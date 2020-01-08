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Все про:курорт (30) СБУ (4981) Франція (809) Ткач Михайло (13) Баканов Іван (104)

 Глава СБУ Баканов перебуває в Куршевелі, - журналіст Ткач. ФОТОрепортаж

Глава Служби безпеки України Іван Баканов сьогодні, 8 січня, перебуває на французьких гірськолижних курортах. Його зафіксували в Мерібелі і Куршевелі.

Про це повідомив у Facebook журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова СБУ Іван Баканов. Мерібель, Куршевель. 08.01.2020", - написав він.

Глава СБУ Баканов перебуває в Куршевелі, - журналіст Ткач 01

Ткач додав до посту кілька фото, на яких є Іван Баканов.

Глава СБУ Баканов перебуває в Куршевелі, - журналіст Ткач 02

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Глава СБУ Баканов перебуває в Куршевелі, - журналіст Ткач 03
Глава СБУ Баканов перебуває в Куршевелі, - журналіст Ткач 04
Глава СБУ Баканов перебуває в Куршевелі, - журналіст Ткач 05
Фото: facebook.com/mixailotkach

Нагадаємо, 8 січня - перший робочий день після "довгих вихідних". У 2020 році Кабмін ухвалив рішення перенести робочий день з 6 січня - напередодні православного Різдва - на 11 січня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168840
 
   
 Топ коментарі
 
не только же зелёному боссу отдыхать, пусть и уставшие бояре отдохнут ..
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А кто ж тогда чертей ловит??
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Альпы, эльфы, розовые пони, единороги.
А чем еще главе СБУ заниматься? Тем более Новый год.
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Это не "слуги народа", это прислуга своих "хазяев жизни", кухарки при власти.
"Долой кухонное рабство, раскрепощенная женщина - строй социализм!"
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Может пора им сказать что они не на своем месте?
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А де всі 73%? Лежать під столом в Крижополі?
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Може пора на слудбу ходити, а не тільки відпочивати??
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Імітація скінчилася,почалося Справжнє життя Глава СБУ Баканов находится на горнолыжных курортах во Франции, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 6696 Глава СБУ Баканов находится на горнолыжных курортах во Франции, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 8988
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Уявляєте, що було б якби Грицак поїхав відпочівати?
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типу Грицак не відпочивав за кордоном? Не смішіть
просто усім було начхати на нього, а зараз треба шукати зраду всюди
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Ну брешешь...при Порошенко наоборот каждая ЗЕбильная собака днём и ночью рыла зраду. Как раз сейчас у 73% ЗЕгенератов сплошная перемога, и им начхать шо ЗЕлёная шобла в сплошном отпуске
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Про цю гниду помовчимо. А де була інша воша Вальцмана - Косюк під час Іловайська?
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А где был Зеленский в момент Иловайска ?
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Собственно , сейчас роль *********** страны сведена к сущей ерунде - врать и обещать пять лет , воруя всё , что удается украсть .
А на эту роль сгодится любое дерьмо - бывший зек с непонятным числом ходок и папой полицаем , барыга , вор и убийца собственного брата , или этот комик-гомик .
Обещать умеет ?
Годится !
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Уявляєте, що було б якби Грицак поїхав відпочівати?
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И заметь, Сергей, это типа глава спецслужбы воюющей страны! Совсем не боится ни сепаров Лугандонских, ни российсуих снайперов, ни Боширова с Новичком. Почему? Такой смелый? Или...
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Ну, так есть у нас государство или уже таки нет? Шо натворили, зебени? А ведь это еще не все, только начало...
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Какая разница !!
.
.
ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??..
. РS - или с нас посмеються ..
.
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Це наклеп! просто схожа людина на баканова, бубочка тоже в Омані не була, просто схожий на нього хтось там був. вони работають в поті морди на нас! Глава СБУ Баканов находится на горнолыжных курортах во Франции, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 2338
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Там його і завербують, якщо ще не завербували.
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ПАРОДИЯ НА ПЛОХОЙ ДЕТЕКТИВ
Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом "мистер Джон Ланкастер Пек",
Вечно в кожаных перчатках - чтоб не делать отпечатков,-
Жил в гостинице "Советской" несоветский человек.
...
Но работать без подручных - может, грустно, может - скучно.
Враг подумал, враг был дока, - написал фиктивный чек.
И где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несоветский человек.
Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным, Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так: подручный Джона был находкой для шпиона. Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел
...
А за это, друг мой пьяный,- говорил он Епифану,-
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин...-
Враг не ведал, дурачина, - тот, кому все поручил он,
Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.
Да, до этих штучек мастер этот самый Джон Ланкастер.
Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек.
Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен.
А в гостинице "Советской" поселился мирный грек.
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Шо вы ополчились на человека? Он за свои деньги с семьей по делам службы. Завтра будет встречаться по вопросу интенсификации контрразведывательной деятельности с европейскими коллегами. Фоточек не будет, потому что коллеги очень секретные люди.
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на яхту как у рошенко ще не заробив сейшилы только сняться
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Смішно. Тільки Беня не кличе на майдан, не депутат і не екс-президент
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Іде війна, а голова СБУ лейтенант Баканов знаходиться на горнолижному курорті у Франції. Для цього у владу йшов.
Це уже і не треш
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Він же поїхав до потенційних союзників, а не до ворогів. Ви би й самі туди намастили лижі, якби могли хоч на них стати.
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Зелёные менеджеры в трэнде.Один инкогнито рассекает Оман-мацква, другой на лыжах. Шарик мог сегодня бабахнуть, был бы Трамп решительней.А зелеё..ам пох.
Стратеги мать их ети Глава СБУ Баканов находится на горнолыжных курортах во Франции, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 81
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Щож ви так розхвилювалися, побачивши взимку людину на лижах? Ваш бос не знімає хвойд у генделі, а підтримує спортивну форму. І не на Уралі катається, а в Європі. У нас усіх туди налаштований курс.
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а черт его знает где там фильм снимали Глава СБУ Баканов находится на горнолыжных курортах во Франции, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 7103
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Хрен с ним с этим бакановым во Франции. Зе-гадина например вообще в рашку дернул на самолете мертвечука!!!
https://www.youtube.com/watch?v=i42VCjNN-GM&t=453s
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Зеленскии взял под контроль расследование катастрофы а кто расследует если глава СБУ на лыжах катается ? Чью работу он контролирует ?
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Он даже своё мочеиспускание без разрешения Бабломойского не может проконтролировать, о каком контроле речь??
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Фотки сделаны вчера. А самолет упал ночью. Иногда мозг полезен. Не забывайте им пользоваться.
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шо ж получается - в домике никого не было?!
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Бабла в чорта не вистачило навіть на 5 хвилин і щоб без жодних табу
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В Куршевеле любят отдыхать русские нувориши. Подозрительно.
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Что Грицак .что Баканов ничего не делали . с них толку нет , где они- в Праге Киеве или Минске .
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Представляю, как глава "Смерша" Абакумов зимой 1943-1944 г. поехал отдыхать в Швейцарию, а Коба (сталин) в Индию...
Не можете этого представить? Ну и я тоже!
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Пепики тоже все это делали ,отдыхали и даже по Москвам катались . Во власть приходят воровать , сменились одни , пришли другие .
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то что Команда Порошенка каталась по миру с 14 года, как хотела .
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АГа 1 раз за 5 лет слетал на Мальдивы визгу было до небес и выше. А тут сплошной отпуск ЗЕбил сейчас в Москве ничего всё нормально..
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у предателей сейчас сходняк в Кремле , там уже ждут Порошенко и Путлер ..а Зеленсккий на подлете .
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Расскажи кто летал на недоимперию! Сколько раз в год отдыхал Порошенко и где? Про Мальдивы я в курсе, был раз за пять лет! А где еще был Порошенко и когда он летал к ***** на самолете медведчука, как это сделал Янелох Оманский!
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Чорт у Франції дурня валяє, Сивуха піццу чавкає, а Віслюк з Оману в Мокшу до ***** на здибанку полетів .. А на якого тоді біса здалися Україні такі "слуги", якщо вони можуть лише бухати, жрати і розпустою займатися? 😕
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Олександр Бригинець

