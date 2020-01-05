 Громадян Індії, Ефіопії та Туреччини затримали під час спроби нелегально перетнути український кордон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Під час патрулювання ділянки відділу "Веселе", реалізуючи інформацію дільничного інспектора, наряд затримав двох іноземців. Особи намагалися незаконно потрапити з Росії в Україну. Згодом з'ясувалося, що чоловіки, 1991 та 1999 років народження, є громадянами Індії. У пошуках кращого життя іноземці вирішили потрапити до нашої країни незаконним шляхом.
Іншого пішого мандрівника, але з Ефіопії, правоохоронці затримали на українсько-польському кордоні. Інформацію про появу невідомого військовослужбовцям відділу "Шегині" надали оперативні співробітники. Невдовзі розшукуваного було знайдено. Ним виявився громадянин Ефіопії, 1986 року народження. З’ясувалося, що іноземець цього ж дня пішки прямував до Польщі через пункт пропуску "Шегині". Однак у зв’язку із відсутністю візи його не пропустили правоохоронці суміжної держави. Втім, мрія про життя в країнах ЄС пересилила, й іноземець спробував незаконно дістатись кордону.
Крім того, співробітники відділу "Рава-Руська", також реалізуючи інформацію колеги, затримали "мандрівника" з Туреччини. Іноземця зупинили неподалік населеного пункту Рата.
Чотирьох "туристів" затримали в адміністративному порядку за спробу порушення державного кордону. Їхню подальшу долю вирішить суд.
Как дорога от Омана до Йемена.
Я не знаю, когда именно,
Но власть их закончится непременно...
05.01.2020 IBIGDAN
С мест сообщают, что Аваков мужественно победил «Космолоты», и теперь на их месте открылась всеукраинская сеть караоке-баров. Вход строго 18+. Внутри музыкальные автоматы стоят, кидаешь монетку, дёргаешь ручку, и если выпали одинаковые картинки в ряд - поёшь от радости. А если не выпали - не поёшь.