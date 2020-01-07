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 Події, Фоторепортаж
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Все про:вибух (1839) граната (503) гуртожиток (48) Одеса (2269)

 Кинув у кухню гранату, зачинив двері і втік: у гуртожитку Одеси пролунав вибух, троє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В одному з гуртожитків в Одесі під час побутового конфлікту стався вибух гранати, в результаті якого постраждали три людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Малиновського відділу поліції в м.Одесі.

"Попередньо встановлено, що троє мешканців гуртожитку вживали алкогольні напої на кухні загального користування. Згодом до чоловіків напросився ще один сусід, з яким у тих час від часу виникали побутові непорозуміння. Під час хмільного застілля між чоловіками знову виник конфлікт і непроханий гість покинув компанію, але не надовго. За кілька хвилин 38-річний чоловік повернувся із гранатою в руках. Кинувши вибухівку в кухню, зловмисник зачинив за собою двері та втік", - сказано в повідомленні.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, вибухотехніки і кінологи з собаками.

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Кинув у кухню гранату, зачинив двері і втік: у гуртожитку Одеси пролунав вибух, троє постраждалих 01

Також правоохоронці вживають заходів щодо встановлення місця знаходження та затримання підозрюваного. Вирішується питання про кваліфікацію події.

Кинув у кухню гранату, зачинив двері і втік: у гуртожитку Одеси пролунав вибух, троє постраждалих 02
Кинув у кухню гранату, зачинив двері і втік: у гуртожитку Одеси пролунав вибух, троє постраждалих 03
Кинув у кухню гранату, зачинив двері і втік: у гуртожитку Одеси пролунав вибух, троє постраждалих 04
Кинув у кухню гранату, зачинив двері і втік: у гуртожитку Одеси пролунав вибух, троє постраждалих 05
Кинув у кухню гранату, зачинив двері і втік: у гуртожитку Одеси пролунав вибух, троє постраждалих 06
Кинув у кухню гранату, зачинив двері і втік: у гуртожитку Одеси пролунав вибух, троє постраждалих 07
Фото: сайт поліції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168576
 
 
 Топ коментарі
 
Верно глаголешь, при порохе, армейские арсеналы взрывались, один за другим..
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Шо тут сказать? Суровые парни в общагах Одессы. Дверку, значит, аккуратненько прикрыл, после броска гранатки. Ну и правильно. Аки крышку гроба захлопнул, соседям. Твою ж мать! Во, урод!
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Бросил гранату паприколу так же как и голосовал.
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Один из 73% узнал что сосед обижали его бубочку?
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могу подсказать район Черемушки ...ул. Радостная дом № 19 бывшая общага трамвайно троллейбусного управления горсовета, если не ошибаюсь... есть у нас такая бодяга..а напротив идут дома коттеджи чатсного сектора на фото видно хорошо крышу красную теремка... примерно в 4 утра был слышен довольно характерный отдаленный бабах.... от меня метров 150 ....
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Название улицы- порадовало, без шуток. Наверное, Зеленский бы смог обыграть этот взрыв, то есть- он играет на его версию- "какая разница"(с).
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Совместное проживание конечно нервирует, но чтобы настолько....
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Бросил гранату паприколу так же как и голосовал.
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Возможно это из тех, кто "хотел бы вразумить сцыкливый Киев градами", но получилось только вразумить сцыкливых соседей гранатой.
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Ох и дурень, любой комментарий с ником Психиатрическая больница N°1 это уже диагноз.
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При Порохе гранатами на кухнях не кидались.
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Верно глаголешь, при порохе, армейские арсеналы взрывались, один за другим..
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еще как кидались Кинув у кухню гранату, зачинив двері і втік: у гуртожитку Одеси пролунав вибух, троє постраждалих - Цензор.НЕТ 2443 мем "ежедневная граната" именно при Порохе появился.
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Шо тут сказать? Суровые парни в общагах Одессы. Дверку, значит, аккуратненько прикрыл, после броска гранатки. Ну и правильно. Аки крышку гроба захлопнул, соседям. Твою ж мать! Во, урод!
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Пора уже давать лет 15, за использование гранат в бытовых ссорах)
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та ну, это сейчас мелкое хулиганство. если по 15 лет за гранату давать, то сколько давать за сдачу государственных интересов, использование служебного положения с целью давления на суды\следствие\таможню, финансирование кацапов и т.п?
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Ну как то надо остановить этот гранатопад)
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..пока быдло не переведется ты его не остановишь...
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"трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования".

