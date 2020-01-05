 Десантний корабель ВМФ Росії, у якого на пів дорозі до Сирії відмовив двигун, завели на буксирі в Чорне море. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думська".

Буксирування проводив океанський буксир МБ-304.

Сфотографував незвичайний конвой у протоці Босфор відомий турецький шипспотер Yörük Işık.

БДК "Орськ" виконував завдання в Середземному морі в складі угруповання кораблів РФ. Це був третій похід великого десантного корабля до берегів Сирії. За інформацією "Думської", поломка двигунів змусила судно йти до Севастополя на буксирі.



Фото Yörük Işık

Довжина корабля - 113 метрів, ширина - 15,6, осідання - 4,5 метра. Водотоннажність - 4560 тонн, максимальна швидкість - 17 вузлів.

Читайте також: На пів дорозі до Сирії у російського корабля відмовив двигун

Як відомо, Росія переправляє десантними кораблями військові вантажі в Сирію в рамках так званої операції Кремля "Сирійський експрес".