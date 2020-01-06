EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  854  13
Все про:Пласт (29) Різдво (92) Вифлеємський вогонь (11) військовослужбовці (2623)

 Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам у Краматорську і привітали українських захисників з Різдвом. ФОТОрепортаж

Учасники національної скаутської організації України "ПЛАСТ" у місті Краматорськ привітали військових зі святом Різдва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ОС.

Пластуни передали українським захисникам символ злагоди і добра - Вифлеємський вогонь, після чого заспівали різдвяні колядки і показали театралізовану виставу.

"Щирість, безпосередність та оригінальний виступ юних виконавців зарядили військових гарним настроєм, за що вони віддячили дітям солодощами та подарунками", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці посилюють заходи безпеки на Різдвяні свята в Києві. Під особливою увагою - культові споруди

Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам у Краматорську і привітали українських захисників з Різдвом 01
Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам у Краматорську і привітали українських захисників з Різдвом 02
Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам у Краматорську і привітали українських захисників з Різдвом 03
Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам у Краматорську і привітали українських захисників з Різдвом 04
Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам у Краматорську і привітали українських захисників з Різдвом 05
Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам у Краматорську і привітали українських захисників з Різдвом 06
Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам у Краматорську і привітали українських захисників з Різдвом 07
Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам у Краматорську і привітали українських захисників з Різдвом 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168510
 
   
 Топ коментарі
 
Такою і повинна бути Україна.
Не ватяною малоросією.
 показати весь коментар
 
Хоч хтось, в цій країні, підтримує національні традиції. Молодці, пластуни
 показати весь коментар
 
Вот чего осел-нелох-оманский не хотел госфинансирование пластунов - зельцман ненавидит тех кто поддерживает ВСУ
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Такою і повинна бути Україна.
Не ватяною малоросією.
 показати весь коментар
 
 
ВОИСТИНУ НЕИСПОВЕДИМЫ ВАТНЫЕ СВЯЗИ В ГОЛОВАХ ИСТИНЫХ ПОРОХОСОСОВ. 😂😅😂
ХОЛУЄЧКО, СЬОГОДНІ САЧЕЛЬНИК И КАНУН РАЖДЕСТВА САМЕ У МАЛОРОСІВ ТА У ДАРАГІХ РАССЕЯН. 😂😅😂
 показати весь коментар
 
"сачєльнік" - це у вас, кацапи. А в українців святвечір.
 показати весь коментар
 
 
ТОЛЬКО ПОЧЕМУ ТО МОЙ СВЯТ ВЕЧІР БУВ 24 ДЕКАБРЯ, И ВЧЕРА НАКАНУНЕ СЕГОДНЯШНЕГО
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ.
А ТВОЙ ,,ПАТРИОТИЧНИЙ" ,,СВЯТВЕЧІР" СЕГОДНЯ ВМЕСТЕ С САМИМИ КАЦАПАМИ И ВО ГЛАВЕ С ГУНДЯЕМ. 😂😅😂
 показати весь коментар
 
Хоч хтось, в цій країні, підтримує національні традиції. Молодці, пластуни
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сколько этот огонь зажигается раз ? На католическое тоже ж было ?
 показати весь коментар
 
 
Вот чего осел-нелох-оманский не хотел госфинансирование пластунов - зельцман ненавидит тех кто поддерживает ВСУ
 показати весь коментар
 
 
присоединяюсь к пластунам - с Рождеством! и мечтаю о переносе праздника на декабрь как и должно быть. Украинцы! надо провести опрос - кто за перенос?
 показати весь коментар
 
 
Но это вопреки традициям славян - нету хороводов, нету деревянных идолов, но дата вроде та что и была - просто вместо венка - "огонь" который "зажигает" Сам Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам у Краматорську і привітали українських захисників з Різдвом - Цензор.НЕТ 9890
Если по-честному - то одних национальных богов вышвырнули и мечом приказали чествовать одного заморского.
Чем не понравились свои "боги"? Тем что им не надо было нести бабло в специальные притоны то.
Ну по-сути так и есть. Вместо Ярило - напр. св. Петр(опостолъ), вместо Перуна - "благая весть", попы только пристроились под то шо было и так давно понятно.
 показати весь коментар
 
25 ГРУДНЯ, СТАДО БЕСНУЮЩИХСЯ ХОЛУЕВ ПОРОХОСОСОВ БЕСНОВАЛОСЬ И КУКАРЕКАЛО ШО 7 ЯНВАРЯ РОЖДЕСТВО ТОЛЬКО У ,,ЗЕЛЕБОБИКОВ" И МАЛОРОСОВ..... 😂😅😂
И ШО Ж ТАКИ КОГДА ПРИХОДИТ ЧАС ИКС, И ВОТ ОНО 7 ЯНВАРЯ ВДРУГ ОКАЗЫВАЕТСЯ ШО И ПЛАСТУНЫ И ВСУ ,,ЗЕЛЕБОБИКИ" И МАЛОРОСЫ. 😂😅😂
ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ ЗАВТРА КОГДА ГЛАВНЫЙ ,,ЗЕЛЕБОБИК" ПИ...Р ПАРАШОНКА ВОТКНЁТ СВОЙ СОЕВЫЙ ... В ДУПУ ********* И ПОЗДРАВИТ ИХ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ. 😂😅😂
 показати весь коментар
 
 
Та то лугандонка, нєудовлєтворьонная ******.
Кінул і с «русскімі пєнсіямі», та й «воопщє»...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору