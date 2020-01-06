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 Події, Фоторепортаж
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Все про:вибух (1838) граната (502) Нацполіція (8762) Донецька область (2358)

 У дворі приватного будинку на Донеччині стався вибух, невідомий кинув гранату, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Встановлено, що гранату у двір кинув невідомий. В результаті вибуху потерпілих немає. Поліція встановлює особу зловмисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

В суботу, 4 січня, о 21.12 до чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї будинку вибухнув невідомий пристрій. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

В результаті вибуху було пошкоджено віконне скло і металевий паркан. У момент події будинку був 42-річний чоловік зі своїм 8-річним сином. Постраждалих немає.

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В ході огляду місця події поліцейські виявили на городі залишки від гранати Ф-1 і ще одну гранату, яка не вибухнула.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У дворі приватного будинку на Донеччині стався вибух, невідомий кинув гранату, - Нацполіція 01
У дворі приватного будинку на Донеччині стався вибух, невідомий кинув гранату, - Нацполіція 02
У дворі приватного будинку на Донеччині стався вибух, невідомий кинув гранату, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168490
 
 
 Топ коментарі
 
Козломордые все ближе к Северной Корее, скоро на Солнце полетят=)))

Телеканал «Матч ТВ» вместо финала Молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года показал финал-2011. В результате многие болельщики подумали, что Россия выиграла.

Во дворе частного дома на Донетчине произошел взрыв, неизвестный бросил гранату, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8067

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Козломордые все ближе к Северной Корее, скоро на Солнце полетят=)))

Телеканал «Матч ТВ» вместо финала Молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года показал финал-2011. В результате многие болельщики подумали, что Россия выиграла.

Во дворе частного дома на Донетчине произошел взрыв, неизвестный бросил гранату, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8067

 показати весь коментар
 
 
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

У дворі приватного будинку на Донеччині стався вибух, невідомий кинув гранату, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5796
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Граната, хулиганство?
А не покушение ли это на жизнь или я чего-то не понимаю?
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Ну, покушение...
Но дамбасня и ее братья-русня довела цену этой самой жизни до такой малой величины... что за хулиганку больше дают.
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..у террарастов большие надежды на Вошьдя зебилов - они просто воспрянули духом, подупавшем при Порохе...
зебилы, вы - любимые терпИлы среди нас, донецких..
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