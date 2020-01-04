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 Поліцейські врятували п'яного водія із застряглого на колії автомобіля за мить до зіткнення з поїздом. ФОТО

Вчора в Калуші на залізничній колії поза залізничним переїздом застряг автомобіль із п'яним водієм всередині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

Зазначається, що поліцейські намагалися звільнити автомобіль, який застряг на залізничній колії. Інспекторам частково вдалося відсунути машину, і раптом вони почули, що поїзд наближається.

Сам водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, тому не міг самостійно вийти з машини.

Поліцейські витягли чоловіка з автомобіля, перш ніж поїзд наїхав на автомобіль.

Поліцейські врятували пяного водія із застряглого на колії автомобіля за мить до зіткнення з поїздом 01

Дивіться також: П'яний водій влаштував ДТП у Запорізькій області, 2 особи загинуло, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168339
 
   
 Топ коментарі
 
Пьяниц на дорогах в цивилизованных государствах нет, потому что там законы пишут не рептилоиды, а умные нормальные люди. А у нас мало того, что они есть, убивают людей пачками каждый день, так еще их и полиция спасает рискуя своими жизнями.
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Не впевнений на 100%, але в цій ситуації є легкий присмак квантової механіки.
Чи не був п'яний водій деякий час "водієм Шредінгера", поки копи не витягли його із суперпозиції? Якщо так, то чи вплине це на покарання - бо у суперпозиції він перебував в усіх можливих станах, а отже одночасно і п'яний і тверезий...
Бо у нас вже квантові механізатори долучилися до юриспруденції...
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«В Сети обсуждают ликвидацию в МИД Украины Департамента противодействия российской агрессии.
04.01.2020. В МИД Украины утвердили новую организационную структуру, в которой ликвидировали Департамент противодействия угрозам со стороны России. Документ подписал министр Вадим Пристайко.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил политический эксперт, кандидат юридических наук, юрист-международник Андрей Смолий, информируют "Факты".
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Пьяниц на дорогах в цивилизованных государствах нет, потому что там законы пишут не рептилоиды, а умные нормальные люди. А у нас мало того, что они есть, убивают людей пачками каждый день, так еще их и полиция спасает рискуя своими жизнями.
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Лариса, если вы себя мните такой справедливой, не пишите чушь!!!
За вождение в пьяном виде последний закон рептилоидов чем не устраивает?
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«В Сети обсуждают ликвидацию в МИД Украины Департамента противодействия российской агрессии.
04.01.2020. В МИД Украины утвердили новую организационную структуру, в которой ликвидировали Департамент противодействия угрозам со стороны России. Документ подписал министр Вадим Пристайко.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил политический эксперт, кандидат юридических наук, юрист-международник Андрей Смолий, информируют "Факты".
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Пристайко как зеленый рептилоид, живет в своей реальности и у него нет рос. агрессии и войны нет, его нужно мобилизовать на фронт, чтоб оно узнало, что творится в Украине . Конченый и больной на всю голову.
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Это преувеличение. То ,что творят зеленые идиоты требуют от них не более 15% населения Украины, состоящее из украинских кацапов, и то не все кацапы это поддерживают, многие наоборот на Донбассе защищают Украину. А зеленая власть доиграется, что их сметут как мусор. Долбонутые олигофрены.
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Не устраивает, конечно, очень мягкое наказание. Если тебя устраивает , то пусть тебя и размазывает по асфальту всякая пьянь, я не против. А я за свое здоровье и за жизнь своих родных переживаю.
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...и как
Учитывая нашу реальность, представляете, мужику светит пожизненное, и, он не из бедных! Это же клондайк для хапуг системы!

