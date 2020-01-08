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 Український безпілотник зможе виявляти міни з точністю до сантиметра, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Одне з вітчизняних підприємств у кооперації з іноземною компанією розробили спеціальні магнітометричні датчики для безпілотника, здатні виявляти боєприпаси, які не розірвалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Ці датчики монтують на безпілотний літальний апарат типу "коптер", який виконує обліт необхідної ділянки місцевості на висоті 5-10 метрів і визначає не лише місця перебування вибухонебезпечних предметів, а і їхні контури. Саме фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки визначали можливості застосування безпілотника в розмінуванні місцевості", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника управління наукових досліджень та випробувань озброєння і військової техніки Повітряних Сил полковника Юрія Камака, під час випробувань безпілотник, обладнаний згаданими датчиками, безпомилково ідентифікував міни калібру 82 та 120 міліметрів з точністю до сантиметра! Причому вони здатні це робити як удень, так і вночі. Отриману інформацію можна передавати як у режимі реального часу, так і після повернення з польотного завдання. У другому випадку за допомогою таких відомостей оператор складає карту місцевості з нанесенням місць закладки мін.

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Застосування таких безпілотних апаратів економить час на розвідку місцевості, у порівняні з працею сапера, який використовує робототехніку, підвищує точність визначення небезпечних предметів й убезпечує особовий склад від зайвої необхідності ризикувати життям.

Український безпілотник зможе виявляти міни з точністю до сантиметра, - Міноборони 01
Український безпілотник зможе виявляти міни з точністю до сантиметра, - Міноборони 02
Український безпілотник зможе виявляти міни з точністю до сантиметра, - Міноборони 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168787
 
   
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Лучше бы он порохоботов так вычислял. И прямо с неба закидывал их просрочкой шаленой бджилки.
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Хорошая идея для стартапа. Можешь когда хочешь Украинский беспилотник сможет обнаруживать мины с точностью до сантиметра, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6359
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А так их можно будет с точностью до сантиметра вычислять Український безпілотник зможе виявляти міни з точністю до сантиметра, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2424
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Лучше бы тебя мобилизовали и отправили в саперы разминировать после кацапов Донбасс.
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гарна штука, особливо сподобалась карта на компі. Більше б таких в нашу Армію.
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скорее бы...
а то что-то часто стали наши подрываться...
еще бы против снайперов что-то придумать !
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От снайпера панацея - только другой снайпер. Но так как зелибоба запретила стрелять, то другого выхода как ныкаца нету...
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От снайпера панацеи не существует, а вот как неплохое средство это антиснайперские комплексы и минометы. Снайпер против снайпера только в фильмах красиво, а на деле неоправданный риск.
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Ну, например, накрытие местности напалмом неплохо помогает...
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холопъ,твой сывочолый барин противоснайперские комплексы обещал в 16ом.в ЗСУ поставить.
в каких подразделениях,список.
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Мильпардон, это типа миноискатель прицепили к коптеру?
А что, это идея в плане безопасности, вот только перезаряжать его каждые 10 минут.....
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я так понял, что этот "миноискатель" вычисляет контур любой железяки на грунте и под ним.
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