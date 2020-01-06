EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  2126  59
Все про:Варфоломій (148) візит (706) Томос (230) ПЦУ (510)

 Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу. ФОТОрепортаж

Делегація Православної Церкви України з нагоди річниці надання Томосу про автокефалію відвідала Стамбул, де зустрілася з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПЦУ.

До складу делегації, яку очолював митрополит Львівський Макарій, увійшли також єпископ Васильківський Лаврентій, протоієрей Валерій Семанцо, протоієрей Василь Лило, Євген Бойко та Володимир Сизон.

Від імені Предстоятеля Православної Церкви України Митрополит Макарій передав найщиріші вітання Вселенському Патріарху та висловив йому глибоку вдячність за подану руку допомоги, яка привела нашу Церкву до утвердження духовної свободи – автокефалії.

На прийомі у Вселенського Патріарха Варфоломія було передано вітальний лист від Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, а також запрошення у зручний час відвідати з візитом Україну.

Під час недільного богослужіння делегація ПЦУ молилася у Патріаршому храмі св. Георгія на Фанарі, а наступного дня, 6 січня, митрополит Львівський Макарій разом з ієрархами Вселенського Патріархату та Кіпрської Церкви співслужив Всесвятійшому Патріарху Варфоломію за літургією з нагоди Богоявлення (за новим календарем).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отримання Томосу можна порівняти з Актом проголошення незалежності України, - Епіфаній

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу 01
Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу 02
Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу 03
Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу 04
Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168541
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенку після втрати посади діючого Президента - вже там по протоколу "не положено". А от кому "положено" - спитай сам. Якщо в оману докричишся.
 показати весь коментар
 
А презЕдент до мусульман полетів....
 показати весь коментар
 
Спроси у Цензора.
Порошенко в Константинополі.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Порох почему не возглавил делегацию, отскочил от обязанностей на Сейшелы?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пеца хочет бабло завести в Украину на новые акции но его уже вычислили и ждут
 показати весь коментар
 
Бабло в Украину это же хорошо, а вот один кловун Бенино бало в Оманскую офшорку вывез ,.. а это уже плохо. Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу - Цензор.НЕТ 7782
 показати весь коментар
 
 
Спроси у Цензора.
Порошенко в Константинополі.
 показати весь коментар
 
 
Порошенку після втрати посади діючого Президента - вже там по протоколу "не положено". А от кому "положено" - спитай сам. Якщо в оману докричишся.
 показати весь коментар
 
 
Кому положено быть на церковных церемониях в светском государстве?
 показати весь коментар
 
ЗЕбил ты кацап что ли? Любой верующий, просто по своему желанию может присутствовать. Кацапчик там вход свободный для всех...никто никого не заставляет...Нет такого положено не положено.
 показати весь коментар
 
 
Это не дело президента, Украина светское государство, церковь от государства отделена. Кстати Порошенко видать об этом не знал, что так усиленно Томос двигал.
 показати весь коментар
 
 
Он больше любит сенагогу и тайно посещает её да и какая разница, что в этой, что в той давно во главе они ж...ы,в мусульманской слава аллаху пока мизер их
 показати весь коментар
 
А мені нас рать на твого путіна і рпц.
 показати весь коментар
 
Все он прекрасно знал, но тогда было предвыборное соперничество с Тимошенко за каждый электоральный процент, поэтому в ход шли любые поводы попиариться. А сейчас, как политику позорно отодвинутому от большой власти - тем более.
 показати весь коментар
 
можу нагадати, як ваш мерин на вас же лаявся "дебіли,... ***". В конкретному випадку - абсолютно заслужено.
 показати весь коментар
 
 
Жодна визнана світом церква не була створена церковниками. Всі вони були створені державами (державниками)
Розповідай ці казочки кацапам які "храми" МП в Лугандоні використовували як склади для боеприпасів.
 показати весь коментар
 
Тебе видней насчёт Лугандона под бульбовода косящий кацап. К сведению, в Харькове кацапов НЕТ. Справка: Кацап-это русский ненавидящий Украину и все,что с ней связано.
 показати весь коментар
 
Та мне много, что видней... Я с людьми общаюсь, которые там в плену были, а вы петушария и страну.уа смотрите...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Где Пресвятейший Петр Томосоносец
 показати весь коментар
 
 
на правах рядового порохобота, я за него.. говори, что хотел!
 показати весь коментар
 
 
Порошенко сейчас Константинополе как и положено настоящему президенту, а не Оманскую офшорку для Бени оформляет в Омане..как некоторые кловуны..
 показати весь коментар
 
 
Яхту на Сейшелах уже переименовали? Чтото6 очень быстро.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А шо положено в Константинополе президенту шоколадной фабрики
 показати весь коментар
 
А ты сьездь в Оман и спроси у своего кловуна..он же вам ЗЕбилам росой в глазки ссыт, може и тебе шо то попадёт..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В Омане президент,а твой петя реальный клоун,в 21 веке носится с церковью как в средневековье,хотя шо ему уже делать,отработаный материал
 показати весь коментар
 
- Молуны - вскричал Рокфеллер, даю вам 10 миллиардов евро, если вы вот эту спичку подожжете молитвами(вытягивает из коробки спичку).
- Мистер Рокфеллер - отвечают попы, мы что, дебилы? - вы просто оставайтесь при своих миллиардах, а мы при своих(лыбятся), но Бок все видит, еретик вы эдакий.(все дружно смеются, Рокфеллер ставит Мартини)
 показати весь коментар
 
