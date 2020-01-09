 11-річний хлопчик хотів вчинити самогубство, щоб привернути увагу матері, позбавленої батьківських прав, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

Поліції надійшло повідомлення від 31-річного місцевого жителя про те, що на даху дев'ятиповерхівки стоїть хлопчик.

На місце негайно прибули співробітники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і швидка медична допомога. Як з'ясувалося, на даху будинку був хлопчик, який мав намір стрибнути вниз.

Завдяки злагодженим діям правоохоронці врятували дитину і передали в районну службу у справах дітей.

Щодо батьків складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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