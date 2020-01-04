 Поліція вилучила у чоловіка близько 2-х кілограмів канабісу на Луганщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію.
"Під час проведення санкціонованого обшуку у 46-річного жителя с. Тепле виявили та вилучили наркотичну речовину - канабіс", - йдеться в повідомленні.
Наразі у рамках відкритого кримінального провадження за статтею 309 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту" КК України слідчі проводять першочергові слідчі дії.
Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.
Понятненько - условочка будет.
Попробует простой Вася идти себе и шоб у него нашли "пяточку" - сразу она становится 20-ю, или скока там, граммами, и Вася уезжает на 5 лет. Ну развве шо Вася хорошо учился в школе, то дадут 4.5 года.
Эта точна! ))