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 Події, Фоторепортаж
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 П'яний водій іномарки спровокував ДТП і влаштував бійку з патрульними в Харкові, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Чоловіка затримали свідки ДТП. У медичному закладі він чинив опір працівникам поліції і почав кидатися в бійку з патрульними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

4 грудня о 21:53 на Салтівському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen та Daewoo Lanos 61-річний водій Daewoo вилетів із машини.

34-річний чоловік, який керував іномаркою в стані алкогольного сп'яніння, намагався втекти з місця ДТП, але йому перешкодили це зробити перехожі.

Люди викликали швидку допомогу і поліцію. На місце події прибули слідчі СУ ГУНП у Харківській області і патрульні. Унаслідок аварії обидва водії зазнали тілесних ушкоджень. Однак 34-річний чоловік не йшов на контакт із медиками, поводився агресивно, обох постраждалих доставили в лікарню в супроводі патрульного екіпажу.

У приймальному відділенні п'яний водій почав кидатися на патрульних. Як наслідок, один із поліцейських зазнав тілесних ушкоджень.

Зазначену подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі терміном до 5 років.

За фактом ДТП слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Згідно санкції статті дії правопорушників караються обмеженням волі терміном до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого. Всі обставини встановлюються.

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Пяний водій іномарки спровокував ДТП і влаштував бійку з патрульними в Харкові, - Нацполіція 01
Пяний водій іномарки спровокував ДТП і влаштував бійку з патрульними в Харкові, - Нацполіція 02
Пяний водій іномарки спровокував ДТП і влаштував бійку з патрульними в Харкові, - Нацполіція 03
Пяний водій іномарки спровокував ДТП і влаштував бійку з патрульними в Харкові, - Нацполіція 04
Пяний водій іномарки спровокував ДТП і влаштував бійку з патрульними в Харкові, - Нацполіція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168414
 
 
 Топ коментарі
 
А шо это за "патрульные", которые позволили мудаку "устроить драку"??? Олени, бля...
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"Водій іномарки"!!! Хіба у нас є ще "вітчизняні марки"? (Хіба якщо на КрАЗі...) Пьяный водитель иномарки спровоцировал ДТП и устроил драку с патрульными в Харькове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3312
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Можна сказати "олені", а можна "цуцики собакова". (ІМХО)
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Судя по вмятине на лобовом стекле, кто-то был не пристегнут...
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А шо это за "патрульные", которые позволили мудаку "устроить драку"??? Олени, ***...
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Можна сказати "олені", а можна "цуцики собакова". (ІМХО)
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Наверное из новой волны - 18-ти летние селфачки.
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Мусора - они только на атошников и активистов смелые.
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"Водій іномарки"!!! Хіба у нас є ще "вітчизняні марки"? (Хіба якщо на КрАЗі...) Пьяный водитель иномарки спровоцировал ДТП и устроил драку с патрульными в Харькове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3312
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прохожим надо было хорошо отдубасить пьяного лихача до приезда полиции ..все равно он откупится
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Якщо набив пику мусору.... підтримую!!!
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Полисмен получил телесные повреждения...крыло помяли?
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....водитель иномарки.....м-да я вспомнил как Опель Азкона в 90-стые называлась
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А от чому б не створити прецедент?
За поданням цього водія посадити поліцейського?
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Удар был такой силы, что водитель ланоса вылетел через стекло задней двери с водительской стороны... А не дали животному по имени карен в бороду, только потому, что он закрылся в приусе и звонил "Папа выручай". У кого то из харьковских блогеров есть 3 часа этой дичи.

Потерпевший молодой парень, если выживет то останется в коляске в лучшем случае, к сожалению((
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если в Харькове , то ничего долбодятелу не будет , вобще ничего , зайцеву пока не закрыли , и не закроют
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