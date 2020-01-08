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 Діяльність підпільного казино викрили в Запорізькій області, - ГПУ. ФОТО

Прокуратура припинила діяльність підпільного казино в Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу офісу ГПУ.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 4 столи для покеру, приладдя для гри в покер і чорнову документацію, яка стосувалася обставин надання послуг із грального бізнесу, а також майже 5,5 тис грн з каси казино.

На момент проведення процесуальних дій, окрім персоналу, в казино також перебували гравці, щодо яких були складені адміністративні протоколи.

Зараз трьом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, готується клопотання про обрання їм запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

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Діяльність підпільного казино викрили в Запорізькій області, - ГПУ 01
Діяльність підпільного казино викрили в Запорізькій області, - ГПУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168770
 
   
 Топ коментарі
 
Деятельность подпольного казино разоблачили в Запорожской области, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3865 А когда изымут серверы космолота, что б эта зара в интернете не расспостранялась?
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Ужоснах! И как такое только возможно
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Досудебное следствие продолжается.Источник: https://censor.net.ua/p3168770

Закончится клетчатым одеялом и домашним ночным арестом?
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А когда изымут серверы космолота, что б эта зара в интернете не расспостранялась?
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А с чего взяли что они в Украине стоят?
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ну шараги космолотовские стояли же, возможно и сервера тож тут...
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Это которое по проспекту, напротив полиции?
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Ужоснах! И как такое только возможно
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да изьяли, проверили на исправность, и мы снова открыты и ждем вас по адресу производивших изьятие.
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не переживайте!
разводилки придумали новый вид услуг - выездное казино! )))) серьезно!!!
особенно в частный дом...со своим оборудованием, охраной и крупье - и веселись - у кого деньги завелись! аренда всего этого (как проституток) на час и...продлевать будете? ))))
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Казино не в Омане? Ладно, подождём когда расскажут - что там было...
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Перешли дорого легальному Космолоту?
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І що - всіх розстріляли? Та,не - закону нема.Так і не буде.А ті,що конфіскували майно вже самі відкриють казіно тільки в іншому місті.Так продожується років сорок.Класика.
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Это правильно, в стране может быть только одно казино в лице правительства, которое имеет филиалы в лице пенсионного фонда, и разводит доверчивых граждан на деньги.
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сьехались - разьехались, разоблачили - ... то шо там бьло по грамматике?
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