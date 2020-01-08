 Глава СБУ Баканов перебуває в Куршевелі, - журналіст Ткач. ФОТОрепортаж

Про це повідомив у Facebook журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.
"Голова СБУ Іван Баканов. Мерібель, Куршевель. 08.01.2020", - написав він.
Ткач додав до посту кілька фото, на яких є Іван Баканов.
Фото: facebook.com/mixailotkach
Нагадаємо, 8 січня - перший робочий день після "довгих вихідних". У 2020 році Кабмін ухвалив рішення перенести робочий день з 6 січня - напередодні православного Різдва - на 11 січня.
"Долой кухонное рабство, раскрепощенная женщина - строй социализм!"
просто усім було начхати на нього, а зараз треба шукати зраду всюди
А на эту роль сгодится любое дерьмо - бывший зек с непонятным числом ходок и папой полицаем , барыга , вор и убийца собственного брата , или этот комик-гомик .
Обещать умеет ?
Годится !
.
.
ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??..
. РS - или с нас посмеються ..
.
Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом "мистер Джон Ланкастер Пек",
Вечно в кожаных перчатках - чтоб не делать отпечатков,-
Жил в гостинице "Советской" несоветский человек.
...
Но работать без подручных - может, грустно, может - скучно.
Враг подумал, враг был дока, - написал фиктивный чек.
И где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несоветский человек.
Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным, Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так: подручный Джона был находкой для шпиона. Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел
...
А за это, друг мой пьяный,- говорил он Епифану,-
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин...-
Враг не ведал, дурачина, - тот, кому все поручил он,
Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.
Да, до этих штучек мастер этот самый Джон Ланкастер.
Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек.
Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен.
А в гостинице "Советской" поселился мирный грек.
У Бені чотири.
Це уже і не треш
Стратеги мать их ети
Момент истины?
https://www.youtube.com/watch?v=i42VCjNN-GM&t=453s
Не можете этого представить? Ну и я тоже!
Олександр Бригинець
@bryhynets
Дуже весела історія. Невже бубочка літав за інструкціями у Москву? Шквал інформації: за ним учора вилетів літак, він повернувся в Україну до збиття літака в Ірані, але мотивував повернення саме цією трагедією, побував у Москві. І хтось буде казати, що це просто зашквар, а не план?
Правильно писал Суворов в «Аквариуме» (недословно), типа вот по Женевским улицам на автомобилях премиум-класса проехали представители бедных стран просить помощь у богатых государств. А за ними на велосипедах проехали те, у кого эту помощь будут просить.
В стране война, а *СЛУГИ народа* отдыхают, во главе Оманским Янелохом!