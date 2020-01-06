 Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський полетів із сім'єю в Оман, власним коштом, - Офіс президента
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Тобі болить?
То ли лыжи не едут, то ли я
**(заблудився)
І як тобі таке:
06.01.20 14:02Воин 93 ОМБр Сергей Рацун погиб в зоне ООС 5 января
06.01.20 13:25Наемники РФ обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов
06.01.20 08:05Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, погибли два украинских воина, еще один тяжело ранен, - штаб ОС
А твій недолугий прєзедент відпочиває в Омані.
06.01.20 22:10Полиция в Киеве задерживала "за мелкое хулиганство" двух человек за вопрос "Чей Крым?" российскому блогеру Митрошиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Єлажєв, я сєпарських тварюк ганяв, ганяю, і ще й убивати буду.
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Глава государства 6 января не поздравил с этим событием украинцев. Состоянием на 21:30 соответствующего заявления не было ни от его пресс-службы, ни на официальных страницах Зеленского в соцсетях.