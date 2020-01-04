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Все про:Луганщина (1902) наркотики (887) Нацполіція (8743) Станиця Луганська (110)

 Поліція вилучила у чоловіка близько 2-х кілограмів канабісу на Луганщині. ФОТО

Співробітники Національної поліції вилучили близько 2-х кілограмів канабісу у жителя села Тепле, що в Станично-Луганському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію.

"Під час проведення санкціонованого обшуку у 46-річного жителя с. Тепле виявили та вилучили наркотичну речовину - канабіс", - йдеться в повідомленні.

Поліція вилучила у чоловіка близько 2-х кілограмів канабісу на Луганщині 01

Наразі у рамках відкритого кримінального провадження за статтею 309 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту" КК України слідчі проводять першочергові слідчі дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група шахраїв під виглядом фірми-вантажоперевізника крала великі партії товарів у Запорізькій області, - поліція

Поліція вилучила у чоловіка близько 2-х кілограмів канабісу на Луганщині 02


Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168364
 
 
 Топ коментарі
 
Значит зелебобику можно, а этому нельзя? Полиция изьяла у мужчины около 2-х килограммов каннабиса на Луганщине - Цензор.НЕТ 7696
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так там семена одни.. это он для курочек корм приготовил..
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Значит зелебобику можно, а этому нельзя? Полиция изьяла у мужчины около 2-х килограммов каннабиса на Луганщине - Цензор.НЕТ 7696
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так там семена одни.. это он для курочек корм приготовил..
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Правоохранители открыли уголовное производство по статье 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" УК Украины. Источник: https://censor.net.ua/p3168364

Понятненько - условочка будет.
Попробует простой Вася идти себе и шоб у него нашли "пяточку" - сразу она становится 20-ю, или скока там, граммами, и Вася уезжает на 5 лет. Ну развве шо Вася хорошо учился в школе, то дадут 4.5 года.
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Ну "пяточку" могут "понять и простить", а вот за "корабль" можно реально на лагерь заехать.
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Могут.... а могут и не простить. Это как бы ехать пьяным весь в черном, на черном велосипеде по трассе - могут и объехать, а могут и нет)
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на фото одни семечки, за них не садят даже в Украине, где драконовские, жесточайшие законы за коноплю. Вообще уже задолбали с этой коноплей, в энциклопедии черным по белому написано что в Украине эндемический регион произрастания конопли, т.е. она тут всегда была и козаки в трубочку что забивали пока не было табака до Петра 1го? В исторической литературе это противоречие обходят по тупому, лично читал не в одном а в многих источниках, что козкаки курили в трубках чабрец, люцерну, яблочные листья ГАГАГАГАГА. Прадеды курили а у нас садят на 15 лет, за убийство меньше дают. Весь мир лечится а у нас ломают людей за выращивание эффективного лекарства.Даешь Дикриминализацию! Мы ж не кацапы.
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семена конопли продаются свободно в рыболовных магазинах
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Ну еханый бабай человек гербарий хотел сделать , а менты все обломали.
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