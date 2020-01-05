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Все про:Держприкордонслужба (2360) корабель (664) море (68) охорона (202)

 Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Новий рік Морська охорона починає з новими силами: 9 кораблів і 7 катерів пройшли планові ремонти на підприємствах Ізмаїла, Миколаєва, Одеси, Маріуполя та були спущені на воду у святкові дні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Залізним охоронцям морських рубежів проведено роботи з відновлення корпусів, двигунів і технічного оснащення, регламентні роботи озброєння", - сказано в повідомленні.

Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 01

Флагман Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" і ще три кораблі Морської охорони після закінчення ремонту вийшли в море на службу в передсвяткові та святкові дні, відпрацювали підготовку і злагодженість екіпажів після тривалої перерви на ремонт. Також було проведено навчальні стрільби, перевірено справність і готовність корабельної зброї.

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Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 02

"Поряд з іншими кораблями та катерами Морської охорони "оновилися" і колишні два порушники прикордонного законодавства – рибальські шхуни, які було конфісковано у браконьєрів і відтоді перебувають у складі Держприкордонслужби. Із оновленими двигунами та спецобладнанням відтепер "Аметист" і "Онікс" стануть ефективнішими у протидії браконьєрській, контрабандній та іншій протиправній діяльності на морі", - повідомили у відомстві.

Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 03

Зазначається, що в межах розвитку Морської охорони для підтримки боєздатності корабельно-катерного складу Держприкордонслужбою в 2019 році виділено близько 60 млн грн, що майже в 10 разів більше, ніж  попереднього року.

Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 04
Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 05
Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 06
Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 07
Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 08
Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 09
Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба 10
Фото: прес-служба Держприкордонслужби

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168422
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошая новость. Это конечно не новые корабли, как у береговой охраны русни, но уже что-то.
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Тєм болєє дєпутати і правітєльство молодоє і голосракоє. А ім надо оклади повишать.
Машинкі надо. Дєткам надо. Сємьє, родствєннікам. І врємєні то обмаль. Годік уже просвістєл, і тє 4 пролєтят. Надо успєть. Шоб потом нє смєялісь, как над лохамі.

Ето хорошо било Порошенку, у нєго корпорація «Рошен», с бабкамі проблєм нє било.
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Вот это- вчерашний за кат, на экваторе. Частенько фотаю, с целью обнаружить пятна, на Солнце. Однако! Уже 2 года и два месяца- не наблюдаю ни единого.
Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9902
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Хорошая новость. Это конечно не новые корабли, как у береговой охраны русни, но уже что-то.
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Хотелось бы видеть такие залпы по рашистам в Керченском проливе, а не по браконьерам.
Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1509
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Боюсь. бой корвета и катера вам не понравится совершенно. Корвет потопит катер даже не входя в зону поражения его пукалок
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Де Флот, там і штурман. Де штурман, там і любімая Астрономія Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5453
Пожароопасно для ватного мозга.
Вас прєдупрєділі.
Сонце максимально наблизилося до Землі в неділю, 5 січня 2020.
5 січня 2020 відстань між Сонцем і Землею стало мінімальним. Диск Сонця буде виглядати в телескопі на 3% більше, ніж на початку липня, коли Сонце і Земля, знаходяться на максимальній відстані один від одного. 5 січня Земля буде в перигелії - найближчої до Сонця точці своєї орбіти. Такий стан спостерігається раз на рік.
А найдальшу точку від Сонця Земля проходить на початку липня, тоді відстань між Землею і небесним світилом становить 152 мільйони кілометрів ( причини зміни пір року, які відбуваються, зовсім не через зміни відстані між Землею і Сонцем, а тому, що вісь обертання Землі має нахил до площини земної орбіти, і тому в північній півкулі зимою промені Сонця падают на ґрунт під більш гострим кутом («косо»), ніж влітку.
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Вот это- вчерашний за кат, на экваторе. Частенько фотаю, с целью обнаружить пятна, на Солнце. Однако! Уже 2 года и два месяца- не наблюдаю ни единого.
Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9902
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А у Вас є такі фото, тільки липневі?
Тією ж оптикою і з того місця? Короче raw?
Порівняти, на скільки більше?
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Интересная идея. Понятное дело, что я их стираю, по мере накопления. Но, честно говоря, не замечаю никакой разницы. Можэ именно потому, что глаз замылен? То есть- я постоянно фотаю Солнце на закате. Ставлю оптический зуум на фотике на максимум- 18-ти кратный... и фотаю. Потом- на монитор.
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Ви все правильно думаєтє.
Різниця у 3% по діаметру, це на зображенні, наприклад, діаметром 30 мм = 30*3 /100=0,9 мм.
Але ж можна попрацювати й zoomмом.
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Нефиг вам делать. Есть же все онлайн в инете вразных спктрах. Выбираете слева дату в календарике и любуетесь красотой
https://tesis.lebedev.ru/sun_pictures.html?m=1&d=1&y=2020
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такакаяразніца..... що маємо, те маємо ..... вивалювати десятки мільйонів на нові катери зараз змісту немає
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Тєм болєє дєпутати і правітєльство молодоє і голосракоє. А ім надо оклади повишать.
Машинкі надо. Дєткам надо. Сємьє, родствєннікам. І врємєні то обмаль. Годік уже просвістєл, і тє 4 пролєтят. Надо успєть. Шоб потом нє смєялісь, как над лохамі.

Ето хорошо било Порошенку, у нєго корпорація «Рошен», с бабкамі проблєм нє било.
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Не хвилюйтесь. Зєля позвоніт путіну, і тот подаріт єму сторожевой авіаносєц.
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У козлорилих один авіаносець був Адмірал Кузнецов. І той згорів. Хоча шкоди кацапам завдав чималої.😸😀
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Откуда инфа. шо сгорел? 100 метров квю палубы из 20 тысяч?
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подлодку Курск надо выкупить по брацки у Цап-царапыча всея рюсской помойки и дело пойдет.
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Казалось бы, какое отношение имеет Сорос к колапсу кораблестроения в Украине.
zik.ua/news/2017/12/11/dzhordzh_soros_ta_demony_blagodiynosti_1223509
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Зачем такие затраты??
Зачем такие корабли??
поцЗедент даст команду
и в нарушение всех законов об охране границы
запустят докторовАлбанон и всякую ватную нечесть
А моряков заставят еще и честь им отдавать
Зачем корабли если ***** лучший друг??
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А, ну для браконьеров самое то. Теперь, если на катер установить две пушки, то это уже корабль Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3191
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Если две нормальных пушки - то просто утонет. От БТР пукалку сложно назвать морской пушкой
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А наші суднобудівні заводи, як і оборонпром не мають державних замовлень. Виживають, як можуть, латаючи старе, з тими спеціалістами, які ще лишилися... На армію скоротили бюджет на 8%, при ворожій військовій агресії і частково окупованій території. Бо новообраному президенту все одно. Розграбували бюджет за 9 місяців на 40 млрд гривень.
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Заводов этих больше нет. Остались мелкие полукустарные. типу Кузни
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