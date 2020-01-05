 Дах фондосховища галереї мистецтв обвалився на Львівщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"Обвалилася частина даху будівлі колишнього костелу Капуцинів... Це пам'ятка архітектури національного значення, яка перебуває на балансі Львівської ОДА, але ще в 2012-му її передали Львівській галереї мистецтв для використання як фондосховища. Обвалилася частина дерев'яних конструкцій даху. Кам’яне склепіння витримало, воно є наразі стійким. Тому музейні експонати не пошкоджено і люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
На місці тривають протиаварійні заходи. Зокрема, об'єкти потрібно тимчасово накрити плівкою, щоб вберегти від намокання в разі дощу чи снігу.
крепеж экономят при расчёте плюс при монтаже
запаса прочности ноль
/сам при монтаже ключом длиной 100 мм. легко порвал
болт 6 мм диаметром /
гвозди полный отстой
обвалы будут наростать пока не введем контроль качества
улица освещена??