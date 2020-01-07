 В Анкарі провели різдвяне богослужіння українською мовою. ФОТОрепортаж

Святкове богослужіння провів священнослужитель Вселенського патріархату архімандрит Харлампій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Вітаю всіх вас зі світлим святом Різдва. Ми сьогодні співали, славили Господа. Він ніколи не залишав і не залишить нас. Радий цій можливості бути тут, зустрітися з громадою. Маю надію, що і в майбутньому ми, з ласки Божої, будемо збиратися , зустрічатися", - звернувся до присутніх архімандрит.
Під час богослужіння було зачитано вітання Вселенського патріарха Варфоломія, в якій, зокрема, йшлося про важливість віри, її зміцнення, єднання навколо неї в наш непростий, наповнений викликами і змінами час.
"Сьогоднішнє богослужіння звершується в особливу дату - рівно рік тому Україні, українському народу, українській церкві був дарований Томос. І важливо, що сьогодні святкова служба проводиться священиком Вселенського патріархату і ми відзначаємо це свято разом. Послання Вселенського Патріарха - це глобальний документ, в ньому дуже багато символів, кожен з нас може знайти в ньому відповіді на багато питань", - звернувся Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
Богослужіння проводилося українською мовою. Після нього віряни співали традиційні колядки.
Христос ся роздає !!!
ЛЮДИ,,людиии, что ето такое !!!!!!!!
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Човекът е вързан, окървавен и на колене пред тълпата рашисти в
Киев!!!
Не мога да повярвам!
Появились видео "самосуда" над активистом в Киеве, задавшим россиянке вопрос о Крыме: "Надо лечиться в психушки,,
https://www.dialog.ua/ukraine/198447_1578344748
07.01.2020 09:27
п.п.
Знам, че кгбзебандата не е спечелила изборите, а е имало КГБ активно кибер мероприятие,
затова моля ви, вземете се в ръце, иначе кгбзебандата ще ви мъчи и надругава още поне 3 години!
а то что творится, ну.... верующим полезно переносить "страсти" - и вознесется он за муки свои шоб вечно играть на флейте Яхве, то есть для Яхве
прикольный чин и кличка)
Еще и детей принесли - кормить отравой. Зачитай, поп, рожалкам, как Моисей вырезал детей, и кричал к своим боевикам: "маловато будет". И как пользовались "девами не знавшими мужа" - 32000 захватили, а для Яхве принесли в жертву 32 из них. Зачитай им как медведицы порвали в клочья 40 детей, ибо те.... о б*же... посмели смеяться над лысыной бомжовствующего дедка-"пророка"... Зачитай им, Харламий, или как тебя там, Хралампий.
Но ты похоже самый-самый тупой зебил...
Колись фуйло сказало, що сила росєюшкі в ядерній зброї та у вірі.
Було би добре, якби їхня віра на нас не впливала.
Вакарчук підтримує цей лозунг ! Відео Вакарчука 2014-го року. Напевно саме з цього відео Зеленський скопіював свою новорічну промову.