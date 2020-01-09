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 Мікроавтобус врізався у фуру на Львівщині, загинули 3 людини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Водій мікроавтобуса на Львівщині не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фурою, загинули три людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 9 січня, близько 2:30, у селі Бартатів Городоцького району на Львівщині.

Встановлено, що 46-річний житель Івано-Франківської області, перебуваючи за кермом мікроавтобуса "Фольксваген", не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з фурою "Мерседес" під керуванням 30-річного іноземця.

Унаслідок зіткнення на місці дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє пасажирів мікроавтобуса - 38-річний житель Івано-Франківської області і чоловік, особа якого встановлюється.

Ще один пасажир мікроавтобуса, 46-річний житель Івано-Франківської області, з місця події був доставлений до лікарні, де від травм помер.

Водій транспортного засобу "Фольксваген" зазнав травм і госпіталізований до лікарні. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Мікроавтобус врізався у фуру на Львівщині, загинули 3 людини, - Нацполіція 01
Мікроавтобус врізався у фуру на Львівщині, загинули 3 людини, - Нацполіція 02
Мікроавтобус врізався у фуру на Львівщині, загинули 3 людини, - Нацполіція 03
Мікроавтобус врізався у фуру на Львівщині, загинули 3 людини, - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168902
 
 
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сьогодні, на Львівщині, суцільний каток....падав дощ і відразу примерзав
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Дорога вроде хорошая. У меня глаз наметан.
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Перевищення швидкості і переоцінка власних можливостей...
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У нас ночью на Львовщине прошел дождь и дорога тут же подмерзла.
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я вот только что ходил..... первый раз такая гололедиЩА. ни разу не помню такого. а там

\\\около 02.30,\\\

У АСДС есть альбом - Блэк Айс. Это именно переводится как ледяной асфальт(образно)
не дай Аллах, или кто там, так ехать и на скор. 80 - тупо даже легонько руль крутишь и оно несет. тем более наши любят нацепить образочков на торпеду и ездить на летней резине(да пофиг - Бох же бере-жот)
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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.


Это типа в зоне поселения три года из 10 не сможет таксистом работать Микроавтобус врезался в фуру на Львовщине, погибли 3 человека, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1894
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На встречку вылетают из-за превышения скорости при вхождении в правый поворот.
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погибли 3 человека..

А будет чмо зеленое траур объявлять по стране?
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