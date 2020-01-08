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 Мінінфраструктури оприлюднило імена загиблих членів екіпажу рейсу Тегеран-Київ. ФОТО

Міністерство інфраструктури України оприлюднило список екіпажу літака МАУ, який зазнав аварії в Тегерані.

Як інформує Цензор.НЕТ, ця інформація міститься на сторінці відомства в Facebook.

Так, екіпаж рейсу PS752:

пілоти:

- Володимир Гапоненко

Мінінфраструктури оприлюднило імена загиблих членів екіпажу рейсу Тегеран-Київ 01

- Сергій Хоменко

- Олексій Наумкін

Мінінфраструктури оприлюднило імена загиблих членів екіпажу рейсу Тегеран-Київ 02

бортпровідники:

- Катерина Статнік

Мінінфраструктури оприлюднило імена загиблих членів екіпажу рейсу Тегеран-Київ 03

- Ігор Матьков

- Марія Микитюк

- Денис Ліхно

Мінінфраструктури оприлюднило імена загиблих членів екіпажу рейсу Тегеран-Київ 04

- Валерія Овчарук

Мінінфраструктури оприлюднило імена загиблих членів екіпажу рейсу Тегеран-Київ 05

- Юлія Сологуб

У Мінінфраструктури висловили співчуття сім'ям і близьким загиблих.

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Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.

Мінінфраструктури оприлюднило імена загиблих членів екіпажу рейсу Тегеран-Київ 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168744
 
 
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Земля пухом. Страшно я боялся этого списка, знакомые увы есть.
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