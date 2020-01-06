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Все про:Зеленський (4063) фотожаба (6051) Оман (4)

 Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський полетів із сім'єю в Оман, власним коштом, - Офіс президента

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Читайте: Ще ніхто не виправляв провал у комунікаціях новою брехнею, - Бутусов про відпочинок Зеленського в Омані

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Також читайте: Султан Оману Кабус бін Саїд проходить курс лікування, його стан стабільний, - Reuters (виправлено)

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з виконавчим президентом держрезерву Оману активізацію інвестиційної співпраці

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14


Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 15

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 16

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 17

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 18

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 19

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 20

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 21

Буковель чи Оман. Яка різниця? Подорож Президента у ФОТОжабах. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 22

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168545
 
   
 Топ коментарі
 
В сети появились первые фото президента на отдыхе в Омане


Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5891
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размышления Вошьдя зебилов "о Буковели для лохов": Стою я в Омане в лыжи обутый. То-ли лыжи не едут, То-ли я - Зе банутый
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Быстрее уже бы Порошенко посадили бы, а то порохоботы задолбали своими фотожабами.
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Как же ты его посадишь, он же памятник...
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Думаю вам радоватся недолго осталось, над вашим Петей тучи все сильнее сгущаются. Интересно, если его посадят, что вы тогда никому не нужные со своей соевой пропагандой дальше делать будете.
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Ти забув дописати ;Пукін ввєді вайска!;, Єлажєв.
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Та да. Над седой равниной моря ветер тучи собирает...
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Стою на бархане, у лыжи обутый
То ли лыжи не едут, то ли я **(заблудився)
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Доиграются,скоро вторая вална любителей русского ,которые не хотят освободительной войны и не хотят проявлять агрессию против оккупантов, свалит на Московию и её колонии с Украины.
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В такий шлях на веліку, і як тепер на піаліно шлягери лабати буде?
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Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал годовщину Томоса об автокефалии ПЦУ.

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Глава государства 6 января не поздравил с этим событием украинцев. Состоянием на 21:30 соответствующего заявления не было ни от его пресс-службы, ни на официальных страницах Зеленского в соцсетях.
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Может не желает вызывать агрессию Кремлю,....І під прапором - байдуже,Кольору якого -Пригадайте знамените Незле тихе слово
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