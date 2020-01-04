 Поліцейські врятували п'яного водія із застряглого на колії автомобіля за мить до зіткнення з поїздом. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.
Зазначається, що поліцейські намагалися звільнити автомобіль, який застряг на залізничній колії. Інспекторам частково вдалося відсунути машину, і раптом вони почули, що поїзд наближається.
Сам водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, тому не міг самостійно вийти з машини.
Поліцейські витягли чоловіка з автомобіля, перш ніж поїзд наїхав на автомобіль.
За вождение в пьяном виде последний закон рептилоидов чем не устраивает?
04.01.2020. В МИД Украины утвердили новую организационную структуру, в которой ликвидировали Департамент противодействия угрозам со стороны России. Документ подписал министр Вадим Пристайко.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил политический эксперт, кандидат юридических наук, юрист-международник Андрей Смолий, информируют "Факты".
Учитывая нашу реальность, представляете, мужику светит пожизненное, и, он не из бедных! Это же клондайк для хапуг системы!
Понятно, что простого смертного посадят, а багатеньких буратин можно доить конкретно (((
Просто в цивилизованных странах с этим активнее борются - но уже и у нас начинают потихоньку
Чи не був п'яний водій деякий час "водієм Шредінгера", поки копи не витягли його із суперпозиції? Якщо так, то чи вплине це на покарання - бо у суперпозиції він перебував в усіх можливих станах, а отже одночасно і п'яний і тверезий...
Бо у нас вже квантові механізатори долучилися до юриспруденції...
Да, недосмотрели полициянты: пусть бы рогами своими таранил, а не железякой, надо было выпустить алкаша на рэльсы, а не ждать последнего мгновения...
В Украине допускается 0.2 промилле-это прямое нарушение прав человека.
Кстати меня останавливали, померяли алкотестером 0.24 промилле(не пил), узнав, что я диабетик отпустили.
Как только наши, курвы. на авто переезжают границу ЕС, то сразу прячут свой вонючий гонор на европейских дорогах к себе в свою геморройную сраку и бояться пропустить каждый предупреждающий знак на дорогах ЕСчто-бы не попасться полиции за пределами Украины.
А как только наши автолюбители въезжают обратно в Украину, то сразу все дорожные знаки им Пох А если мент на дороге остановит на авто пьяного козла без правил, то сразу менту на трассе 50 долларов в жопу и такой вариант в Украине решает все проблемы пьяного автокозла за рулем авто или еще хуже смартфоновского чмошника вместо мозговсо своим папой другом зедебилов или со своим папой чиновником или депутатом.
Превышение безопасной скорости - 4 100 ДТП (+21%);
Нарушение правил маневрирования - 2 613 ДТП (+20%);
Нарушение правил проезда на перекрестке - 1 303 ДТП (+9%);
Несоблюдение дистанции - 1 160 ДТП (+12%);
Управление автомобилем с состоянии алкогольного опьянения - 897 ДТП (+28%); Нарушение правил проезда пешеходного перехода - 610 ДТП (+2%);
Выезд на встречную полосу - 420 ДТП (+2%);
Переход в запрещенном месте - 338 ДТП (-11%);
Превышение установленной скорости - 264 ДТП (+35%);
Нарушение правил обгона - 213 ДТП (+13%)
8,14% ДТП по вине пьяных, 91,86% ДТП по вине трезвых.