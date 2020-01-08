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Все про:Дніпропетровщина (630) ДТП (2710) Нацполіція (8768)

 Пасажирський автобус і два автомобілі зіткнулися на Дніпропетровщині: одна людина загинула, 12 - травмовані, - поліція. ФОТО

Унаслідок ДТП у Дніпропетровській області одна людина загинула, ще 12 зазнали травм. Нині поліція встановлює обставини аварії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"ДТП сталася 8 січня близько 7 ранку в районі газостанції м. Нікополя за участю автобуса "Ікарус" та автомобілів Daewoo Nexia та Chevrolet Aveo. Як попередньо встановлено, спочатку відбулося зіткнення двох легкових автомобілів, після чого автомобіль Chevrolet зіткнувся з автобусом. Під час ДТП в автобусі перебувало приблизно 30 пасажирів. У результаті автомобільної аварії загинув пасажир автомобіля Daewoo Nexia. Також до лікарні доставлено водія та 9 пасажирів автобуса, водія автомобіля Chevrolet та автомобіля Daewoo", - йдеться в повідомленні.

Пасажирський автобус і два автомобілі зіткнулися на Дніпропетровщині: одна людина загинула, 12 - травмовані, - поліція 01
Фото: сайт поліції

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

На місці події працюють слідчі ГУНП у Дніпропетровській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168727
 
 
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Ждём-с заявление от Данилова, что два человека не сели в автобус.
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Как тебя задело, побежал жаловаться админу))), значит я был прав!
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сухая дорога и такое.... мдааа. праздновал кто-то православненький, вот и натворил беды - будет иметь грех если на исповедь не сходит то....
кстати - уже воротит от иконочек в машинах. рабы думают что это их защитит от чего то там..... пофиг шо ты на лысой резине, зато у..даришься при аварии о лик Николаса Чудотвораса...... это более православно и мозг разлетится, сделав узор креста.....
собол. погибшему, выздор. пострадавшим.
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О, как "Шеви" видоизменился! Похоже, что в длину укоротили где-то на четверть, как минимум. Не повезло, кому-то.
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ТАКОЕ происходит и будет происходить ДО тех пор, ПОКА виновные в таких ДТП не будут нести ответственность КАК за умышленное убийство ОТ 10 ДО 15 лет ТЮРЬМЫ И ПОЖИЗНЕННОЕ. КТО то скажет , А какое тут умышленное: для тех кто на бронепоезде - когда человек превышает скорость движения и ПРИ этот знает, что ему запрещается делать!?, ИЛИ когда водитель садится за СРУЛЬ своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, и после этого совершает ДТП - УЧИТЫВАЯ все обстоятельства ЭТО разве не умышленное!? У нас за год погибло жителей Украины больше, чем на востоке Украины.
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Да не кипятитесь так, посадят не виновных и всё, а вы им ещё и сроки требуете накрутить.
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спешили.... ктото пошел на обгон автобуса имея под капотом полутора ллитровый пакет кифира.... обгон затянулся... вот и результат.....
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