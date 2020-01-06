 Російський ракетний крейсер "Маршал Устинов" не зумів пришвартуватися до пірсу в Стамбулі і повернувся на стоянку у відкритому морі. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень, журналіст Андрій Клименко на своїй сторінці в Facebook.

"Стамбульські негаразди та пригоди ракетного крейсера "Маршал Устинов" - плавучої резиденції президента РФ для перебування в Стамбулі - не скінчилися. Близько 11-00 (київський час) 06.01.2020 цілих 4 турецькі буксири чесно намагалися допомогти поставити його на почесне місце - військовий причал біля мису Сарайбурну (фото 1). Але... "нє шмагла"... Повернувся на якірну стоянку в Мармуровому морі (фото 2)", - написав він.

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Фото: Клименко/Facebook