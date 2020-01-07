 Кинув у кухню гранату, зачинив двері і втік: у гуртожитку Одеси пролунав вибух, троє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Малиновського відділу поліції в м.Одесі.
"Попередньо встановлено, що троє мешканців гуртожитку вживали алкогольні напої на кухні загального користування. Згодом до чоловіків напросився ще один сусід, з яким у тих час від часу виникали побутові непорозуміння. Під час хмільного застілля між чоловіками знову виник конфлікт і непроханий гість покинув компанію, але не надовго. За кілька хвилин 38-річний чоловік повернувся із гранатою в руках. Кинувши вибухівку в кухню, зловмисник зачинив за собою двері та втік", - сказано в повідомленні.
Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, вибухотехніки і кінологи з собаками.
Також правоохоронці вживають заходів щодо встановлення місця знаходження та затримання підозрюваного. Вирішується питання про кваліфікацію події.
Может, четвертому не налили или задолбали всмерть своим поведением? Но решение проблемы для Одессы новенькое. До сих пор только сплошные пожары были.
Светишься кацап, да в открытую даже)))
Ещё лукагитлера назови "батькой", всё с тобой ясно, сам открылся, ага...
Перша. Людину після вживання алкоголю тягне в сон.
Друка. Людина стає дурною і робить дурні вчинки.
Третє. Людина скаженіє і вчиняє кримінальні злочини.
Висновок;
"Хто п*є, тому наливайте, хто не п*є, тому не давайте"...
Порок и буйство плоти дикой -
Вот смысл безумства бытия...
Вот это смешно так смешно.
просто там заложен жесткий принцип адекватности защиты нападению- т.е. степень угрозы жизни и здоровью от нападающего не может быть превышена защищающимся...- тонкая грань на розсуд суду...
пример- у тебя украли, ..или набили торец- а ты мачканул нах- превысил явно, будешь сидеть...(((
Хоть бы и вся общага взорвалась, люди бы не пострадали.
І з вірогідністю 100% - ти знайдеш привід(або створиш) для її використання.