 Поліцейські врятували п'яного водія із застряглого на колії автомобіля за мить до зіткнення з поїздом. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

Зазначається, що поліцейські намагалися звільнити автомобіль, який застряг на залізничній колії. Інспекторам частково вдалося відсунути машину, і раптом вони почули, що поїзд наближається.

Сам водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, тому не міг самостійно вийти з машини.

Поліцейські витягли чоловіка з автомобіля, перш ніж поїзд наїхав на автомобіль.

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