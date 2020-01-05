 Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві: планується нарощування торговельно-економічної співпраці. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба глави держави на сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.



Також було відзначено зростання товарообігу, який торік збільшився на 10%, сягнувши $80 мільйонів, та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат. Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів – з огляду на успішність останніх двох таких заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману.



Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману, наголосивши на таких перспективних галузях як енергетика та важка промисловість, будівництво, сільське господарство, інформаційні технології та інновації, розвиток інфраструктури, медицина, туризм.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зперебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком.

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