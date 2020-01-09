 Зеленський в аеропорту "Бориспіль" ушанував пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Після завершення робочої наради з питань, пов’язаних із катастрофою українського літака авіакомпанії МАУ в Тегерані, Володимир Зеленський вирушив до аеропорту "Бориспіль", щоби вшанувати пам’ять жертв трагедії. Там Президент поклав квіти до світлин загиблих", - йдеться в повідомленні.



Фото: ОП

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Відповідне відео розміщено на каналі ГляделкаUa в YouTube.

Зазначимо, що від учора українці несуть квіти і свічки до терміналу D аеропорту "Бориспіль", щоб ушанувати пам'ять загиблих пасажирів і членів екіпажу літака Boeing-737-800 компанії "Міжнародні авіалінії України", що розбився в Ірані. Там виставлені фотографії загиблих членів екіпажу.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи до Ірану.