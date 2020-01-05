 Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві: планується нарощування торговельно-економічної співпраці. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба глави держави на сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.
Також було відзначено зростання товарообігу, який торік збільшився на 10%, сягнувши $80 мільйонів, та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат. Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів – з огляду на успішність останніх двох таких заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману, наголосивши на таких перспективних галузях як енергетика та важка промисловість, будівництво, сільське господарство, інформаційні технології та інновації, розвиток інфраструктури, медицина, туризм.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зперебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком.
С этим вашим Оманом весь день сплошное орево.
Тут вот из ОПы выпала протокольная фоточка, которую очень интересно рассматривать.
Я вообще люблю исследовать невербалку. Видео, например, всегда сначала смотрю без звука, а потом уже со звуком.
Ну а тут вообще именины сердца.
Відповідальний міністр© в раскидистой позе и удивленной чалме, с выражением "Хто здесь, зачем меня разбудили и где моя Зухра?" на лице.
И наш Вава на краешке кресла сидит весь в напряжении, ждет, когда отпустят, потому что плавки мокрые.
ОПа, давайте еще фоток, нам здесь все интересно🤓
А еще откройте эту сслку- просто атас! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218635030639760&set=p.10218635030639760&type=3&theater
Может хочешь почитать коменты на других сайтах. Так я тебе, дурачку, дам ссылочки.
Це ж зебіли.
Ну на г+г би такого не викладували.
Тим паче якщо вони вирішили розвести журналістів, понасміхатися все одно зашквар, так чи інакше вдарить по ньому.
Безмозглые клоуны-пиарщики с Банковой (тимошенки, потураевы, мендели) решили на полном серьезе «отмазывать» зеленого шута от скандала с помощью «деловой поездки в Оман»…