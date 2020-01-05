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Все про:ДТП (2704) Нацполіція (8752) Івано-Франківська область (267)

 23-річний пасажир вилетів через вікно автомобіля і загинув унаслідок ДТП на Івано-Франківщині, - Нацполіція. ФОТО

23-річний пасажир вилетів через вікно і загинув на місці події. Водій і другий 22-річний пасажир не постраждали унаслідок аварії. Всі троє - жителі Старого Гвіздця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Івано-Франківської області.

ДТП сталася у 1:40 у с. Старий Гвіздець. Поліцейськими встановлено, що 22-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Після цього автомобіль перекинувся на бік.

23-річний пасажир вилетів через вікно і загинув на місці події. Водій і другий 22-річний пасажир не постраждали унаслідок аварії. Всі троє - жителі Старого Гвіздця.

Слідчі встановили, що водій перебував за кермом у стані сп'яніння - 1,14 промілле. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Незабаром поліцейські повідомлять про підозру водієві, а суд обере запобіжний захід.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого. Тривають слідчі дії.

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23-річний пасажир вилетів через вікно автомобіля і загинув унаслідок ДТП на Івано-Франківщині, - Нацполіція 01
23-річний пасажир вилетів через вікно автомобіля і загинув унаслідок ДТП на Івано-Франківщині, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168424
 
 
 Топ коментарі
 
«Нікогда нє прістьогівайтєсь рємнямі !!!!!»
Ч. Дарвін.
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ДТП произошло в 01:40 в с. Старый Гвоздец.
...
Назва селища символізує. Особливо в контексті новини, у якій трапився гвоздець.
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накалядувались ***.. а бу би ремінь безпеки не випав би.. шкода..
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"круті" не пристібаються всякими там ременями.
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«Нікогда нє прістьогівайтєсь рємнямі !!!!!»
Ч. Дарвін.
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ти читаєш що ти перекладаєш ?
це що за брєд сивої кобили?
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З підключенням! А тепер загугли "підлога країни".
Вже років шість як мем.
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а там бунт против произвола мусаров и покрывающей системы
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Бунтом больше ...бунтом меньше ....))) БУНТ!!! Ух!! Не, не так. БУУУУУУУНТ! 23-річний пасажир вилетів через вікно автомобіля і загинув унаслідок ДТП на Івано-Франківщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6015
Пару раз дубиналом по голове -и нема бунта. А кто вякать будет то можно сходу 345ч.1 кку лепить, это если повезет )
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" - Дяденька!... Дяденька!...Там лифта нет!!!...
- Х....ня-а-а-а....
"Ремни безопасности" - не "для понтов", а для сохранения жизни...
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Напревеликий жаль, у нас в Україні пристебуватись пасками безпеки "не прийнято". Лишні 2 секунди часу тратити (вдіти, зняти). Ось і тому при аваріях, вилітають тіла недалеких пасажирів і водіїв ТЗ, або розбиваються їх голови об лобове скло...
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Две причины аварии, - пьяный водила и отсутствие ремня безопасности, приведшее к гибели пассажира.
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