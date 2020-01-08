 Мешканець Закарпаття під час конфлікту в барі облив латвійця бензином і підпалив його, потерпілий у реанімації, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Сьогодні, 8 січня, близько 5:00 ранку, іршавські правоохоронці отримали повідомлення про те, що до реанімаційного відділення з опіками обличчя та рук доставлено 25-річного громадянина Латвії.
Як з’ясували правоохоронці, травм 25-річний мешканець міста Рига зазнав у диско-барі у селі Довге. Іноземець гостював у родичів, місцевих жителів.
"У розважальному закладі між іноземцем та 23-річним мешканцем села Довге виник конфлікт. Невдовзі після сварки місцевий мешканець облив чоловіка з пляшки з рідиною, імовірно бензином, та підпалив. Після цього втік. У результаті потерпілий зазнав тілесних ушкоджень обох рук, опіків тулуба, обличчя і дихальних шляхів. Наразі латвієць перебуває в реанімаційному відділенні Іршавської районної лікарні", - йдеться в повідомленні.
Мешканця села Довге, підозрюваного в скоєнні злочину, затримали в порядку статті 208 КПК України.
За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство). Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини справи, причини конфлікту та опитують свідків.
шо за срач в развлєкатєльном завєдєнії???
В городах победнее - получил бы несколько ножевых, или черепно-мозговую кирпичом.
В Киеве / Депре / Одессе / Харькове - отримав би декілька пострілів з травматичної зброї.
А тут - облили бензином и подпалили.
Специфический регион всё-таки.
Ми, українці, і є насправді правдивими русинами, - просто на Закарпатті наша первісна самоназва найдовше збереглася.
Тут можна ствердувати з певністю 99% лише одне, - постраждалий "латвієць" за національністю не латиш.
ТагиЛ!Мукачево!
В наше время хлопчики с ножом ходили, а девачьки - с немецким газовым баллончиком "СS EUROGAS SUPERPARALISANT".
(может то не бензин все же был...а там...самогонка или еще какато хрень!)
При таких градусах, - горить синім полум'ям, ще й як.
Але там п'ють, зазвичай культурно, невеликими дозами.
Замість нашого "будьмо", закарпатці казали "уп'єм по пол-деца" (вип'ємо по 50 грам). )))
я взяв під сумнів "бензин"...з яким гуляв палій....
может, рядом живет. Пошел, взял бензин... (с)
И в состав какого коктейля он входит?