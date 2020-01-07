 Під час різдвяної служби в окупованому Севастополі виконали колядки українською мовою. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

У Покровському соборі влаштували різдвяний концерт двох церковних хорів.

Після служби півчі зібралися біля вертепу з фігурками біблійних персонажів і почали співати різдвяні пісні українською мовою: "Нова радість стала", "На небі зiрка", "Тиха ніч, свята нiч", "Щедрик".

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Деякі віряни навіть підспівували хору.





