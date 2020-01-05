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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Львівщина (1014) обвалення (80) ОДА (718)

 Дах фондосховища галереї мистецтв обвалився на Львівщині. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 3 січня 2020 року, обвалилася частина даху будівлі колишнього костелу Капуцинів у смт. Олесько Буського району (вулиця Замкова, 27). Це пам'ятка архітектури національного значення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

"Обвалилася частина даху будівлі колишнього костелу Капуцинів... Це пам'ятка архітектури національного значення, яка перебуває на балансі Львівської ОДА, але ще в 2012-му її передали Львівській галереї мистецтв для використання як фондосховища. Обвалилася частина дерев'яних конструкцій даху. Кам’яне склепіння витримало, воно є наразі стійким. Тому музейні експонати не пошкоджено і люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

На місці тривають протиаварійні заходи. Зокрема, об'єкти потрібно тимчасово накрити плівкою, щоб вберегти від намокання в разі дощу чи снігу.

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Дах фондосховища галереї мистецтв обвалився на Львівщині 01
Дах фондосховища галереї мистецтв обвалився на Львівщині 02
Дах фондосховища галереї мистецтв обвалився на Львівщині 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168407
 
 
 Топ коментарі
 
А у кацапів під VPNом хуладная Дах фондосховища галереї мистецтв обвалився на Львівщині - Цензор.НЕТ 5882
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Нє, це такий орден. Капуцини) - римо-католицький чернечий орден, заснований у 1525-му
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Нє, це такий орден. Капуцини) - римо-католицький чернечий орден, заснований у 1525-му
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то орден монахів, але й мавпи капуцини розумніші за тебе кацапа.
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Так у галичан крыша давно шоколадная.
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Народна прикмета: "Якщо на складі пожежа або обвал - значить уже щось скомуніздили".
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Конструкция рассчитана на металлочерепицу, а они туда настоящую черепицу всунули, поэтому и обвалилось.
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100-200 років тому були не в курсі що треба було металоЧреПіцу стелити! Дах фондосховища галереї мистецтв обвалився на Львівщині - Цензор.НЕТ 4063 Дах фондосховища галереї мистецтв обвалився на Львівщині - Цензор.НЕТ 4063 Дах фондосховища галереї мистецтв обвалився на Львівщині - Цензор.НЕТ 4063
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У зенелохів дах знесло, пора виносити шилокрутів.
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при таком качестве крепежа ничему не надо удивляться
крепеж экономят при расчёте плюс при монтаже
запаса прочности ноль
/сам при монтаже ключом длиной 100 мм. легко порвал
болт 6 мм диаметром /
гвозди полный отстой
обвалы будут наростать пока не введем контроль качества
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в цьому весь наш український "патріотизм".
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