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 Убивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Дугарь змінити місце домашнього арешту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський Апеляційний суд частково задовольнив апеляцію захисту військового медика Яни Дугарь, яку підозрюють у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Судді ухвалили рішення скасувати постанову Печерського суду і винесли рішення про те, що Яна Дугарь перебуватиме під домашнім арештом у Києві, за місцем реєстрації, а не в місці постійної дислокації бригади Дугарь у Новомосковську.

Водночас домашній арешт залишився цілодобовим.

Убивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Дугарь змінити місце домашнього арешту 01
Убивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Дугарь змінити місце домашнього арешту 02Убивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Дугарь змінити місце домашнього арешту 03
Убивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Дугарь змінити місце домашнього арешту 04
Убивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Дугарь змінити місце домашнього арешту 05

Повний текст трансляції засідання суду з розгляду апеляції захисту Дугарь читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі хочуть зробити свою вигадку сильнішою, використовуючи додаткові докази, - адвокат Дугарь пояснив її відмову від участі в експерименті

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168791
 
 
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Та всем понятно что она не виновата, только зебилы с подачи портнихи ломают комедию...
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Вы только всмотритесь в эти честные рожи украинского правосудия.

Убийство Шеремета: Апелляционный суд разрешил Дугарь сменить место домашнего ареста - Цензор.НЕТ 5843
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А что эта рыжая защитница Корчинская бегает по всем судам над подозреваемыми? В каких отношениях были Шеремет и Корчинский?
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Если тебя придурок посадят за незаконное ношение наркотических веществ, так за таким как ты гнидота даже родственники бегать не будут, потому что ты гниль и мразота
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Это поклонник шария и этим все сказано
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короче, і цей суд не захотів визнати, шо жінка на відео (що надала прокуратура) і Яна Дугарь - абсолютно різні особи. Якби визнали цей очевидний факт - то і обвинувачення проти Юлі та Андрія також розсипалось би.ЗІ - це вже не кажучи про брехню, ніби підривник на відео і Андрій - одна і та ж особа (принаймі - бороди різні. І зріст). Ну, а жінку в темряві ще якось можна сплутати з Юлею...
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73% это вас ********* надо привлечь за дисабилизацию обстановки в стране.
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