Православні християни святкують Різдво, а деякі ненавидять незалежну православну церкву. Чому у них такі переконання?
 показати весь коментар
 
 
а чья в них ненависть(кто вложил в них эту ненависть)?!.. вот в чем вопрос..
 показати весь коментар
 
 
То що, Макарій (Малетич) визнав Об'єднавчий Собор (15.12.2018р.) і ПЦУ з митрополитом Епіфвнієм?
 показати весь коментар
 
А хіба він не визнавав? Я чув, що в нього були непрості стосунки з Філаретом ще в минулі роки, і він вважав (як видно по теперішніх подіях, небезпідставно) Філарета головним гальмом на шляху до Томоса, але щоб він був проти ПЦУ - не чув...
 показати весь коментар
 
 
особливо упороті порохоботи такі як Ан Мур святим ВВАжають Лише Петра( Порошенко) Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу - Цензор.НЕТ 4471
 показати весь коментар
 
те, що ти упоротий 73/43%зебіл - відомо давно. Але після цього висеру тебе слід занести до шобли упоротих дебілів. Бо ти навіть не зрозумієш, яку хню щойно зморозив.
 показати весь коментар
 
х...ню зморозив ти.

розказуючи що Макарій проти об"єднання церков в ПЦУ.
'ПОРОХОБОТСТВО ГОЛОВНОГО МОЗКУ'?
 показати весь коментар
 
Хай Господь благословляє. Христос ся рождає, славімо його!
 показати весь коментар
 
 
Смотрю на попов я
И думку гадаю
Чому я не поп, и икру не сжираю.... Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу - Цензор.НЕТ 7116
 показати весь коментар
 
 
знатний черговий касапський провокативний висер...
 показати весь коментар
 
 
малоросское зебильное покацапленное стадо всячески пытаеца обгадить Томос..бо то ж Петина заслуга. ЗЕбильё малоросское как уже только не глумилось над украинской церковью...
 показати весь коментар
 
 
нее .. этот наш воинственный атеист, просто ненавидит религию и попов.. и крепко начитанный..
 показати весь коментар
 
 
Я вчера дочитал:

https://www.e-reading.club/book.php?book=40842&rating=5

одессит написал. "ветхий завет" просто порвал логичным мышлением.
 показати весь коментар
 
 
вот это моя одна из любимейших книг..
книги, такого фундаментального содержания и точных исторических оценок, сейчас не пишут..
Православная инквизиция в России Грекулов..
 показати весь коментар
 
 
Я, наприклад, атеїст. Колись ще при совку читав книгу якогось, здається, іспанця, "Забавна Біблія". Там було про купу несуразностей і відвертих фальсифікацій у Біблії.
Але я радію Томосу, оскільки це відновлення історичної справедливості і удар по кацапській брехні. І вважаю, що топити проти Томосу може лише ідейний кацап або ідіот.
 показати весь коментар
 
 
Господи, і я атеїст-"агностик Київського патріархату" (так ще рік тому нас було модно називати); але ж не бачити очевидного, що ці попи нині роблять для України богоугодну справу в контексті видалення з країни феесбешної агентури під дахом "киевского филиала" РПЦ - може лише дебіл, або заперечувати може такий же агент з тої контори. А от на дебіла він не схожий, ні...
 показати весь коментар
 
 
Ты видишь на чем попы ездят?
Ты читал Пиплию?, но только не там где Яхве, а там где - "будь смиренным"?
И как? понравилось?
Кстати, "Иисус" - уккрал осла. хотя типо кричал что "не укради".
Че ты и кому чешешь, против шерсти то? бобослов нашелся. Иди и читай, пока мощи не посиплятся.
 показати весь коментар
 
мєчта любого пи..араса... даже атеиста -стать попом,а лучше архимандритом Русской православной церкви...))))

Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу - Цензор.НЕТ 3150
 показати весь коментар
 
А вот и не надо!11 Нарик просто.... припозднился что-ли.... а, молится! вот! Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу - Цензор.НЕТ 6749
 показати весь коментар
 
так ось чому корито кацапське не змогло пришвартуватися !
 показати весь коментар
 
 
Всё красиво , но без петра - бывшего , президента как-то не очень ... (( Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу - Цензор.НЕТ 5181
 показати весь коментар
 
То попроси своего ЗЕкловуна с Омана приехать, может так тебе веселей станет Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу - Цензор.НЕТ 3295
 показати весь коментар
 
 
Головне, що митрополит Макарій співслужив з Кіпрським ієрархом - це де-факто початок визнання ПЦУ Кіпрською Церквою.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А чому нема на фотках таких праведників як Нарік і Пеця праведник 🐷,які були раніше в фоторепортажах ??? Дивно !😆
 показати весь коментар
 
 
Ну зрозуміло , Пеці ніколи , гасить пожежу в Австралії , а куди подівся преподобний Нарік ? Ні чого не розумію !😆
 показати весь коментар
 
 
"Я не верю в Бога. Мой Бог - это патриотизм. Научите человека быть хорошим гражданином, и вы решите проблему жизни". - Эндрю Карнеги.
 показати весь коментар
 
Правильно. Це Ви першим відмітили. Так і буде, Кіпрська Церква буде за ПЦУ 4-ою!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору