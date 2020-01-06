 Шахраї створили веб-ресурс для махінацій на фінансових ринках зі щомісячним обігом у $100 тис., - кіберполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації кіберполіції.

Зловмисники розмістили декілька своїх call-центрів у Києві. Під виглядом проведення торгів на світових фінансових ринках вони залучали громадян вкладати гроші, обіцяючи при цьому високий прибуток або гарантоване повернення вкладів. Натомість створювали імітацію торгів, привласнюючи гроші собі.

Коли клієнт намагався вивести гроші, йому пропонували продовжити участь у торгах. Якщо він відмовлявся, зловмисники проводили ряд операцій, що призводили до повної втрати клієнтом грошей. Всі вкладені гроші зараховувались на офшорні рахунки зловмисників. Дохід від такої діяльності сягав понад $100 тис. щомісячно.

Шахраї працювали на території України та країн Європейського Союзу. Наразі кіберполіція встановлює всіх потерпілих.

Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування офісних приміщень шахраїв. За їх результатами було вилучено системні блоки, сервери та мобільні телефони.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри. Їм загрожує до 12 років ув'язнення та конфіскація майна.

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