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Все про:Закарпаття (848) підпал (283) Нацполіція (8768)

 Мешканець Закарпаття під час конфлікту в барі облив латвійця бензином і підпалив його, потерпілий у реанімації, - поліція. ФОТО

У Закарпатській області затримали місцевого жителя, який під час конфлікту в розважальному закладі облив бензином іноземця і підпалив його.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Сьогодні, 8 січня, близько 5:00 ранку, іршавські правоохоронці отримали повідомлення про те, що до реанімаційного відділення з опіками обличчя та рук доставлено 25-річного громадянина Латвії.

Мешканець Закарпаття під час конфлікту в барі облив латвійця бензином і підпалив його, потерпілий у реанімації, - поліція 01

Як з’ясували правоохоронці, травм 25-річний мешканець міста Рига зазнав у диско-барі у селі Довге. Іноземець гостював у родичів, місцевих жителів.

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"У розважальному закладі між іноземцем та 23-річним мешканцем села Довге виник конфлікт. Невдовзі після сварки місцевий мешканець облив чоловіка з пляшки з рідиною, імовірно бензином, та підпалив. Після цього втік. У результаті потерпілий зазнав тілесних ушкоджень обох рук, опіків тулуба, обличчя і дихальних шляхів. Наразі латвієць перебуває в реанімаційному відділенні Іршавської районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Мешканець Закарпаття під час конфлікту в барі облив латвійця бензином і підпалив його, потерпілий у реанімації, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Мешканця села Довге, підозрюваного в скоєнні злочину, затримали в порядку статті 208 КПК України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство). Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини справи, причини конфлікту та опитують свідків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168769
 
 
 Топ коментарі
 
Вот в любом другом месте такое бы не случилось.

В городах победнее - получил бы несколько ножевых, или черепно-мозговую кирпичом.
В Киеве / Депре / Одессе / Харькове - отримав би декілька пострілів з травматичної зброї.
А тут - облили бензином и подпалили.
Специфический регион всё-таки.
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"Заходить му#@к і каже: «Это место моё, может Вы пересядете?», а я говорю: «Ні ..я сєбє, ти шо оборзєл? Может ти сам пєрєсядєш?" (C)
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нет нет он не может быть . он порохобот . а те сидят по квартирам строчат .на риски не идут .
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Житель Закарпатья во время конфликта в баре облил латвийца бензином и поджег его, пострадавший в реанимации, - полиция - Цензор.НЕТ 6002
шо за срач в развлєкатєльном завєдєнії???
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Вот в любом другом месте такое бы не случилось.

В городах победнее - получил бы несколько ножевых, или черепно-мозговую кирпичом.
В Киеве / Депре / Одессе / Харькове - отримав би декілька пострілів з травматичної зброї.
А тут - облили бензином и подпалили.
Специфический регион всё-таки.
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Хто, - жертва, чи нападник?
Ми, українці, і є насправді правдивими русинами, - просто на Закарпатті наша первісна самоназва найдовше збереглася.
Тут можна ствердувати з певністю 99% лише одне, - постраждалий "латвієць" за національністю не латиш.
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мабуть сказав що самогон не справжній, і в ході перевірки на градус сталося займання рідини.
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Может латвиец заказал горящий коктейль но шото пошло не так?
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ахаах, восставшие из ада , нервно курят в стороне.
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Мне, как социологу, просто интересно: Кто из Вас ходит в кабаки с бензином?
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Ні, то не шиковно. Як що вже йти гуляти у кабак, та так, щоби по справжньому, то лишень із бензопилою!
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айбо ниська свято, ушитки кабаки зачинені... лем із пилою мож зайти...
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Маладьож мабуть.
В наше время хлопчики с ножом ходили, а девачьки - с немецким газовым баллончиком "СS EUROGAS SUPERPARALISANT".
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Активисты так ходят. Просто от безнадёги.
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Фигасе, пацан переигрался во второй Постал, что аж решил воплотить в реальности.
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так...а шо он в развлекаловку с бутылем бензина ходит???? зафигом????
(может то не бензин все же был...а там...самогонка или еще какато хрень!)
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Я пив місцевий закарпатський самогон, - палинку. То дуже достойна річ, на основі виноградного матеріалу. Та палинка, що я пив, була подвійної перегонки, і градусів 60, як мінімум.
При таких градусах, - горить синім полум'ям, ще й як.
Але там п'ють, зазвичай культурно, невеликими дозами.
Замість нашого "будьмо", закарпатці казали "уп'єм по пол-деца" (вип'ємо по 50 грам). )))
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нічого не маю проти якості або майстерності вигонки самогону...
я взяв під сумнів "бензин"...з яким гуляв палій....
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А почем бензин в заведении?
И в состав какого коктейля он входит?
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звісно, а що ще, у їх віці можно не поділити?...
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"Латвиец", приезжавший в гости к родственникам в Закарпатье? Хммм... Скорее, он не латыш, а этнический украинец, проживающий в Латвии/Риге, возможно, имеющий гражданство Латвии.
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Уж очень много там венгерской крови намешано. А венгры , как известно , пошли от людоедов , как и россияне.
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