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 Зеленський в аеропорту "Бориспіль" ушанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані. ВІДЕО+ФОТО

Президент України Володимир Зеленський в аеропорту "Бориспіль" ушанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Після завершення робочої наради з питань, пов’язаних із катастрофою українського літака авіакомпанії МАУ в Тегерані, Володимир Зеленський вирушив до аеропорту "Бориспіль", щоби вшанувати пам’ять жертв трагедії. Там Президент поклав квіти до світлин загиблих", - йдеться в повідомленні.

Зеленський в аеропорту Бориспіль ушанував память жертв авіакатастрофи в Ірані 01
Фото: ОП

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Ірані

Відповідне відео розміщено на каналі ГляделкаUa в YouTube.

Зазначимо, що від учора українці несуть квіти і свічки до терміналу D аеропорту "Бориспіль", щоб ушанувати пам'ять загиблих пасажирів і членів екіпажу літака Boeing-737-800 компанії "Міжнародні авіалінії України", що розбився в Ірані. Там виставлені фотографії загиблих членів екіпажу.

Також дивіться: Зеленський звернувся до українців у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані. ВIДЕО

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.

Зеленський в аеропорту Бориспіль ушанував память жертв авіакатастрофи в Ірані 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168899
 
 
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місце приписки Львівський морський порт Зеленський в аеропорту "Бориспіль" ушанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані - Цензор.НЕТ 3881

Зеленський в аеропорту "Бориспіль" ушанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані - Цензор.НЕТ 3558
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Зе!біли, ваша бубочка летіла у Київ через Москву! Що воно там робило, не хочете поцікавитися?
Линки на треккинги полетов:
Киев-Оман (7 января): https://rb.gy/xawozl
Оман-Москва (8 января): https://rb.gy/jjfzg3
Возвращение в Киев: https://rb.gy/a9huby
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к своему куратору из фсб на уединенцию летал Зеленский в аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране - Цензор.НЕТ 5918
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я запутался...т.е сначала прилетел.. провел совещание...потом "возложил"...
а почему не сразу по прилету? (чтоб не поняли на ЧЕМ прилетел? или форма-одежды была не подходящая? или людей было много? или букет еще не притаранили и речь не написали?)
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Ну, да, це ж не вшанування загиблих добровольців АТО. Там він не лох Зеленський в аеропорту "Бориспіль" ушанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані - Цензор.НЕТ 2132
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Яка печаль--дупа клоуна була відірвана від гарячого піску.
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Яка печаль--дупа клоуна була відірвана від гарячого піску.
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мужчина приехал на 8.00 встречать жену...
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Зеленський в аеропорту "Бориспіль" ушанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані - Цензор.НЕТ 7113

он уже понял, что от его любимой остались только фото и ее вещи (дома)

Зеленський в аеропорту "Бориспіль" ушанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані - Цензор.НЕТ 4038
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Одним словом , гнати з України цього брехливого Віслюка сцяними шматами . І чим швидше тим буде краще для всіх людей, доки це бздливе чмо більшої біди не наробило
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Це так, але треба так цивільно зробити щоб весь світ це підтримав і не послухав би кацапів які на ООН будут волати вести "зелененьких миротворців" в Україну проти поганої Хунти яка відсторонила Зебенського від влади Зеленський в аеропорту "Бориспіль" ушанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані - Цензор.НЕТ 740
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Смотрел на ютубе Шапошникова где он рассказал как эта мымра зелёная скорбит
И фото в пейсбуке показал со свечкой на голове и ехидной рожей, советую посмотреть
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Що я бачив так це те що люди не носять зеленої одежи - ні тобі зелених пуховіків, чи курток, і так по всьому Харкові. Люди починають ненавидіти Зебенського Зеленський в аеропорту "Бориспіль" ушанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані - Цензор.НЕТ 5494
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Зебилоидный лицемер в омане. У меня все...
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Тільки один я помітив,що зала аєропорту порожня....Який фарисей.Тфьу-гидота
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