 Епіфаній привітав з Різдвом українців на окупованих територіях: Молимося, щоб Господь якомога швидше звільнив вас. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав після святкового богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі.
"Сьогодні, вітаючи всіх зі златоверхого Києва, ми шлемо наші різдвяні вітання всім тим, хто зараз перебуває чи то в окупації, чи то в несправедливому ув’язненні. Ми бажаємо щоб Господь якомога швидше визволив вас і надалі будемо молитися, щоб той мир, який приніс новонароджений Спаситель, найперше запанував у нашій душі, а далі, щоб цей мир, справедливий мир, запанував і в нашій українській державі. Ми в це віримо", - сказав Епіфаній.
"Ми (церква, — ред.) зберегли нашу єдність, ми довели, що ми є вже зрілими. ... З боку Московського патріархату до нашої церкви долучилося близько 600 парафій. І надалі ми як Українська церква, церква українського народу ми будемо робити все, щоб українська держава утверджувалася, бо українська церква є тією духовною основою, на якій в майбутньому ми зможемо збудувати ту державу, про яку ми всі з вами мріємо — незалежну, єдину, європейську демократичну Україну", - сказав Епіфаній.
Он же дыр-дыр-дыр за Мир...
Първо прати обаче доброволците, тъй като армията беше разбита, а и когато тези неща не се оцениха, им прати кгбзе за да се осъзнават в още страдания..
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Само КГБ Резидент Портнов, но той не се и крие.
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А вы вообще чего так переживаете за христианские праздники?
День, когда короли-маги (так сказано в католической Библии) , ведомые Звездой, пришли с подарками к новорождённому Спасителю, Иисусу Христу.
Защото ни е Създал и ние сме му деца.
Трябва да се помолим както прави и с думи, но и с ДЕЛА, Епифаний!
А кога и как ще става -- това е Негова воля!
Може би като падне кгбвластта и Зе бандата -- прокситата им в Украйна?
Ето, милиони се молиха на Бог и махна иранския главорез..
Кои са следващите!
И 8% от привържениците на Петро Порошенко са истински патриоти и герои, загинали почти на фронта за 5 години от войната.Вечна памет за тях и благословен мир на небето, защото те не оставиха нито един гроб на земята и не лишиха надгробен камък. Наистина свети са светиите. Нека почиват в мир!
5 ч. ·
- С Рождеством.
Год назад Украине даровали Томос - каноническое основание на создание и признание поместной церкви.
Можно быть трижды атеистом, но нельзя быть неграмотным человеком.
Система международных отношений в мире до сих пор выстроена на Вестфальских принципах 1648 года, а одним из основополагающих из них есть принцип: «чей князь, того и вера».
Это означает очень простую обратную зависимость:
- чья вера, тот и князь.
Надеюсь эта опасность вполне понятна даже атеистам.
Собственная поместная церковь является одним из формальных и неформальных столпов независимости.
И хотя я не являюсь поклонником концепции, стоящей за словосочетанием «армія, мова, віра» (потому, что эта концепция эксклюзивна по своей сути), все равно должен признать, что без армии, мови та віри, толку не будет, это важнейшие элементы в любой жизнеспособной концепции Украины.
Хреново все таки в БАНе.