Может, четвертому не налили или задолбали всмерть своим поведением? Но решение проблемы для Одессы новенькое. До сих пор только сплошные пожары были.
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Скоро боевые гранаты можно будет купить в отделах ёлочных игрушек и праздничной пиротехники
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Таким героям нужно расстрел давать как в Белоруссии.Оно ж не остановится.
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У тя больница - "Новинки"? Есть такая там, в Минске каждый знает. вот дай телефончик своего врача то.... или галоперидол воруют, или опробывают(тестируют) новые лекарства....
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Неа, как в БелОруССии не надо, но как в Беларуси, может быть.
Светишься кацап, да в открытую даже)))
Ещё лукагитлера назови "батькой", всё с тобой ясно, сам открылся, ага...
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Да тому що дятли, не туда гранати кидать потрібно, а ця бидлота по принципу "А какая разница". Читаючи такі новині чомусь починаєш поважати кастову систему (де заборонені шлюби і різко обмежені контакти між представниками різних каст)
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і не полінувався посилання кинути, дві штуки...О_О
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Если раньше "огнестрел" был ЧП союзного масштаба. То теперь граната это еженедельная обыденность. Прогресс, 2020 год как никак, третье тысячелетие.
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Граната тепер входить в набір джентльмена.
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Так война в стране вообще то идет , при Сове было еще хуже в 40-50-х годах.
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Не могу полностью согласиться с вашим мнением. Ну во первых тогда "движуха" была территориальная от Вислы до Волги и обратно от Волги до Берлина, плюс партизаны, местные формирования, ноционал освободительные движения , схроны с гражданской войны и т.д. Сейчас АТО ( она же война) идет на очень ограниченном участке , даже по сравнению с Чечней ( в Крыму вообще ни чего не было) Фактически окопная война на одних и тех же позициях уже несколько лет. И это только раз. Ну и во вторых согласен что в те далекие времена огнестрельного оружия было валом, привозили и трофейное ( но оно расползалось чисто среди криминала). Но до гранат особо не доходило, разве что у сил сотротивления, так те войны шли по обширной территории Прибалтики, Зап. Украины и т.д. еще лет 6-8. Так что нынешнее сравнение не подходит ни по каким параметрам.
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Количество войск и оружия естественно не идет не в какое сравнение , но вот что тогда что сей час , свободный доступ к оружию и гранатам , как и взрывчатке приводит к тем же последствиям это факт .
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Обращаю внимание на последнее фото:такое впечатление,что там в половине номеров одновременно гранаты взорвали! Ах,Одесса...
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Керасе, да это просто украинский бронкс.
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Похоже, что там что-то и снаружи рвануло...
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та нормально, чай не землянка(вычерпывает воду), а то мы их бы научили пролетарской жизни то(занюхивает ломом)
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Ну теперь у дебила будет 5-7 лет свободного времени , для того что бы понять , что он реальный дол..****.
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Вплив алкоголю на людей має три види.
Перша. Людину після вживання алкоголю тягне в сон.
Друка. Людина стає дурною і робить дурні вчинки.
Третє. Людина скаженіє і вчиняє кримінальні злочини.
Висновок;
"Хто п*є, тому наливайте, хто не п*є, тому не давайте"...
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Ужасна жизнь. Безбрежна скверна.
Порок и буйство плоти дикой -
Вот смысл безумства бытия...
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Не! Не надо друже. Как мне кажется, если дело дойдет до необходимости её применения, то это уже будет- Не Жизнь. Хотя, благодарю! Кинув у кухню гранату, зачинив двері і втік: у гуртожитку Одеси пролунав вибух, троє постраждалих - Цензор.НЕТ 4927
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Ну... "Вальтер", положим, у меня найдётся. Даже два. Вальтер и "Вальтер".
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Дома не храним,за хранение даже одного патрона от 2-х до 5-ти лет.Это только бандюки могут свободно ходить и применять оружие скрытого ношения и не только.Простой законопослушный гражданин не имеет права защищать ни себя ни свою семю ни свое имущество иначе посадят за хранение оружия или превышение мер самообороны.
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Вот именно,но адекватные люди ее прячут а безпредельщики ее носят и применяют по надобности и без нее.А самое смешное и плачевное то что адекатным закон запрещает оружие легализировать а неадекватных не ловят и не сажают.
Вот это смешно так смешно.
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В цьому сенсі так, але ніхто вже особливо не ховає, ну ще кулемет чи міномет десь завезуть, а інше...
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До сьогодні в Україні не прийнято один з головних законів - " Закон про право на самозахист" , який позбавить суди можливості визначати від стелі міру "перевищення права на самозахист" .
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Цей закон безсилий без закону про зброю.Спершу треба легалізувати зброю всю окрім скритного носіння а вже потім визначати рамки самозахисту.
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..ну чо ж- е поняття необхидной самообороны- воно дие...
просто там заложен жесткий принцип адекватности защиты нападению- т.е. степень угрозы жизни и здоровью от нападающего не может быть превышена защищающимся...- тонкая грань на розсуд суду...
пример- у тебя украли, ..или набили торец- а ты мачканул нах- превысил явно, будешь сидеть...(((
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"добрий вечір тобі, пане господарю ..." па-адєскі
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Щось останнім часом Одеса дає прикурити...
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Кстати, о взрыве. О взрыве, котором я сообщил Самый Первый! Вот тут, на Цензоре. Он меня тогда удивил, какой-то необычный, отличался от привычных прилётов арты. Так я о взрыве полковника Хараберюша. Только что, на нашем сайте прочитал: отпустили всех!!! И того, кто взрывчатку хранил, и того, кто девайс собрал, и даже бабу- непосредственно заложившую девайс, прод джипак! Как хотите... но я- охренел... Мужик ведь в страшных муках погиб. От это да! Кажись- приплываем, реально.
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Так идёт сдача интересов Украины по всем фронтам. Кого ты избрал-малоросса. Вот и получай ответку.
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Я избрал малоросса, так? У меня, сегодня, настроение хорошее, потому нахер посылать не стану. Можешь ещё какую-нибудь срань нашлёпать...
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Ще раз, на вибори прийшло всього 43,65% виборців з яких 73% проголосували за Зе
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то виходить, шо Пєтю підтримав взагалі якійсь мізер
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Новогоднее приветствие препризедента. Какая разница кого отпустили? Какая разница кто кого взорвал? Какая разница сколько погибло украинцев за 6 лет войны и сколько ещё погибнет? Какая разница?
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их не просто выпустили- отдали на обмин...
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Традиции ежедневной гранаты не изменяем даже в Рождество!
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а вдруг он ветеран АТО ? Тогда - понять, простить.
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эхо ватной войны...тут бы булки в омане попарить...
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Ехал как то с одним, который занимается проблемой разминирования Донбасса, работающий на одну из европейских миссий в Украине. С его слов на Донбассе стоит сотни тысяч растяжек с гранатами. Местное население их снимает и продает от 150 до250 грн за штуку.А теперь удивляемся. Безальтернативный Минск наводнил и продолжает наводнять Украину оружием и боеприпасами, которое продолжает убивать и калечить....
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Ото ще, гранати купляти. Важко когось зі знайомих з зони ООС привезти?
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Оружие в руках идиотов это смертельно опасно для окружающих. Все чаще и чаще при бытовых разборках в ход идёт и оружие и гранаты...
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само по себе оружие не несет опасности.. зависит от того, в чьих руках оно находится
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Оружие в принципе представляет опасность, независимо в чьих руках оно находится
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Эти гранатчики,откуда их берут,нонсенс какой то,лазят деморализованые с гранатами.
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Судя по виду общаги, можно представить какой там контингент обитает.
Хоть бы и вся общага взорвалась, люди бы не пострадали.
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да таких общаг - вся Украина. За пределами Киева, Харькова и новых домов-то почти нет - один сплошной совок.
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По сведениям британской разведки в Одессе работают несколько групп из ФСБ и ГРУ для дестабилизации обстановки в городе и области
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Новороссия говорите? от Харькова до Одессы? ну ну
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Якщо у тебе дома є бойова граната - ти бандюк, чи неадекват.
І з вірогідністю 100% - ти знайдеш привід(або створиш) для її використання.
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