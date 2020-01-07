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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Епіфаній привітав з Різдвом українців на окупованих територіях: Молимося, щоб Господь якомога швидше звільнив вас. ФОТОрепортаж

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав з Різдвом українців на окупованих територіях та тих, хто перебуває в несправедливому ув'язненні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав після святкового богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі.

"Сьогодні, вітаючи всіх зі златоверхого Києва, ми шлемо наші різдвяні вітання всім тим, хто зараз перебуває чи то в окупації, чи то в несправедливому ув’язненні. Ми бажаємо щоб Господь якомога швидше визволив вас і надалі будемо молитися, щоб той мир, який приніс новонароджений Спаситель, найперше запанував у нашій душі, а далі, щоб цей мир, справедливий мир, запанував і в нашій українській державі. Ми в це віримо", - сказав Епіфаній.

"Ми (церква, — ред.) зберегли нашу єдність, ми довели, що ми є вже зрілими. ... З боку Московського патріархату до нашої церкви долучилося близько 600 парафій. І надалі ми як Українська церква, церква українського народу ми будемо робити все, щоб українська держава утверджувалася, бо українська церква є тією духовною основою, на якій в майбутньому ми зможемо збудувати ту державу, про яку ми всі з вами мріємо — незалежну, єдину, європейську демократичну Україну", - сказав Епіфаній.

Також дивіться: Під час різдвяної служби в окупованому Севастополі виконали колядки українською мовою. ФОТОрепортаж

Епіфаній привітав з Різдвом українців на окупованих територіях: Молимося, щоб Господь якомога швидше звільнив вас 01
Епіфаній привітав з Різдвом українців на окупованих територіях: Молимося, щоб Господь якомога швидше звільнив вас 02
Епіфаній привітав з Різдвом українців на окупованих територіях: Молимося, щоб Господь якомога швидше звільнив вас 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168595
 
   
 Топ коментарі
 
Господь их не захватывал
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Тот случай, когда сугубо одними молитвами не поможешь
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Чому президент у такий день не з народом?
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Господь их наказал, за то, что позвали к себе войну и дал им войну.
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А погибают в том числе лучшие люди Украины. Система не работает
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Тот случай, когда сугубо одними молитвами не поможешь
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так твой зе-Главком-какаяразница их освобождать не собирается...
Он же дыр-дыр-дыр за Мир... Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях: Молимся, чтобы Господь как можно скорее освободил вас - Цензор.НЕТ 7495
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Можно магию использовать. Правда спецов в магии смерти в нашей стране официально нет. А неофициально никто не признается...
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я думал армия будет освобождать.. а оказывается только Господь освободить может Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях: Молимся, чтобы Господь как можно скорее освободил вас - Цензор.НЕТ 5177
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Армията също може да бъде Оръдие на Бог при определени условия!

Първо прати обаче доброволците, тъй като армията беше разбита, а и когато тези неща не се оцениха, им прати кгбзе за да се осъзнават в още страдания..
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Ха-ха, няма, няма...
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Само КГБ Резидент Портнов, но той не се и крие.
🐍
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Чому президент у такий день не з народом?
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а разве Рождество, пускай и малороссийское иудейский праздник?
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Абалдеть! Вчера только соя вопили , что это и 'не Рождество вовсе', а тут такое - 'президент должен быть с народом !'
А вы вообще чего так переживаете за христианские праздники?
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Ali по ходу мусульманин у них свои праздники
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Да потому что он еврей и многие это хорошо понимают , кстати ты не обижайся за вчерашние просто наехали по приколу повесилиться так сказать, ты интересный парень реагируешь по особому, ну а по делу, действительно поменьше жалуйся в форумо-совещалку , девкам простительно ,а ты же мужчина, а мужчины не плачут ,удачи
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А Ісус новонароджений, типа українець?
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там они все евреи Моиссей, Иссаак ,Иуда и т д ,но как всегда посрались и пошли своим путями,поэтому я на стороне агностиков (только прошу не путать с атеистами ), а среди них как правило люди учёные и требующие всему доказательства,что и логично
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Да и ещё а ты в правительстве видел много украинцев или русских, а ну да встречался дуборез янык с полным евроокружением и пчеловод хотя у последнего жена еврейка получается от них ни куда не денешься ,кстати в раше аналогично если и не чистый как пукин то по крайней мере жена уж точно,некоторые тупо меняют фамилии как медведь, порох или зеля например, но это рассчитано на не доганяющего,аналогично и в церкви
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Зебня, що начебто вважає кацапів агресорами аж в захваті!

Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях: Молимся, чтобы Господь как можно скорее освободил вас - Цензор.НЕТ 2687
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Протнов на таке не здатний! Як ви могли подумать! Галімий фотошоп!
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Не дълго е ,,рисувал,, , защото КГБ Портнов наистина е коментирал и призовал така, това си му е КГБ задача!
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ото чуєш собачий йєзик - відразу зав'язуй йо' в "хішпанську краватку"
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И откуда они берут себе такие полуматерные ники? Епифаний, Онуфрий ... Гы.
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Да рассмешил ты меня Кирпичёв ,а ты действительно Кирпичёв или прикалываешься Епіфаній привітав з Різдвом українців на окупованих територіях: Молимося, щоб Господь якомога швидше звільнив вас - Цензор.НЕТ 1464
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Epifania - католический праздник, был вчера.
День, когда короли-маги (так сказано в католической Библии) , ведомые Звездой, пришли с подарками к новорождённому Спасителю, Иисусу Христу.
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Зачемь тебе петя параша?Он уголь из ОРДЛО возил законно,спонсируя террористов,да вот в Белоруси его "засветили" в 980-т раз увеличенньіми поставками угля для Украиньі,которьіе у пети параши записьівали,как уголь из ПАР.Так что не придирайся-петю парашу освятит єпи фашик букофку изменить в благословляющей речи и будет петя вовсе не параша,а пороша в лике святьіх пцушников.https://www.svaboda.org/a/29781480.html
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молитись тра тоді, коли зробив усе шо міг, коли сили закінчились та нема інших можливостей. Тільки такі молитви чути Богу. Щирі і палкі!!! А ото ходити вперед животом і белькотіти непонятних слов під здорову отрижку - ну хто стане таке слухати???
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Може да звучи тривиално, но за Бог няма невъзможни неща!
Защото ни е Създал и ние сме му деца.

Трябва да се помолим както прави и с думи, но и с ДЕЛА, Епифаний!

А кога и как ще става -- това е Негова воля!

Може би като падне кгбвластта и Зе бандата -- прокситата им в Украйна?

Ето, милиони се молиха на Бог и махна иранския главорез..

Кои са следващите!
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73% от украинци те, избрали президента Зеленски,- са бандата, агенти на КГБ на Кремъл, които трябва да бъдат унищожени с ракета, като иранските терористи.
И 8% от привържениците на Петро Порошенко са истински патриоти и герои, загинали почти на фронта за 5 години от войната.Вечна памет за тях и благословен мир на небето, защото те не оставиха нито един гроб на земята и не лишиха надгробен камък. Наистина свети са светиите. Нека почиват в мир!
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Петя Параша, крадец и убиец, както и ху-окупатор-агресор, и вие бяхте глупаво отгледани, като соша бот лошару - от парламента им, нито един депутат не загина на фронта за 5 години от войната - никой.
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Сега ми дайте поне едно фамилно име на депутата от парламента при Петро Порошенко, който загина на фронта през петте години на войната.Не мога да намеря нито едно.
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Алексей Арестович
5 ч. ·

- С Рождеством.
Год назад Украине даровали Томос - каноническое основание на создание и признание поместной церкви.
Можно быть трижды атеистом, но нельзя быть неграмотным человеком.

Система международных отношений в мире до сих пор выстроена на Вестфальских принципах 1648 года, а одним из основополагающих из них есть принцип: «чей князь, того и вера».
Это означает очень простую обратную зависимость:
- чья вера, тот и князь.
Надеюсь эта опасность вполне понятна даже атеистам.
Собственная поместная церковь является одним из формальных и неформальных столпов независимости.
И хотя я не являюсь поклонником концепции, стоящей за словосочетанием «армія, мова, віра» (потому, что эта концепция эксклюзивна по своей сути), все равно должен признать, что без армии, мови та віри, толку не будет, это важнейшие элементы в любой жизнеспособной концепции Украины.
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Они не хотят никаких освобождений!! Рабам страшно что кто то их освободит. У них есть похлебка, с голоду не дохнут, Украину ненавидят. Не нужно Украинской церкви молиться за манкуртов и в чем то их поздравлять.
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Правильный ход. Придурки должны надеяться. До последнего. А затем правосудие.
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Да здравствует СВОБОДА!!!
Хреново все таки в БАНе.
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свабода - она бєзусловная ценность. Основа основ!!!
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А они хотят этого освобождения? Им эта оккупация очень даже по душе.....недаром же звали "братишек", чтобы спасли от бандер.
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Зелик оманский уже извинился перед другом путлером за такие выходки Епифания?
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