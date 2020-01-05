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Все про:корабель (664) Севастополь (210) Сирія (1291) Чорне море (366)

 Десантний корабель ВМФ Росії, у якого на пів дорозі до Сирії відмовив двигун, завели на буксирі в Чорне море. ФОТО

Учора в Чорне море завели на буксирі великий десантний корабель ВМФ Росії "Орськ", який, за офіційною інформацією, зламався.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думська".

Буксирування проводив океанський буксир МБ-304.

Сфотографував незвичайний конвой у протоці Босфор відомий турецький шипспотер Yörük Işık.

Десантний корабель ВМФ Росії, у якого на пів дорозі до Сирії відмовив двигун, завели на буксирі в Чорне море 01

БДК "Орськ" виконував завдання в Середземному морі в складі угруповання кораблів РФ. Це був третій похід великого десантного корабля до берегів Сирії. За інформацією "Думської", поломка двигунів змусила судно йти до Севастополя на буксирі.

Десантний корабель ВМФ Росії, у якого на пів дорозі до Сирії відмовив двигун, завели на буксирі в Чорне море 02
Фото Yörük Işık

Довжина корабля - 113 метрів, ширина - 15,6, осідання - 4,5 метра. Водотоннажність - 4560 тонн, максимальна швидкість - 17 вузлів.

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Як відомо, Росія переправляє десантними кораблями військові вантажі в Сирію в рамках так званої операції Кремля "Сирійський експрес".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168395
 
   
 Топ коментарі
 
НАТО в шоке и ужасе!.. солдаты и генералы НАТО массово подают рапорта на увольнение!!!
такой военной хитрости от ВМФ Рашки никто не ожидал! Десантный корабль ВМФ России, у которого на полпути в Сирию отказал двигатель, завели на буксире в Черное море - Цензор.НЕТ 7485
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Знающие люди давно писали,что интенсивно поддерживать свою банду в Сирии не смогут засРашкинцы из-за износа техники и ее отсутствия.А они даже в расслабленном темпе опять облажались.
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Херня!
Ща новых пацаков запрягут и айда!..
Десантный корабль ВМФ России, у которого на полпути в Сирию отказал двигатель, завели на буксире в Черное море - Цензор.НЕТ 1134
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На жаль,це ще не весь флот **********. Деякі лише підозріло димлять.
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А притопить свой позор в Средиземном что б весь мир не смеялся??
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в Крым потянут, через территориальные воды Украины?
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На Миколаївські верфі.
Зебіл дозволив.
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так тянули бы на буксире в Сирию-вот пеньки
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то ж раечка - они не подвластны логике))) раисяне-путиноилы)))
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НАТО в шоке и ужасе!.. солдаты и генералы НАТО массово подают рапорта на увольнение!!!
такой военной хитрости от ВМФ Рашки никто не ожидал!
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Ху#ло казало, що вони зараз «фпєрєді планєти фсей» . Капець клятій НАТє.
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Пиндосы догнать не могут, заявил Вова Фуйло.
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Знающие люди давно писали,что интенсивно поддерживать свою банду в Сирии не смогут засРашкинцы из-за износа техники и ее отсутствия.А они даже в расслабленном темпе опять облажались.
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Що мене вразило при проході Босфору, так це різнокольоровість дахів будинків.
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Так Михалыч уже на посту... Два ящика горилки задатку получил...
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Хорош десант )) Фактор неожиданности с сюрпризами на высоте.
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А нам хорошо, нечему ломаться.
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Мало, всего 8 процентов и те не могут за спамить по нормальному. Вроде не правильно я наклацал.
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У берегов Сирии пора ввести штатную единицу-"дежурный тягач".
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військовий флот Росії - надійна доставка десанту у будь-яку точку!
ура!
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Оппа! Утро, а уже сразу перемога!)))))))))
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Кацам Сирія протипоказана. Ансамбль Ліксандрова до цих пір іде туди по дну. Кузя втопив самальот, а тепер тягнуть БДК на буксирі. Пороблено скрепним.
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Та сиділи б вдома у хньому свинарнику, не смішили б увесь світ
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Пабедители ))) до берлина... та шо там , до сирии не дотянули )))))))
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Херня!
Ща новых пацаков запрягут и айда!..
Десантный корабль ВМФ России, у которого на полпути в Сирию отказал двигатель, завели на буксире в Черное море - Цензор.НЕТ 1134
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,,Орск,, для орков паламалси. Как в анекдоте-один прое*али,второй поламали.
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Скрепно , велично и лишнехромосомно .Нех.й шастать .
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Ржавая консервная банка с пародией на двигатель!
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Шкожа, що шторму гарного не було, щоб потонуло це корито з м'ясом!!
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Це всьо від того, що зкріпи в назві нема.
Треба було назвати: ПАБЄДА!
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"...завели на буксире в Черное море." Я не понял, а буксир разве ещё не поломался? Десантний корабель ВМФ Росії, у якого на пів дорозі до Сирії відмовив двигун, завели на буксирі в Чорне море - Цензор.НЕТ 3927
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А в Чорному морі зимою шторми бувають?
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По морям плывет баржа из далекой Сирии.
Ну и пусть себе плывет в гребану Россию.
На борту мотор заглох, лампочки не светятся.
Ждем,когда опять с "Ашотом" ненароком встретится.
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По официальной версии "Орск" сломался.
А по неофициальной орки не доехали.
А вёсла скурили.
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