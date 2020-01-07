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 Під час різдвяної служби в окупованому Севастополі виконали колядки українською мовою. ФОТОрепортаж

В окупованому Росією Севастополі 6 січня на церковних святкових службах з нагоди Різдва Христового виконували колядки та пісні українською мовою, зокрема, "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

У Покровському соборі влаштували різдвяний концерт двох церковних хорів.

Після служби півчі зібралися біля вертепу з фігурками біблійних персонажів і почали співати різдвяні пісні українською мовою: "Нова радість стала", "На небі зiрка", "Тиха ніч, свята нiч", "Щедрик".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Анкарі провели різдвяне богослужіння українською мовою. ФОТОрепортаж

Деякі віряни навіть підспівували хору.

Під час різдвяної служби в окупованому Севастополі виконали колядки українською мовою 01
Під час різдвяної служби в окупованому Севастополі виконали колядки українською мовою 02
Під час різдвяної служби в окупованому Севастополі виконали колядки українською мовою 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168578
 
   
 Топ коментарі
 
В світі для різдвяних свят не придумали нічого кращого ніж українські колядки.
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Навряд чи.
Не їхня це культура.
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А есть колядки на росийском? И вообше по деревням кацапы колядуют?
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А есть колядки на росийском? И вообше по деревням кацапы колядуют?
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Вот и я подумал так. Никогда не слышал чтобы кацапы колядовали по деревнях
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"... И вообше по деревням кацапы колядуют?..."

Так, кацапи колядують: "Вечерний звон" і " По Муромской дорожке"😜
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нема..усі "народные песни" москальні мають авторів, та здебільшого написані приблизно у 18-19 сторіччях..немає власних назв сузірь та місяців..лише калька з латини..
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В світі для різдвяних свят не придумали нічого кращого ніж українські колядки.
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А ще ж і щедрівочки є.
Вони мають виконуватись на новий рік.
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Щедрівки, здається, в канун нового року. А на новий рік - засівалки.
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Ба більше, деякі колядки мають історію ще з ДОХРИСТИЯНСЬКІХ часів!
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Правильно, так и надо! Севастополь это Украина!Крым это Украина!
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Хай Новий Рік несе дива.
Нехай згорить,дотла,Москва!
І ще б нам,дуже повезло,
Якби застрелився х-ло!
А ще,у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
Хай газ по тридцять,
нафта двадцять,
Хай,москалі,повеселяться!
А нам,щоб жити без війни.
Щоб снились кольорові сни.
Щоб,кожен украінець,брат!
Щоб рід помножився в стократ.
Ми стали вільними віднині,
Здобудем Славу Украіні!
Щоб зникла,з влади,вся холера,
А став новий Степан Бандера!
З НОВИМ РОКОМммммм!!!!!
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Колядки є у чехів, словаків, шведів. У Московії відсутня така традиція.
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А шо, есть макшанские колядки, или бурятские, татаро-монгольские?
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Це ж не скрепно співати на бандерівській мові.
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Красти - это самая главная скрепа татаро-монгол.
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а шо ж такое? на свинособачьем нет колядок?
почему же колядки православные есть только на "выдуманном языке" / "телячьей мове", а зебилы и полицаи, что скажете? Під час різдвяної служби в окупованому Севастополі виконали колядки українською мовою - Цензор.НЕТ 8852 Під час різдвяної служби в окупованому Севастополі виконали колядки українською мовою - Цензор.НЕТ 1960
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Бурятия. Каменцы накануне Рождества выйдут на Колядки
Местный дом культуры уже несколько лет подряд устраивает забавы для местных жителей.
Они обряжаются в костюмы, ходят по домам, собирают угощения и развлекают хозяев загадками. В компании собираются от 5 до 15 человек, среди них - и взрослые, и дети, рассказывает и.о. заместителя председателя комитета по культуре районной администрации Наталья Козулина----
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и рассказьівается єто в стиле "новшество".
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Я даже не знаю есть ли у кацапов кроме интернационала колядки вот и пользуются украинскими за что их надо притянуть к суду за плагиат.
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Всему виной австрийский генштаб. Очевидно же😷
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нету у мордвы никаких колядок. вообще то русня шайтанопоклонники.

Поэтому и не поют на крыме других колядок, только украинские.
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Всему виной австрийский генштаб. Очевидно же😷
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это не доказано А вот то что русню придумали в кочевом стане монгольской орды это факт. Просто хозяева кацапни монголы отлавливали по тайге и болотам диких монголоидов и сгоняли до кучи, чтобы их можно было заставить работать. И для упрощения общения с поймаными рабами их нужно было как то назвать. вот и называли их рузькэ.
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Десь у січні у кацапів є звичай клянчити під вікнами варені свинячи ноги - ото в них колядки такі.
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на языке который придумали в Генштабе Австро -Венгрии .кацапы дауны .
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Це нащо ця новина? Психфак МГУ з Мендель показує що не все в окупованому Криму так уже й погано?
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а где "распев-коляда ,от рашиста оккупанта ла ла ла от 2014 года-"какие то зеленые человечки напали на украинский Крым,но я расшистский сцарь, не помог "братнему украинскому народу" их уничтожить ,ибо их я сам туда послал колядовать с оружием в руках... лукавое отродье ?
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