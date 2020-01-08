 Глава СБУ Баканов перебуває в Куршевелі, - журналіст Ткач. ФОТОрепортаж

Про це повідомив у Facebook журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова СБУ Іван Баканов. Мерібель, Куршевель. 08.01.2020", - написав він.

Ткач додав до посту кілька фото, на яких є Іван Баканов.

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Фото: facebook.com/mixailotkach

Нагадаємо, 8 січня - перший робочий день після "довгих вихідних". У 2020 році Кабмін ухвалив рішення перенести робочий день з 6 січня - напередодні православного Різдва - на 11 січня.