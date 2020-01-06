 У дворі приватного будинку на Донеччині стався вибух, невідомий кинув гранату, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

В суботу, 4 січня, о 21.12 до чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї будинку вибухнув невідомий пристрій. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

В результаті вибуху було пошкоджено віконне скло і металевий паркан. У момент події будинку був 42-річний чоловік зі своїм 8-річним сином. Постраждалих немає.

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В ході огляду місця події поліцейські виявили на городі залишки від гранати Ф-1 і ще одну гранату, яка не вибухнула.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.





