 Громадян Індії, Ефіопії та Туреччини затримали під час спроби нелегально перетнути український кордон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Під час патрулювання ділянки відділу "Веселе", реалізуючи інформацію дільничного інспектора, наряд затримав двох іноземців. Особи намагалися незаконно потрапити з Росії в Україну. Згодом з'ясувалося, що чоловіки, 1991 та 1999 років народження, є громадянами Індії. У пошуках кращого життя іноземці вирішили потрапити до нашої країни незаконним шляхом.

Іншого пішого мандрівника, але з Ефіопії, правоохоронці затримали на українсько-польському кордоні. Інформацію про появу невідомого військовослужбовцям відділу "Шегині" надали оперативні співробітники. Невдовзі розшукуваного було знайдено. Ним виявився громадянин Ефіопії, 1986 року народження. З’ясувалося, що іноземець цього ж дня пішки прямував до Польщі через пункт пропуску "Шегині". Однак у зв’язку із відсутністю візи його не пропустили правоохоронці суміжної держави. Втім, мрія про життя в країнах ЄС пересилила, й іноземець спробував незаконно дістатись кордону.

Крім того, співробітники відділу "Рава-Руська", також реалізуючи інформацію колеги, затримали "мандрівника" з Туреччини. Іноземця зупинили неподалік населеного пункту Рата.

Чотирьох "туристів" затримали в адміністративному порядку за спробу порушення державного кордону. Їхню подальшу долю вирішить суд.

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