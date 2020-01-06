 Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці надання Томосу. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПЦУ.

До складу делегації, яку очолював митрополит Львівський Макарій, увійшли також єпископ Васильківський Лаврентій, протоієрей Валерій Семанцо, протоієрей Василь Лило, Євген Бойко та Володимир Сизон.

Від імені Предстоятеля Православної Церкви України Митрополит Макарій передав найщиріші вітання Вселенському Патріарху та висловив йому глибоку вдячність за подану руку допомоги, яка привела нашу Церкву до утвердження духовної свободи – автокефалії.

На прийомі у Вселенського Патріарха Варфоломія було передано вітальний лист від Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, а також запрошення у зручний час відвідати з візитом Україну.

Під час недільного богослужіння делегація ПЦУ молилася у Патріаршому храмі св. Георгія на Фанарі, а наступного дня, 6 січня, митрополит Львівський Макарій разом з ієрархами Вселенського Патріархату та Кіпрської Церкви співслужив Всесвятійшому Патріарху Варфоломію за літургією з нагоди Богоявлення (за новим календарем).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отримання Томосу можна порівняти з Актом проголошення незалежності України, - Епіфаній

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.









