 Убивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Дугарь змінити місце домашнього арешту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Судді ухвалили рішення скасувати постанову Печерського суду і винесли рішення про те, що Яна Дугарь перебуватиме під домашнім арештом у Києві, за місцем реєстрації, а не в місці постійної дислокації бригади Дугарь у Новомосковську.

Водночас домашній арешт залишився цілодобовим.









Повний текст трансляції засідання суду з розгляду апеляції захисту Дугарь читайте тут.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.