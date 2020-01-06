 Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПЦУ.
До складу делегації, яку очолював митрополит Львівський Макарій, увійшли також єпископ Васильківський Лаврентій, протоієрей Валерій Семанцо, протоієрей Василь Лило, Євген Бойко та Володимир Сизон.
Від імені Предстоятеля Православної Церкви України Митрополит Макарій передав найщиріші вітання Вселенському Патріарху та висловив йому глибоку вдячність за подану руку допомоги, яка привела нашу Церкву до утвердження духовної свободи – автокефалії.
На прийомі у Вселенського Патріарха Варфоломія було передано вітальний лист від Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, а також запрошення у зручний час відвідати з візитом Україну.
Під час недільного богослужіння делегація ПЦУ молилася у Патріаршому храмі св. Георгія на Фанарі, а наступного дня, 6 січня, митрополит Львівський Макарій разом з ієрархами Вселенського Патріархату та Кіпрської Церкви співслужив Всесвятійшому Патріарху Варфоломію за літургією з нагоди Богоявлення (за новим календарем).
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Порошенко в Константинополі.
Розповідай ці казочки кацапам які "храми" МП в Лугандоні використовували як склади для боеприпасів.
- Мистер Рокфеллер - отвечают попы, мы что, дебилы? - вы просто оставайтесь при своих миллиардах, а мы при своих(лыбятся), но Бок все видит, еретик вы эдакий.(все дружно смеются, Рокфеллер ставит Мартини)
розказуючи що Макарій проти об"єднання церков в ПЦУ.
'ПОРОХОБОТСТВО ГОЛОВНОГО МОЗКУ'?
И думку гадаю
Чому я не поп, и икру не сжираю....
https://www.e-reading.club/book.php?book=40842&rating=5
одессит написал. "ветхий завет" просто порвал логичным мышлением.
книги, такого фундаментального содержания и точных исторических оценок, сейчас не пишут..
Православная инквизиция в России Грекулов..
Але я радію Томосу, оскільки це відновлення історичної справедливості і удар по кацапській брехні. І вважаю, що топити проти Томосу може лише ідейний кацап або ідіот.
Ты читал Пиплию?, но только не там где Яхве, а там где - "будь смиренным"?
И как? понравилось?
Кстати, "Иисус" - уккрал осла. хотя типо кричал что "не укради".
Че ты и кому чешешь, против шерсти то? бобослов нашелся. Иди и читай, пока мощи не посиплятся.