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 Шахраї створили веб-ресурс для махінацій на фінансових ринках зі щомісячним обігом у $100 тис., - кіберполіція. ФОТОрепортаж

Обіцяючи високий прибуток, вони спонукали громадян вкладати гроші у сумнівні фінансові операції без можливості повернення коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації кіберполіції.

Зловмисники розмістили декілька своїх call-центрів у Києві. Під виглядом проведення торгів на світових фінансових ринках вони залучали громадян вкладати гроші, обіцяючи при цьому високий прибуток або гарантоване повернення вкладів. Натомість створювали імітацію торгів, привласнюючи гроші собі.

Коли клієнт намагався вивести гроші, йому пропонували продовжити участь у торгах. Якщо він відмовлявся, зловмисники проводили ряд операцій, що призводили до повної втрати клієнтом грошей. Всі вкладені гроші зараховувались на офшорні рахунки зловмисників. Дохід від такої діяльності сягав понад $100 тис. щомісячно.

Шахраї працювали на території України та країн Європейського Союзу. Наразі кіберполіція встановлює всіх потерпілих.

Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування офісних приміщень шахраїв. За їх результатами було вилучено системні блоки, сервери та мобільні телефони.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри. Їм загрожує до 12 років ув'язнення та конфіскація майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Житель Дніпропетровщини за півроку викрав понад мільйон гривень із банківських карток українців, - кіберполіція. ФОТО

Шахраї створили веб-ресурс для махінацій на фінансових ринках зі щомісячним обігом у $100 тис., - кіберполіція 01
Шахраї створили веб-ресурс для махінацій на фінансових ринках зі щомісячним обігом у $100 тис., - кіберполіція 02
Шахраї створили веб-ресурс для махінацій на фінансових ринках зі щомісячним обігом у $100 тис., - кіберполіція 03
Шахраї створили веб-ресурс для махінацій на фінансових ринках зі щомісячним обігом у $100 тис., - кіберполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168527
 
 
 Топ коментарі
 
У нас так же мошенник с помощью лживых обещаний президентом стал
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Це як, обіцяли вчителям по 4000 баксів зарплатні?
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У нас так же мошенник с помощью лживых обещаний президентом стал
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...порошенко вже не президент...
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Шо в Европу придем?помню как на майдане говорил,да и мин. Зарплата 2000 доллярив
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Це як, обіцяли вчителям по 4000 баксів зарплатні?
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Обычно, они работают по следующей схеме: клиент открывает счет в подобной "брокерской фирме", пополняет его на небольшую сумму, проводит несколько "успешных" сделок под руководством "эксперта-аналитика" и почувствовав "успех", пополняет счет на более крупную сумму.
И как говориться, плакали его денюжки...
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бєня би сказав, що це якісь бомжі.....100 шт $ в місяць
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Отсюда вывод: если офис в Украине - не привлекай клиентов из Украины.
А вообще, законодательство у нас таки дебильное: дегенерату, убившему женщину ножом, грозит 7 лет тюрьмы, а жуликам светит целых 12 лет.
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Украл в колхозе мешок картофана 5 лет получи. Украл с бюджета 1 миллиард, заплати 100 лямов залога и свободен.
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думали вони в трускавці коси заплітать вчаться?
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Ці кіберзлочинці у порівнянні з Мін. Фінансів просто маленькі діти.
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Фрезеровщик Иван Дулин заработал на форекс 1000$ за один день, можешь и ты!
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так народ в курсе. что нацбанк уже давно махинатор
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