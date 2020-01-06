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 Поліція в Києві затримувала "за дрібне хуліганство" двох осіб за питання "Чий Крим?" російській блогерці Мітрошиній. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві громадянський рух "Відсіч" повідомляє про затримання і побиття активістів, які запитали "Чий Крим?" російську блогерку Олександру Мітрошину.

Як повідомляє "Відсіч", поліція затримала двох активістів – Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим Реалії".

Активісти прийшли на лекцію Олександри Мітрошиної, яка в 2017 році повідомила у Facebook, що відвідала анексований Крим.

На відео, яке розповсюдив рух "Відсіч", співробітник поліції повідомив, що патрульні затримали Овчаренка і Кальницького за "дрібне хуліганство".

Пізніше, як повідомив рух "Відсіч" у фейсбуці, активістів громадянського руху "Відсіч" Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького, яких раніше 6 січня затримали в Києві під час лекції російської блогерки Олександри Мітрошиної, відпустили.

Чоловіків затримали після того, як під час лекції Мітрошиної вони поставили їй запитання: "Чий Крим?".

"Наших активістів Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького відпустили з відділку після трьох годин тримання. На них склали протоколи про адміністративне затримання за нібито порушення ст. 173 КУпАП - "дрібне хуліганство". Тепер ми чекаємо на суд", - йдеться в повідомленні.

Поліція в Києві затримувала за дрібне хуліганство двох осіб за питання Чий Крим? російській блогерці Мітрошиній 01
Поліція в Києві затримувала за дрібне хуліганство двох осіб за питання Чий Крим? російській блогерці Мітрошиній 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168551
 
 
 Топ коментарі
 
ви зараз подиветесь коменти від сєктантів сєкти Лоха Оманського
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наволоч зелена...... винесемо як і винесли яника.
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Революція це не тоді коли гинуть активісти, революція це коли гинуть депутати, прокурори, судді!
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для російського блогера у нас більше прав ніж для громадянина України ?
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***** *****,так хочеться взяти усіх земразей голосувавших за те зеуйобіще,міцно за волося,і так тягаючі їх від кучі до кучі зеліного лайна,мордою в насцяне і насране монікою тикакати і тикати,тикати і тикати,як поганих серливих драних котів зі словами-а ото яке падло це зробило?!
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В Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с русским блогером.
В Киев приехала московская блогерша Александра Митрошина, которая посещала оккупированный Крым и фактически поддерживает аннексию полуострова государством-агрессором. Об этом в своем блоге сообщает политолог Андрей Смолий.

Он отмечает, после того, как группа активистов, в частности «Відсічі», вызвали полицию на них напали «сторонники» «русскомирского» блогера. Полиция вместо того, чтобы прекратить противоправные действия и остановить происходящее просто арестовала двух активистов.
Им надели наручники и выволокли по полу на улицу.


Одного из них держали на коленях перед выходом.


Вокруг находились сторонники человека из государства-агрессора.

«Вот и докатились мы до «какая-разница»
К нам массово едут лица из государства-агрессора нести «русский мир». Полиция стала на сторону гражданки государства-агрессора», - написал политолог. Он добавляет, Украина уверенно опускается во времена Януковича.
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Найогидніше,що в Києві знайшлася рашистська падаль слухати ерефійську повію,мусора видно теж рашисти.
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Вони такими завжди були, відтоді як їх понабирали... лише раніше не можна було №розхитувати човна", тепер можна. )
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