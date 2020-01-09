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Все про:діти (1778) Нацполіція (8781) Харківщина (837)

 11-річний хлопчик хотів вчинити самогубство, щоб привернути увагу матері, позбавленої батьківських прав, - Нацполіція. ФОТО

Своїм вчинком 11-річний хлопчик хотів привернути увагу рідної матері, яка в 2017 році була позбавлена ​​батьківських прав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

Поліції надійшло повідомлення від 31-річного місцевого жителя про те, що на даху дев'ятиповерхівки стоїть хлопчик.

На місце негайно прибули співробітники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і швидка медична допомога. Як з'ясувалося, на даху будинку був хлопчик, який мав намір стрибнути вниз.

Завдяки злагодженим діям правоохоронці врятували дитину і передали в районну службу у справах дітей.

Щодо батьків складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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11-річний хлопчик хотів вчинити самогубство, щоб привернути увагу матері, позбавленої батьківських прав, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168931
 
 
 Топ коментарі
 
Подарували хлопчикові друге життя... Копам респект
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Пацан, не выдумывай - вся жизнь у тебя еще впереди! Учись хорошо и вырастешь счастливым человеком! Успехов тебе!
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Бедное дитё. Нужно спортом заниматься, при чем профессионально по максимуму, чтобы не было времени на всякие глупости.
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Подарували хлопчикові друге життя... Копам респект
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Как выяснилось, на крыше дома находился мальчик и намеревался прыгнуть вниз. Источник: https://censor.net.ua/p3168931\\\\\\\\\\\

Это как: Борис Козлов намеревался убить Пусина(просто не зарядил автомат и не приехал в Кремль).
Намеревался и стоял там как мин. 15мин. ...... пошутил так и попал в новости, далеко пойдет малой то.
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Пацан, не выдумывай - вся жизнь у тебя еще впереди! Учись хорошо и вырастешь счастливым человеком! Успехов тебе!
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Мальчик мог такого глотнуть ,что решил, что он птица сейчас детвора продвинутая в таких вопросах .
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Бедное дитё. Нужно спортом заниматься, при чем профессионально по максимуму, чтобы не было времени на всякие глупости.
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Нужно, но, видимо, некому ему об этом рассказать. А ситуации, когда дети продолжают любить совершенно недостойных и отстойных родителей, бывают часто. А мамаша там, судя по всему, та еще дрянь.
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Видно, соціальним службам похріну на дітец, які не кидаються з дахів. Матері немає вже третій рік, а ніхто й не почухав свою соціальну репу.
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Вы сначала подсчитайте расходы на занятие профессионально спортом в нашей стране. Даже самое простое типа футбол. Прозреете. Откуда такие деньги у этого ребенка. Вы мне анекдот напомнили:
- Анечка, а что это за шум на улице? (Боярыня обращается к служанке)
- А это народ бунтует - хлеба не хватает, голодают.
- Ну так а в чем беда - пусть едят пирожные раз хлеба нет.

Как-то так. У нас чтобы ребенок занимался нужно вкладывать не маленькие средства ежемесячно.
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У меня два ребёнка спортом занимаются. Это реально лекарство от всех болезней цивилизации. Вот даже школа стала уже мешать.
Я не знала, что футбол - это тоже дорого.
Одно время мои дети занимались хоккеем, у нас в команде был мальчик, водила его бабушка, которая работала дворником, так мы всей группой оплачивали его тренировки. Но хоккей там нужна форма, коньки, тот же лёд, ну а футбол-то почему дорого?
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А это именно тот случай, когда государство может и должно помочь.
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