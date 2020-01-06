 Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам у Краматорську і привітали українських захисників з Різдвом. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ОС.
Пластуни передали українським захисникам символ злагоди і добра - Вифлеємський вогонь, після чого заспівали різдвяні колядки і показали театралізовану виставу.
"Щирість, безпосередність та оригінальний виступ юних виконавців зарядили військових гарним настроєм, за що вони віддячили дітям солодощами та подарунками", - йдеться в повідомленні.
Не ватяною малоросією.
ХОЛУЄЧКО, СЬОГОДНІ САЧЕЛЬНИК И КАНУН РАЖДЕСТВА САМЕ У МАЛОРОСІВ ТА У ДАРАГІХ РАССЕЯН. 😂😅😂
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ.
А ТВОЙ ,,ПАТРИОТИЧНИЙ" ,,СВЯТВЕЧІР" СЕГОДНЯ ВМЕСТЕ С САМИМИ КАЦАПАМИ И ВО ГЛАВЕ С ГУНДЯЕМ. 😂😅😂
Если по-честному - то одних национальных богов вышвырнули и мечом приказали чествовать одного заморского.
Чем не понравились свои "боги"? Тем что им не надо было нести бабло в специальные притоны то.
Ну по-сути так и есть. Вместо Ярило - напр. св. Петр(опостолъ), вместо Перуна - "благая весть", попы только пристроились под то шо было и так давно понятно.
И ШО Ж ТАКИ КОГДА ПРИХОДИТ ЧАС ИКС, И ВОТ ОНО 7 ЯНВАРЯ ВДРУГ ОКАЗЫВАЕТСЯ ШО И ПЛАСТУНЫ И ВСУ ,,ЗЕЛЕБОБИКИ" И МАЛОРОСЫ. 😂😅😂
ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ ЗАВТРА КОГДА ГЛАВНЫЙ ,,ЗЕЛЕБОБИК" ПИ...Р ПАРАШОНКА ВОТКНЁТ СВОЙ СОЕВЫЙ ... В ДУПУ ********* И ПОЗДРАВИТ ИХ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ. 😂😅😂
Кінул і с «русскімі пєнсіямі», та й «воопщє»...