 11-річний хлопчик хотів вчинити самогубство, щоб привернути увагу матері, позбавленої батьківських прав, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.
Поліції надійшло повідомлення від 31-річного місцевого жителя про те, що на даху дев'ятиповерхівки стоїть хлопчик.
На місце негайно прибули співробітники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і швидка медична допомога. Як з'ясувалося, на даху будинку був хлопчик, який мав намір стрибнути вниз.
Завдяки злагодженим діям правоохоронці врятували дитину і передали в районну службу у справах дітей.
Щодо батьків складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Это как: Борис Козлов намеревался убить Пусина(просто не зарядил автомат и не приехал в Кремль).
Намеревался и стоял там как мин. 15мин. ...... пошутил так и попал в новости, далеко пойдет малой то.
- Анечка, а что это за шум на улице? (Боярыня обращается к служанке)
- А это народ бунтует - хлеба не хватает, голодают.
- Ну так а в чем беда - пусть едят пирожные раз хлеба нет.
Как-то так. У нас чтобы ребенок занимался нужно вкладывать не маленькие средства ежемесячно.
Я не знала, что футбол - это тоже дорого.
Одно время мои дети занимались хоккеем, у нас в команде был мальчик, водила его бабушка, которая работала дворником, так мы всей группой оплачивали его тренировки. Но хоккей там нужна форма, коньки, тот же лёд, ну а футбол-то почему дорого?