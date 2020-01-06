 Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам у Краматорську і привітали українських захисників з Різдвом. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ОС.

Пластуни передали українським захисникам символ злагоди і добра - Вифлеємський вогонь, після чого заспівали різдвяні колядки і показали театралізовану виставу.

"Щирість, безпосередність та оригінальний виступ юних виконавців зарядили військових гарним настроєм, за що вони віддячили дітям солодощами та подарунками", - йдеться в повідомленні.

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