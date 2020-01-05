EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  17017  529
Все про:Зеленський (4039) Оман (2)

 Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві: планується нарощування торговельно-економічної співпраці. ФОТО

Під час поїздки до Оману президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.

Про це повідомляє пресслужба глави держави на сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.

Також було відзначено зростання товарообігу, який торік збільшився на 10%, сягнувши $80 мільйонів, та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат. Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів – з огляду на успішність останніх двох таких заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману, наголосивши на таких перспективних галузях як енергетика та важка промисловість, будівництво, сільське господарство, інформаційні технології та інновації, розвиток інфраструктури, медицина, туризм.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зперебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський пропагандист Єрмолаєв: Прецедент Албана - це початок визнання Україною Криму російським

Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві: планується нарощування торговельно-економічної співпраці 01Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві: планується нарощування торговельно-економічної співпраці 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168452
 
   
 Топ коментарі
 
Президент крупнейшей европейской страны и "один из самых влиятельных политиков мира" едет за свой счёт в крохотное государство, занесённое в чёрный список офшоров ЕС, для того, чтобы встретится с пятым по рангу министром?! Если нет никакой разницы, то верните, плиз, Порошенко.
 показати весь коментар
 
с кем, с кем?
интересно, сколько денег стоило Зе это фото....
Прекратите...., я уже не могу ржать...!!! Зеленский встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви: планируется наращивание торгово-экономического сотрудничества - Цензор.НЕТ 8801
 показати весь коментар
 
В Омане нет министра закордонных справ.Там все в одном лице.У нас лжец,а не президент.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 6 з 6
<<<1 2 3 4 5 6
 
Олена Монова
С этим вашим Оманом весь день сплошное орево.
Тут вот из ОПы выпала протокольная фоточка, которую очень интересно рассматривать.
Я вообще люблю исследовать невербалку. Видео, например, всегда сначала смотрю без звука, а потом уже со звуком.
Ну а тут вообще именины сердца.
Відповідальний міністр© в раскидистой позе и удивленной чалме, с выражением "Хто здесь, зачем меня разбудили и где моя Зухра?" на лице.
И наш Вава на краешке кресла сидит весь в напряжении, ждет, когда отпустят, потому что плавки мокрые.
ОПа, давайте еще фоток, нам здесь все интересно🤓
А еще откройте эту сслку- просто атас! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218635030639760&set=p.10218635030639760&type=3&theater
 показати весь коментар
 
Це все, що тобі мендель сказала писати в методички)))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Петя сидит на своей яхте в ауте. Это же надо, - все в Украине и в мире происходит без него. Переживет ли этот зашквар, наш диабетик? Единственное действо на которое он еще влияет, - это постоянная клоунада порохоботов. Мелкой секты с количеством вони, как от стада баранов.
 показати весь коментар
 
Меня шо удивляет шо ЗЕбилы визжали что их аж 73%, а в теме с 1200 каментами всего парочка унылых ЗЕбильчиков истошно поскуливает строча кучу постов..ну вот типа тебя. Как то жидковато для 73%...
 показати весь коментар
 
 
дик щоб щось зробити в фотошопі мало зібрати 1000 зебаранів, треба щоб серед них був хоч одинЮ в якого руки не з дупи ростуть.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Этот сайт стал порохоботским центром. Давно всеми признано. Что тут особенного, что коменты от одних порохоботов. Ты еще напиши, что на канале говнопольского тоже никто против петрухи не выступает.
Может хочешь почитать коменты на других сайтах. Так я тебе, дурачку, дам ссылочки.
 показати весь коментар
 
на кацапских ?нам хватает того что весь цензор и твитер с фейсбуком ржет над ослом зелей Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві: планується нарощування торговельно-економічної співпраці - Цензор.НЕТ 558
 показати весь коментар
 
 
Да и то сепарня нахваливает кловуна конечно же не за то что он реально хороший президент для Украины, а как раз наоборот - за то что он плохой преЗЕдент для Украины, вот за это его кацапский скот и облизывает...
 показати весь коментар
 
 
зебіли, а вас не смущає те, шо ваш клоун за ПІВ РОКУ вже П'ЯТЬ разів десь відпочивав, а наш Порох за п'ять років ОДИН раз відпочив?!
 показати весь коментар
 
 
Скоро Хряк років десять без перерви відпочиватиме у місцях не надто віддалених.
 показати весь коментар
 
лаптеногий, от ти сам то віриш у те шо видає твоя єдина ізвіліна?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Интересно. Петька шалун на свей яхте в клоунском колпаке или нет?
 показати весь коментар
 
Зебільня вся в розпачі, не знає , що писати в методичках. Мендель сказала пишіть про Петю)))
 показати весь коментар
 
 
Чесно кажучи настільки все тупо що більш схоже на фейк.
 показати весь коментар
 
 
Та я в курсі. Просто вже було щось схоже із "звільненням" богдана, паспортами арахамї.
Це ж зебіли.
 показати весь коментар
 
 
Ти маєш на увазі, що сам офіс зелепуха веде таку гру.
Ну на г+г би такого не викладували.
Тим паче якщо вони вирішили розвести журналістів, понасміхатися все одно зашквар, так чи інакше вдарить по ньому.
 показати весь коментар
 
Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві: планується нарощування торговельно-економічної співпраці - Цензор.НЕТ 3071

Безмозглые клоуны-пиарщики с Банковой (тимошенки, потураевы, мендели) решили на полном серьезе «отмазывать» зеленого шута от скандала с помощью «деловой поездки в Оман»…
 показати весь коментар
 
 
Вангую что очередные фотожабы на Цензоре про ЗЕбубачку Оманскую будут вызывать дикую попаболь ЗЕбильного стада
 показати весь коментар
 
 
Було величезною дурницею відправлятися єврею просити грошей у арабів під час загострення кризи між арабами і США, яких араби асоціюють з Ізраїлем і євреями всього світу. Це Зеленський вважає себе українцем, а вождь арабського племені мабуть думає інакше, і зважає на реакцію своїх земляків і сусідів після зустрічі з президентом єврейської національності. Мабуть хтось підставив нашого президента з цим візитом.
 показати весь коментар
Сторінка 6 з 6
<<<1 2 3 4 5 6
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору