 Український безпілотник зможе виявляти міни з точністю до сантиметра, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Ці датчики монтують на безпілотний літальний апарат типу "коптер", який виконує обліт необхідної ділянки місцевості на висоті 5-10 метрів і визначає не лише місця перебування вибухонебезпечних предметів, а і їхні контури. Саме фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки визначали можливості застосування безпілотника в розмінуванні місцевості", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника управління наукових досліджень та випробувань озброєння і військової техніки Повітряних Сил полковника Юрія Камака, під час випробувань безпілотник, обладнаний згаданими датчиками, безпомилково ідентифікував міни калібру 82 та 120 міліметрів з точністю до сантиметра! Причому вони здатні це робити як удень, так і вночі. Отриману інформацію можна передавати як у режимі реального часу, так і після повернення з польотного завдання. У другому випадку за допомогою таких відомостей оператор складає карту місцевості з нанесенням місць закладки мін.

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Застосування таких безпілотних апаратів економить час на розвідку місцевості, у порівняні з працею сапера, який використовує робототехніку, підвищує точність визначення небезпечних предметів й убезпечує особовий склад від зайвої необхідності ризикувати життям.





