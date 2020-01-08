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Все про:діти (1775) Київська область (1093) Нацполіція (8768) ДСНС (2222)

 Чоловік намагався вчинити самогубство, зістрибнувши із даху з 4-річною донькою, на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Чоловік під дією невідомих речовин намагався вчинити самогубство, зістрибнувши з даху. Із собою він узяв 4-річну доньку. Причиною цього, за його словами, стала нещодавня смерть дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Надійшло повідомлення від сусідів про те, що на даху двоповерхового будинку стоїть чоловік з дитиною на руках.

"Зваживши ситуацію, один з рятувальників через горищне вікно будинку піднявся до чоловіка та вмовив його віддати дитину. Чоловік довго вагався та все ж таки згодом погодився, що дівчинці холодно і потрібно її одягнути", - йдеться в повідомленні.

Наступним етапом було рятування горе-батька. Працівник ДСНС автодрабиною піднявся до чоловіка, що перебував у неадекватному стані. Чоловік був наляканий та впевнений, що представники поліції в нього почнуть стріляти. Поспілкувавшись, рятувальнику вдалося заспокоїти його та переконати залишити небезпечне місце.

У Департаменті комунікації Національної поліції повідомили, що 4-річну дівчинку доставили до лікарні, де її обстежили медики. З чоловіком-самогубцем працюють фахівці-психологи.

Як стало відомо, чоловік мав намір вчинити самогубство, оскільки його дружина нещодавно померла.

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Чоловік намагався вчинити самогубство, зістрибнувши із даху з 4-річною донькою, на Київщині, - ДСНС 01
Чоловік намагався вчинити самогубство, зістрибнувши із даху з 4-річною донькою, на Київщині, - ДСНС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168755
 
   
 Топ коментарі
 
Крыша едет реально у народа...
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Ему нужна помощь психолога... Не оправдываю его поступок. Просто понимаю, что потерял жену которую любил... Но нужно наоборот, если любил жену, то жить ради ребёнка, воспитывать, растить его, итд...
Ради памяти жены нужно не кончать с собой и ребёнком, а наоборот жить и заменить мать ребёнку, все сделать в этой жизни для ребёнка...
Скорее всего у него крыша поехала, рассудок помешался у него.
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прыгать с крыши двухэтажного барака???
вообще жесть! с ребенком! сделать двух инвалидов!
ребенка у него отобрать и не возвращать никогда!!!
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Кошмар. Хорошо, что спасатели сработали как надо
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Ему нужна помощь психолога... Не оправдываю его поступок. Просто понимаю, что потерял жену которую любил... Но нужно наоборот, если любил жену, то жить ради ребёнка, воспитывать, растить его, итд...
Ради памяти жены нужно не кончать с собой и ребёнком, а наоборот жить и заменить мать ребёнку, все сделать в этой жизни для ребёнка...
Скорее всего у него крыша поехала, рассудок помешался у него.
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"Мужчина был напуган и уверен, что представители полиции начнут в него стрелять."
А чего бояться? Он же прыгать собирался. А так всё то же только быстрее. Радоваться надо было.

А если серьёзно - жалко чувака. Может протрезвеет, отоспится и одумается.
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может вспышки на солнце какие-то?!.. реально сегодня зашкаливает "событиями"..
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6 января космический аппарат НАСА ACE обнаружил, что межпланетное магнитное поле вблизи Земли резко развернулось на 180 градусов, а плотность солнечного ветра подскочила более чем в 5 раз. Через 15 минут после этого специалисты геофизической обсерватории Polarlightcenter в Лофотене зафиксировали, что на севере Норвегии внезапно изменились токи земли и магнитного поля.
Учёные заявляют, что в магнитном поле нашей планеты открылась небольшая трещина, через которую к к земле потёк солнечный ветер. Он спровоцировал активизацию полярных сияний.
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ахаха, ну и что? у меня вот два хвоста, то я ведь не сотона что-ли? не три а два, все в порядке(звонит Баканову)
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прыгать с крыши двухэтажного барака???
вообще жесть! с ребенком! сделать двух инвалидов!
ребенка у него отобрать и не возвращать никогда!!!
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ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ В МИРЕ? ЧТО ЗА ШИЗОФРЕНИЯ?
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Все нормально(чокается с рептилоидом), просто кому-то надо поржать......
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Кормилицу 100% потерял, без работы + 4-няя дочь.
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хватит на сегодня смертей.... хорошо что всё хорошо кончилось.....
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Мы живём в ******* времена. Эпоха капитализма и олигархии ведёт человечество в глубокую жопу с которой врядли вернёмся...
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У тебя есть выход: выехать на ПМЖ в сев.корею. Там уже коммунизм
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Да да это точно. Смотри проснёшься рано утром в северной Корее под названием Украина
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Может дочка подрастет и не такое вытворит...
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Кстати, понял шо вы сказать то хотел.... Это как бы батя Сралина такое сделал - все сюсюкают и жалеют ребенка, а потом..... ну, не будем о плохом(примеряет фуражку НКВД деда, чистит поизносившийся "Наган")
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Мужчина пытался покончить с собой, бросившись (НАМЄРЄВАЙЯСЬ ПРИГНУТЬ) с крыши с 4-летней дочерью
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расчітивал шо рєбьонок погібнєт, а он виживєт
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Тупой диб-л! Не можешь прокормить ребенка - сдай в детдом! Устроишься заберешь! Или др заберут! Иностранцы в очереди стоят!
Да и хороших жалостливых баб вокруг полно! Через годик траура можно ребенка с новой мамкой знакомить!
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Ну хочеш- випилюйся. Дорослий, має право. Дитину нащо?
Бездітних пар купа, виростять, житиме і радітиме.
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Урод. Ребенка забрать, козла лишить родительских прав. Навсегда.
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"спайсы"? на России было страшное дело, мущина зарубил жену и откушал..... кусок дочери.
таксист. так же высрал: мне духи сказали так сделать. - загремел в "дурку".

там наверное эти "смеси" курительные - жесть. чтоб такое натворить то..... адекватный был мужик и тут..... православие подсказало за "духов и сотоней". ну и ладно, к нам не приедет, наверное, ваиватькакдиды.
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С мужчиной-самоубийцей работают специалисты-психологи.Источник: https://censor.net.ua/p3168755
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