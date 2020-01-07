EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  289  16
Все про:Держприкордонслужба (2364) кордон (1368) нелегали (190)

 Двох нелегалів з Туреччини затримали на кордоні з Польщею у Святвечір, - Держприкордонслужба. ФОТО

Вчора увечері на Львівщині прикордонники відділу "Смільниця" спільно з оперативними співробітниками затримали двох нелегалів, які намагалися незаконно потрапити до Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Порушники - громадяни Туреччини 1980 і 1996 років народження.

"Коли українці традиційно сідають куштувати кутю та починають колядувати, турки вирішили випробувати долю. Іноземці не врахували, що на Різдво понад 5 тисяч прикордонників перебувають на службі з охорони рубежу. Нелегалів зупинили за 200 метрів від межі Євросоюзу. Як з’ясувалося, вони прибули в України на законних підставах близько місяця тому", - йдеться в повідомленні.

Чоловіків затримали в адміністративному порядку. Міру покарання їм визначить суд. Замість бажаного Євросоюзу їх чекає повернення в країну походження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадян Індії, Ефіопії та Туреччини затримали під час спроби нелегально перетнути український кордон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Двох нелегалів з Туреччини затримали на кордоні з Польщею у Святвечір, - Держприкордонслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168591
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Шото є сочєльнік і що там у кого сочиться?
 показати весь коментар
 
 
Ну што ви, в Пєтєрбургє всє так гаварят
 показати весь коментар
 
десь погуляли з плечевими, то й сочиться )))
 показати весь коментар
 
А сочельнік хіба в польщі?...не чув...напевне в чехії...
 показати весь коментар
 
Турки ещё в 2016м должны были безвиз с ЕС получить.
Но Эрдоган ударился в османское вяличие, и кагбэ уже в ЕС не хочет.
А прості люди не хотят строить османскую империю, а хотят в Европку.
 показати весь коментар
 
турецкие заробитчане. дюрюм в польше продавать хотели.
 показати весь коментар
 
Что-то не пойму,Турция еще пока чтен ЕС и Польша тоже.Какой смысл туркам пробираться в страну ЕС нелегально?Видимо это просто турецкие преступники.
 показати весь коментар
 
турция не ,,член"(может ты и прав) Двух нелегалов из Турции задержали на границе с Польшей в Сочельник, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6027 а вечный кандидат в ЕС Двух нелегалов из Турции задержали на границе с Польшей в Сочельник, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 711 Двух нелегалов из Турции задержали на границе с Польшей в Сочельник, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7307
 показати весь коментар
 
Шо там, за паребриком не в курсах шо Польша уже 16 лет в ЕС?
 показати весь коментар
 
Это чья погран.служба ,параши? Это у них сечельник.
 показати весь коментар
 
 
Сперва прочитал "Двух генералов из Турции задержали...".

Бывает же...
 показати весь коментар
 
Святвечір у нас, а сачєльнік якийсь - то у малоросів
 показати весь коментар
 
 
то користуйся Україномовною версією Цензора. які проблеми!
 показати весь коментар
 
От не подобається мені мова окупанта, на відміну від тебе.
 показати весь коментар
 
Согласен - редакторы и админы - шо такое Сачельник? Эта по кокаму? Есть Рождество, есть Рождественский Вечер, Рождественская ночь. А сочельник - это там на кацапстане, у заднеприводных мокшей.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору