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 Суспільство, Фоторепортаж
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 В Анкарі провели різдвяне богослужіння українською мовою. ФОТОрепортаж

В Анкарі відбулося Різдвяне богослужіння українською мовою з нагоди Різдва Христового.

Святкове богослужіння провів священнослужитель Вселенського патріархату архімандрит Харлампій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вітаю всіх вас зі світлим святом Різдва. Ми сьогодні співали, славили Господа. Він ніколи не залишав і не залишить нас. Радий цій можливості бути тут, зустрітися з громадою. Маю надію, що і в майбутньому ми, з ласки Божої, будемо збиратися , зустрічатися", - звернувся до присутніх архімандрит.

В Анкарі провели різдвяне богослужіння українською мовою 01

Під час богослужіння було зачитано вітання Вселенського патріарха Варфоломія, в якій, зокрема, йшлося про важливість віри, її зміцнення, єднання навколо неї в наш непростий, наповнений викликами і змінами час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Христове

В Анкарі провели різдвяне богослужіння українською мовою 02

"Сьогоднішнє богослужіння звершується в особливу дату - рівно рік тому Україні, українському народу, українській церкві був дарований Томос. І важливо, що сьогодні святкова служба проводиться священиком Вселенського патріархату і ми відзначаємо це свято разом. Послання Вселенського Патріарха - це глобальний документ, в ньому дуже багато символів, кожен з нас може знайти в ньому відповіді на багато питань", - звернувся Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

В Анкарі провели різдвяне богослужіння українською мовою 03

Богослужіння проводилося українською мовою. Після нього віряни співали традиційні колядки.

В Анкарі провели різдвяне богослужіння українською мовою 04
В Анкарі провели різдвяне богослужіння українською мовою 05
Фото: "Укрінформ"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168567
 
   
 Топ коментарі
 
Вітаю! Слава Петру!
Христос ся роздає !!!
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Виходимо з дружниною в храм Різдва Пресвятої Богородиці.. Помолимось на богослужінні, поставимо свічки. Потім буде концерт учнів недільної школи при храмі й щорічний фестиваль різдвяних колядок.. Завершиться все козацьким кулішем й чаюванням. Хто з Дніпра - приєднуйтесь, будете дуже задоволеними..
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А коли наше чмо болотне мову вивче? В Анкаре провели рождественское богослужение на украинском языке - Цензор.НЕТ 5340
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А коли наше чмо болотне мову вивче? В Анкаре провели рождественское богослужение на украинском языке - Цензор.НЕТ 5340
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Вітаю! Слава Петру!
Христос ся роздає !!!
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петро таки приложив руку до визнання української помістної церкви це історичний факт
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Ты уверен, что это - Церковь, а не пиар-рупор?
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що до піар рупору чиїм рупором є українська православна церква мабуть рупором українців на відміну від рпц
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Ето го и Украинският Иисус Христос:

ЛЮДИ,,людиии, что ето такое !!!!!!!!
🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪

Човекът е вързан, окървавен и на колене пред тълпата рашисти в
Киев!!!
Не мога да повярвам!

Появились видео "самосуда" над активистом в Киеве, задавшим россиянке вопрос о Крыме: "Надо лечиться в психушки,,

https://www.dialog.ua/ukraine/198447_1578344748
07.01.2020 09:27

п.п.
Знам, че кгбзебандата не е спечелила изборите, а е имало КГБ активно кибер мероприятие,
затова моля ви, вземете се в ръце, иначе кгбзебандата ще ви мъчи и надругава още поне 3 години!
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МОЛИМ се по целия свят за свършването на тази тежка карма за Украйна с агресията на кгбсволочната кървава власт.
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дай норм. ссылку кликабельную на Ютуб.
а то что творится, ну.... верующим полезно переносить "страсти" - и вознесется он за муки свои шоб вечно играть на флейте Яхве, то есть для Яхве В Анкаре провели рождественское богослужение на украинском языке - Цензор.НЕТ 3214
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архимандрит Харлампий\\\\\\\\\\\\\

прикольный чин и кличка)
Еще и детей принесли - кормить отравой. Зачитай, поп, рожалкам, как Моисей вырезал детей, и кричал к своим боевикам: "маловато будет". И как пользовались "девами не знавшими мужа" - 32000 захватили, а для Яхве принесли в жертву 32 из них. Зачитай им как медведицы порвали в клочья 40 детей, ибо те.... о б*же... посмели смеяться над лысыной бомжовствующего дедка-"пророка"... Зачитай им, Харламий, или как тебя там, Хралампий.
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хохли-малороси в шоці
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Уже даже самый тупой зебил понял...что закрывать Порошенко не за что...
Но ты похоже самый-самый тупой зебил...
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то чого твій Петька не повертається в Україну, а круги нарізує ? йому ж нема чого боятись
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Новогодние праздники...выходные...Не переживай зебил...сейчас праздники закончатся...и приедет...
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Моцкалі в траурі...
Колись фуйло сказало, що сила росєюшкі в ядерній зброї та у вірі.
Було би добре, якби їхня віра на нас не впливала.
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Виходимо з дружниною в храм Різдва Пресвятої Богородиці.. Помолимось на богослужінні, поставимо свічки. Потім буде концерт учнів недільної школи при храмі й щорічний фестиваль різдвяних колядок.. Завершиться все козацьким кулішем й чаюванням. Хто з Дніпра - приєднуйтесь, будете дуже задоволеними..
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Сначала подумал, что за бредятина когда государственный чиновник сознательно нивелирует церкви Украины и обозначает только одну, причем все еще самую малочисленную. Потом посмотрел кто назначил Сибигу и стало все ясно, теперь неудивительно что богослужение в каком-то актовом зале в присутствии нескольких личностей. Просто нужна была картинка.
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На українській так на українській. "Какая разница" для турків ?

Вакарчук підтримує цей лозунг ! Відео Вакарчука 2014-го року. Напевно саме з цього відео Зеленський скопіював свою новорічну промову.
В Анкарі провели різдвяне богослужіння українською мовою - Цензор.НЕТ 7622
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ти , Славко , сам себе "вынесешь за скобки ". і скоро .
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ти , Славко , сам себе "вынесешь за скобки ". і скоро .
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