 Чоловік намагався вчинити самогубство, зістрибнувши із даху з 4-річною донькою, на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Надійшло повідомлення від сусідів про те, що на даху двоповерхового будинку стоїть чоловік з дитиною на руках.
"Зваживши ситуацію, один з рятувальників через горищне вікно будинку піднявся до чоловіка та вмовив його віддати дитину. Чоловік довго вагався та все ж таки згодом погодився, що дівчинці холодно і потрібно її одягнути", - йдеться в повідомленні.
Наступним етапом було рятування горе-батька. Працівник ДСНС автодрабиною піднявся до чоловіка, що перебував у неадекватному стані. Чоловік був наляканий та впевнений, що представники поліції в нього почнуть стріляти. Поспілкувавшись, рятувальнику вдалося заспокоїти його та переконати залишити небезпечне місце.
У Департаменті комунікації Національної поліції повідомили, що 4-річну дівчинку доставили до лікарні, де її обстежили медики. З чоловіком-самогубцем працюють фахівці-психологи.
Як стало відомо, чоловік мав намір вчинити самогубство, оскільки його дружина нещодавно померла.
Ради памяти жены нужно не кончать с собой и ребёнком, а наоборот жить и заменить мать ребёнку, все сделать в этой жизни для ребёнка...
Скорее всего у него крыша поехала, рассудок помешался у него.
А чего бояться? Он же прыгать собирался. А так всё то же только быстрее. Радоваться надо было.
А если серьёзно - жалко чувака. Может протрезвеет, отоспится и одумается.
Учёные заявляют, что в магнитном поле нашей планеты открылась небольшая трещина, через которую к к земле потёк солнечный ветер. Он спровоцировал активизацию полярных сияний.
вообще жесть! с ребенком! сделать двух инвалидов!
ребенка у него отобрать и не возвращать никогда!!!
бросившись(НАМЄРЄВАЙЯСЬ ПРИГНУТЬ) с крыши с 4-летней дочерью
Да и хороших жалостливых баб вокруг полно! Через годик траура можно ребенка с новой мамкой знакомить!
Бездітних пар купа, виростять, житиме і радітиме.
таксист. так же высрал: мне духи сказали так сделать. - загремел в "дурку".
там наверное эти "смеси" курительные - жесть. чтоб такое натворить то..... адекватный был мужик и тут..... православие подсказало за "духов и сотоней". ну и ладно, к нам не приедет, наверное, ваиватькакдиды.