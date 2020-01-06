 Поліція в Києві затримувала "за дрібне хуліганство" двох осіб за питання "Чий Крим?" російській блогерці Мітрошиній. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє "Відсіч", поліція затримала двох активістів – Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим Реалії".
Активісти прийшли на лекцію Олександри Мітрошиної, яка в 2017 році повідомила у Facebook, що відвідала анексований Крим.
На відео, яке розповсюдив рух "Відсіч", співробітник поліції повідомив, що патрульні затримали Овчаренка і Кальницького за "дрібне хуліганство".
Пізніше, як повідомив рух "Відсіч" у фейсбуці, активістів громадянського руху "Відсіч" Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького, яких раніше 6 січня затримали в Києві під час лекції російської блогерки Олександри Мітрошиної, відпустили.
Чоловіків затримали після того, як під час лекції Мітрошиної вони поставили їй запитання: "Чий Крим?".
"Наших активістів Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького відпустили з відділку після трьох годин тримання. На них склали протоколи про адміністративне затримання за нібито порушення ст. 173 КУпАП - "дрібне хуліганство". Тепер ми чекаємо на суд", - йдеться в повідомленні.
В Киев приехала московская блогерша Александра Митрошина, которая посещала оккупированный Крым и фактически поддерживает аннексию полуострова государством-агрессором. Об этом в своем блоге сообщает политолог Андрей Смолий.
Он отмечает, после того, как группа активистов, в частности «Відсічі», вызвали полицию на них напали «сторонники» «русскомирского» блогера. Полиция вместо того, чтобы прекратить противоправные действия и остановить происходящее просто арестовала двух активистов.
Им надели наручники и выволокли по полу на улицу.
Одного из них держали на коленях перед выходом.
Вокруг находились сторонники человека из государства-агрессора.
«Вот и докатились мы до «какая-разница»
К нам массово едут лица из государства-агрессора нести «русский мир». Полиция стала на сторону гражданки государства-агрессора», - написал политолог. Он добавляет, Украина уверенно опускается во времена Януковича.