@bryhynets


Дуже весела історія. Невже бубочка літав за інструкціями у Москву? Шквал інформації: за ним учора вилетів літак, він повернувся в Україну до збиття літака в Ірані, але мотивував повернення саме цією трагедією, побував у Москві. І хтось буде казати, що це просто зашквар, а не план?
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Кстати привёз бубочку в Украину через Москву из Омана личный кум Путина Медведчук.И ещё,в Украине нет диппредставительства Омана как и в Омане нет посольства Украины а функции представительства Омана в Украине выполняет посольство.......России! Вот такая вот ху*ня малята! Делайте выводы и подумайте на досуге кого вы посадили в президентское кресло.
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Кстати господа зелёные черви,к вашему сведению у рабочих украинцев существует лишь один отпуск в году. А почему у вас каждый месяц отпуск? Например хриплая зелёная так называемая президента уже СЕМЬ раз за полгода на троне умудрился отпуск себе устроить да и вы его подельники не отстаёте. А ведь буквально 7-8 месяцев назад вы визжали что Порох на Мальдивах отдыхал а ведь это было всего один раз за ПЯТЬ лет. Ну что можно о вас сказать!? ПОДОНКИ И НЕГОДЯИ.
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В 14 и 15 годах Порошенко несколько раз наведьівался в Испанию , на свою виллу. Инкогнито , тайком и в разгар агрессии , но то такє...
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мож он оставался дежурным по стране на праздники?
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Дежурным по стране...а вернее смотрящим...ныне портнов назначен...
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Всех заложников которых отдал клоун кремлю наловил Грицак . А что это чувырло будет отдавать в апреле А нечего
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Зеленые сопли удивительно быстро устают
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А губа не дура у такого молодого, а уже лейтенанта.
Правильно писал Суворов в «Аквариуме» (недословно), типа вот по Женевским улицам на автомобилях премиум-класса проехали представители бедных стран просить помощь у богатых государств. А за ними на велосипедах проехали те, у кого эту помощь будут просить.
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Зебилы! Вы это сделали вместе!
В стране война, а *СЛУГИ народа* отдыхают, во главе Оманским Янелохом!
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А там скоро и 23 февраля скрепный праздник для ЗЕмалоросов, а потом 8 марта, а потом майские и конечно день победы, тут уже ЗЕгенератам сам ***** велел отдыхать..ну а там сразу и лето - сезон отпусков.... Какой плотный и напряжённый график отпусков у нашего преЗЕдента...
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Лічно в засаді, або под прікритієм сидить, бляха-муха...
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Цензор, ты бы лучше рассказал, а где же это разгуливает пириЗЕдент воюющей страны?
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