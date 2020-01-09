EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  9004  10
Все про:діти (1778) ДТП (2712) Нацполіція (8781) Сумщина (380)

 9-річна дівчинка і чоловік загинули внаслідок ДТП на Сумщині, - Нацполіція. ФОТО

Унаслідок зіткнення вантажівки Skania і позашляховика Chevrolet двоє людей, зокрема 9-річна дівчинка, загинули. Ще двох громадян госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Сумської області.

Подія сталася вчора близько 19:00 на автотрасі Н-12 Київ-Суми-Юнаківка, поблизу села Гамаліївка Лебединського району.

Унаслідок зіткнення вантажівки Skania і позашляховика загинули 30-річний водій Chevrolet і 9-річна дівчинка. Ще двох пасажирів Chevrolet, жінку і чоловіка, з тілесними ушкодженнями доставлено до обласної лікарні, останній - у важкому стані. Водій вантажівки не постраждав.

У поліції за фактом ДТП вже відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України, тривають першочергові слідчі дії.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі водій насмерть збив двох жінок на пішохідному переході і втік із місця ДТП, - Нацполіція. ФОТО

9-річна дівчинка і чоловік загинули внаслідок ДТП на Сумщині, - Нацполіція 01
9-річна дівчинка і чоловік загинули внаслідок ДТП на Сумщині, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168893
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Шевроле у нас и Шевроле в США это два разных Шевроле. У нас от Шевроле только значок на капоте 9-летняя девочка и мужчина погибли в результате ДТП на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4273
 показати весь коментар
 
это тахо, если глаза мне не врут, их вроде в снг не собирают. надо постараться, чтоб такой сарай так разхреначить.
 показати весь коментар
 
 
несутся ж, шо дурные, наш народ в этом плане странный - думает если купил дорогую машину, то за эти деньги к ней прилагается бессмертие на дороге...
к сожалению из-за глупости взрослых гибнут невинные дети...
 показати весь коментар
 
 
могло банально лопнуть колесо из-за ямы (или просто из-за ямы) и кинуло на встречку. Здесь даже при допустимой скорости для трассы встреча с грузовиком будет фатальной. Темболее боковая.
 показати весь коментар
 
отдавая себе отчет, что новость страшная, все-таки замечу, что у легковых шина крайне редко лопается до резкого увода авто в сторону, да и то, насколько я знаю, при крайне редком стечении обстоятельств - сильно перекачана+полный износ+жара+(опционально) саморез на дороге.
 показати весь коментар
 
 
Це якраз ввезений із США Chevrolet Tahoe! Це не Авео якийсь там...
 показати весь коментар
 
Та я загальну картину описав своїм постом. Що американці скажуть про Ниву Шевроле...?
 показати весь коментар
 
Вона вже не Шевроле, американці розірвали контракт з кацапами, бо не хочуть під санкції потрапити, адже ці Ниви кацапським силовикам активно купували...
 показати весь коментар
 
 
Жодного дня без жахливих дтп і нічого не вчить ,хоч би про дітей подумали ,жаль .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору