 Морська охорона отримала 16 відремонтованих кораблів і катерів, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Залізним охоронцям морських рубежів проведено роботи з відновлення корпусів, двигунів і технічного оснащення, регламентні роботи озброєння", - сказано в повідомленні.
Флагман Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" і ще три кораблі Морської охорони після закінчення ремонту вийшли в море на службу в передсвяткові та святкові дні, відпрацювали підготовку і злагодженість екіпажів після тривалої перерви на ремонт. Також було проведено навчальні стрільби, перевірено справність і готовність корабельної зброї.
"Поряд з іншими кораблями та катерами Морської охорони "оновилися" і колишні два порушники прикордонного законодавства – рибальські шхуни, які було конфісковано у браконьєрів і відтоді перебувають у складі Держприкордонслужби. Із оновленими двигунами та спецобладнанням відтепер "Аметист" і "Онікс" стануть ефективнішими у протидії браконьєрській, контрабандній та іншій протиправній діяльності на морі", - повідомили у відомстві.
Зазначається, що в межах розвитку Морської охорони для підтримки боєздатності корабельно-катерного складу Держприкордонслужбою в 2019 році виділено близько 60 млн грн, що майже в 10 разів більше, ніж попереднього року.
Пожароопасно для ватного мозга.
Вас прєдупрєділі.
Сонце максимально наблизилося до Землі в неділю, 5 січня 2020.
5 січня 2020 відстань між Сонцем і Землею стало мінімальним. Диск Сонця буде виглядати в телескопі на 3% більше, ніж на початку липня, коли Сонце і Земля, знаходяться на максимальній відстані один від одного. 5 січня Земля буде в перигелії - найближчої до Сонця точці своєї орбіти. Такий стан спостерігається раз на рік.
А найдальшу точку від Сонця Земля проходить на початку липня, тоді відстань між Землею і небесним світилом становить 152 мільйони кілометрів ( причини зміни пір року, які відбуваються, зовсім не через зміни відстані між Землею і Сонцем, а тому, що вісь обертання Землі має нахил до площини земної орбіти, і тому в північній півкулі зимою промені Сонця падают на ґрунт під більш гострим кутом («косо»), ніж влітку.
Тією ж оптикою і з того місця? Короче raw?
Порівняти, на скільки більше?
Різниця у 3% по діаметру, це на зображенні, наприклад, діаметром 30 мм = 30*3 /100=0,9 мм.
Але ж можна попрацювати й zoomмом.
https://tesis.lebedev.ru/sun_pictures.html?m=1&d=1&y=2020
Машинкі надо. Дєткам надо. Сємьє, родствєннікам. І врємєні то обмаль. Годік уже просвістєл, і тє 4 пролєтят. Надо успєть. Шоб потом нє смєялісь, как над лохамі.
Ето хорошо било Порошенку, у нєго корпорація «Рошен», с бабкамі проблєм нє било.
zik.ua/news/2017/12/11/dzhordzh_soros_ta_demony_blagodiynosti_1223509
Зачем такие корабли??
поцЗедент даст команду
и в нарушение всех законов об охране границы
запустят докторовАлбанон и всякую ватную нечесть
А моряков заставят еще и честь им отдавать
Зачем корабли если ***** лучший друг??