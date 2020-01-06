 Російський ракетний крейсер "Маршал Устинов" не зумів пришвартуватися до пірсу в Стамбулі і повернувся на стоянку у відкритому морі. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень, журналіст Андрій Клименко на своїй сторінці в Facebook.
"Стамбульські негаразди та пригоди ракетного крейсера "Маршал Устинов" - плавучої резиденції президента РФ для перебування в Стамбулі - не скінчилися. Близько 11-00 (київський час) 06.01.2020 цілих 4 турецькі буксири чесно намагалися допомогти поставити його на почесне місце - військовий причал біля мису Сарайбурну (фото 1). Але... "нє шмагла"... Повернувся на якірну стоянку в Мармуровому морі (фото 2)", - написав він.
сам не військовий, парт. функціонер, який займався совковим ВПК. Після смерті Гречка, дали маршала і призначили міністром.
За його наказом я пішов зі строкової.
и понимаю, что в случае боевого столкновения, американцы за 20 минут превратят мокшанские корыта в труху, в кучу металлолома)
5 октября 1978 года крейсер заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода (украинский след!) имени 61 коммунара под наименованием «Адмирал Флота Лобков». 25 февраля 1982 года - спущен на воду, 15 сентября 1986 года - вступил в строй. 5 ноября 1986 года крейсер переименован в «Маршал Устинофф» и включён в состав Краснознамённого Северного флота. Не много не мало, а уничтожитель авианосных групп!!! Это не мухомор среди леса.С декабря 1987 года по июнь 1988 года - выполнял задачи боевой службы в Средиземном море.1989 год - выполнил задачи боевой службы в Средиземном море.21−29 июля 1989 года - нанёс официальный визит в военно-морскую базу Норфолк, штат Вирджиния (США).16−20 июля 1991 года - нанёс визит в военно-морскую базуМэйпорт, штат Флорида (США).30 июня−5 июля 1993 года - нанёс визит в Галифакс (Канада).
С 1994 года по 17 декабря 1997 года крейсер проходил плановый ремонт на Петербургском АО «Северная верфь», затянувшийся на три года!!!???. В ходе ремонта была заменена главная энергетическая установка. Именно она и подвела на причале, крейсер не может работать в режиме малого хода.Май 1995 года - участвовал в качестве флагманского корабля в военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.Июль 1996 года - участвовал в качестве флагманского корабля в военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь 300-летия Российского Флота;!!!!?????