым годом оригинальными конфетами - Цензор.НЕТ 4384
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правильно. чем раньше начнут бухать и путина любить, тем раньше мясом на очередную войну пойдут
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Та и не перец то у него, так... перченок. Маленький, старческий, сморщенный. Зря чтоль Кабаева психанула?
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Скрепно так )) С детского сада приучать детей к водке!
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Це не прикол, але на Рашці вже давно має місце народження дітей з алкогольною залежністю. Так що конхвєти з водкой зайвими там не будуть
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Тут ще треба взяти до уваги, що це Омськ. Специфічне місто - така собі distorted reality...

Путін із перцем і горілкою: дітей в Омську привітали з Новим роком оригінальними цукерками - Цензор.НЕТ 8968
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Там надо бы сосательные в форме..... Путина. Со вкусом материала якутского скульптора и соком "Скрепный"(со "вкусом" Путина).... тьху, какой же он мерзкий.... поехавший лысый дед кричащий "амысделалиновуюракету". еще и православный вестимо.
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Що там конфєти, коли на Рашці в продажу вже з'явилися презервативи "Путен с нами" 😃
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На Чукотке обнаружили живым оленевода, пропавшего еще в середине декабря
27-летний молодой человек не ел 16 дней. Об этом сообщили в администрации городского округа Эгвекинот. По словам ее представителя, бригадир оленеводческой бригады «Пионер» выехал на снегоходе в село Рыркайпий, однако из-за разыгравшейся метели он сбился с пути. Он был вынужден остановиться в 200-км от места назначения, некоторое время он связывался по спутниковому телефону, однако затем устройство разрядилось. Как добавил представитель администрации, оленевод смог выжить в 30-градусные морозы, укрывшись в рыбацком домике: его он топил подручными материалами. Бригадир оленеводческой бригады был истощен, однако в медицинской помощи, как уверяют власти, он не нуждается. Сейчас его везут домой к жене и детям.
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Совдеповское прошлое доказало, что жители Чукотки способны лет семьдесят не есть.
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а зебилы нас тянут всех в это скрепное гавнище
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Психіатри тобі вже не допоможуть. Генетичні захворювання на даний час невиліковні
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Ботяра, я у тебя не спрашивал, с тобой то давно всё ясно.
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да нет.он как раз здоров.
а нездоровы те люди,которые в любой новости срут про зебилов и зэбобов.это просто невозможно читать стало-везде лепят свои зеленые фобии.
ЗЭ-гнусь мне тоже враг,но не орать же об этом в каждой строчке!
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Конфеты Путин, состав: Силикон, ботокс, говно. В основном - говно.
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Що, соромно за співвітчизників? Шикарна новина, Цензор знає, що робить - палить зкріпну ватку!
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Бачиш, а Цензору соромно за тебе, що модератор навіть видалив твій висір.
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Алехандро Сокира, якась дуже відверта жопобіль у тебе за майбутнє раіссян.
Може тобі піти з цього сайту геть та смердіти?
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Сокира випробовує пекельні борошна в галузі п'ятої крапки.
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тож нехай йому посміхнеться частка
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Як можна їсти цукерку з таким ипалом на обгортці? Я вже мовчу про начинку. 🤢
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Все нормально. Це Омськ! В них ще й не таке буває...

Путін із перцем і горілкою: дітей в Омську привітали з Новим роком оригінальними цукерками - Цензор.НЕТ 2522
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Молодое поколение россиян медитирует о светлом будущем своего неродившегося ребенка..
Путін із перцем і горілкою: дітей в Омську привітали з Новим роком оригінальними цукерками - Цензор.НЕТ 2350
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Новая скрепа для молодых путлерюгендов--вкус вождя с детства.
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А чого замість горілки не бояра, вже б скрєпнєє нікуди було...
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Русская история до Петра 1 - СПЛОШНАЯ ПАНАХИДА ,

а после Петра 1 - одно УГОЛОВНОЕ ДЕЛО !.

. Тутчев Ф И . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg .
.

....
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нафик постить о *****. Это так же тошнотворно, как и о пэдроте.
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