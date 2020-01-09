 Мікроавтобус врізався у фуру на Львівщині, загинули 3 людини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 9 січня, близько 2:30, у селі Бартатів Городоцького району на Львівщині.

Встановлено, що 46-річний житель Івано-Франківської області, перебуваючи за кермом мікроавтобуса "Фольксваген", не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з фурою "Мерседес" під керуванням 30-річного іноземця.

Унаслідок зіткнення на місці дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє пасажирів мікроавтобуса - 38-річний житель Івано-Франківської області і чоловік, особа якого встановлюється.

Ще один пасажир мікроавтобуса, 46-річний житель Івано-Франківської області, з місця події був доставлений до лікарні, де від травм помер.

Водій транспортного засобу "Фольксваген" зазнав травм і госпіталізований до лікарні. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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