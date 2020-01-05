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Все про:Держприкордонслужба (2360) іноземець (135) нелегали (189)

 Громадян Індії, Ефіопії та Туреччини затримали під час спроби нелегально перетнути український кордон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Упродовж доби співробітники Держприкордонслужби поблизу держкордону затримали чотирьох нелегальних "гостей".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Під час патрулювання ділянки відділу "Веселе", реалізуючи інформацію дільничного інспектора, наряд затримав двох іноземців. Особи намагалися незаконно потрапити з Росії в Україну. Згодом з'ясувалося, що чоловіки, 1991 та 1999 років народження, є громадянами Індії. У пошуках кращого життя іноземці вирішили потрапити до нашої країни незаконним шляхом.

Іншого пішого мандрівника, але з Ефіопії, правоохоронці затримали на українсько-польському кордоні. Інформацію про появу невідомого військовослужбовцям відділу "Шегині" надали оперативні співробітники. Невдовзі розшукуваного було знайдено. Ним виявився громадянин Ефіопії, 1986 року народження. З’ясувалося, що іноземець цього ж дня пішки прямував до Польщі через пункт пропуску "Шегині". Однак у зв’язку із відсутністю візи його не пропустили правоохоронці суміжної держави. Втім, мрія про життя в країнах ЄС пересилила, й іноземець спробував незаконно дістатись кордону.

Крім того, співробітники відділу "Рава-Руська", також реалізуючи інформацію колеги, затримали "мандрівника" з Туреччини. Іноземця зупинили неподалік населеного пункту Рата.

Чотирьох "туристів" затримали в адміністративному порядку за спробу порушення державного кордону. Їхню подальшу долю вирішить суд.

Дивіться також: Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Громадян Індії, Ефіопії та Туреччини затримали під час спроби нелегально перетнути український кордон, - Держприкордонслужба 01
Громадян Індії, Ефіопії та Туреччини затримали під час спроби нелегально перетнути український кордон, - Держприкордонслужба 02
Громадян Індії, Ефіопії та Туреччини затримали під час спроби нелегально перетнути український кордон, - Держприкордонслужба 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168427
 
   
 Топ коментарі
 
Подзвоніть преЗЕденту. Моніка Оманська порішає.
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а доктора Албана почему не задержали??
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Смешно, когда псевдонимы переводят на другие языки
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Подобные "туристы" не скрываясь гуляют в центре Киева, многие из них живут здесь годами.. ни в какой Евросоюз (как уверяют нас чиновники) не рвутся..
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Подзвоніть преЗЕденту. Моніка Оманська порішає.
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Із Туреччини мабуть був сирійський біженець. 🤔
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Не, был родыч Усамы Бен ладана, которого засылали сюда, шоб он убил петраликсееча.
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а может грузинский? Давайте без предположений и ксенофобии..
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Как то по дебильному получается. У нас же безвиз с етими странами. Зачем ночами через заборы лазить. Садись на самолет и езжай спокойно в Украину. Да еще наши баби на вас как на богов будут вешатся.
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СН- это временно,
Как дорога от Омана до Йемена.
Я не знаю, когда именно,
Но власть их закончится непременно...
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В следующий раз Аваков будет бороться с музыкальным подпольем
05.01.2020 IBIGDAN
С мест сообщают, что Аваков мужественно победил «Космолоты», и теперь на их месте открылась всеукраинская сеть караоке-баров. Вход строго 18+. Внутри музыкальные автоматы стоят, кидаешь монетку, дёргаешь ручку, и если выпали одинаковые картинки в ряд - поёшь от радости. А если не выпали - не поёшь.

Граждан Индии, Эфиопии и Турции задержали при попытке нелегально пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5033
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І чого їм не сидиться в їхніх прекрасних країнах?
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А на хер вы их трогали? Пусть валят в ЕС, там их обожают. Теперь кормите и содержите их.


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