Понятно, что простого смертного посадят, а багатеньких буратин можно доить конкретно (((
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Да во всем мире есть пьяные за рулем, в ЕС даже уже приняли закон обязывающий во все легковые авто ставить спиртовые иммобилайзеры с 2022 года, сейчас это делают пока в судебном порядке помимо штрафа, выпивший попросту не заведет машину, поэтому аварийность у них снижается.
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и шо, трезвый сосед не поможет завести машину?
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Там - у них на западе - трезвый сосед сразу вызовет полицию , когда увидит , что пьяное чмо пытается сесть в машину.
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Не нужно защищать пьяниц. Нет такого количества пьяни ни на дорогах, ни на улицах. В ЕС -это точно, я лично не видела. А те кто защищают, пусть подумают как самим уберечься от наезда невменяемого водителя и своих родственников защитить.
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А если таксист посадит себе алкаша у ресторана - он уже не отвезет того домой?
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Лариса , на счет гого что в цивилизованных странах нет пьяных за рулем это полная ерунда . Вот кого там пьяных за рулем постоянно нет , это : Судей , прокуроров , ментов , депутатов и т д. Любой народ , какие бы страшные репрессии не были бы , всегда будет делать то что делает элита государства . И как только за пьянку за рулем сядет первый судья и прокурор , только тогда начнутся реальные шаги по борьбе с пьянством в Украине.
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Это не ерунда. Пьяных нет не только на дорогах, но и на улицах. И не нужно защищать пьяниц- убийц.
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Да ладно , я вроде в Германии или Голландии не был не когда.
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Тут даже вопрос не в пьяных "прокурорах" или "судьях" , а в принципе - пьяный за рулем ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ ! ( если без последствий для других , то хрен с ними, можно на посилении).
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Знаешь по чему даже наши олигархи судятся в США и Англии , по той простой причине , что честность их судей не подвергается не кем сомнению . А если там судья пьяный сядет за руль , то завтра он судьей уже не будет . А у нас все решают такие же алкаши в мантиях как и тот кого поймали .По тому для них наказание должно быть в разы выше иначе порядка не в стране , не на дорогах не будет не когда , как бы простых людей за пьянку за рулем не нагибали.
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Лариса fb3d953c Пьяные и наркоманы, за рулем, есть везде. Валом материалов, в Ю Тубе, например, об американцах. Только "в цивилизованных странах" за это тюрьма и лишение прав,на всю жизнь, а у нас - порешают.
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Есть, но вопрос в каком количестве и как с эти борятся. Неужели непонятно о чем речь?
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Лариса, непонятно, вроде, Вам: "Пьяниц на дорогах в цивилизованных государствах нет". А бороться с пьянством можно, но, для этого надо не просто ужесточать наказание, а и поднимать уровень жизни народа и выводить его из той ямы, в которую мы попали.
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Я написала нет потому что не видела их в цивилизованніх государствах. Конечно, есть исключения, но такого как у нас количества нет. Зачем этот спор ни о чем?
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Лариса fb3d953c Я не знаю, зачем. Вы написали - я отреагировал. Тем более, я написал сразу, что за рубежом их наказываю,у нас - нет. Я опроверг Ваше утверждение, что пьяных нет, в цивилизованных странах и то, то, что дело не в законах и их качестве, а в том, что их не выполняют.
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Пьяницы на дорогах в цивилизованных государствах есть. Люди везде одинаковые . . .
Просто в цивилизованных странах с этим активнее борются - но уже и у нас начинают потихоньку
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Потихоньку -это никак. Люди погибают под колесами каждый день и не потихоньку.
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Не впевнений на 100%, але в цій ситуації є легкий присмак квантової механіки.
Чи не був п'яний водій деякий час "водієм Шредінгера", поки копи не витягли його із суперпозиції? Якщо так, то чи вплине це на покарання - бо у суперпозиції він перебував в усіх можливих станах, а отже одночасно і п'яний і тверезий...
Бо у нас вже квантові механізатори долучилися до юриспруденції...
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)) а дух мира квантовой механики давно, уже скоро 29 лет, носится во тьме над бездною. мы то уже пару лет здесь над этим стебёмся. это точно напоминает классический 1й день творенья. когда всё в одном - время, свет, тьма,...... сегодня просто пришёл 2й день творенья. с одной стороны вроде как бэ по троху одним доходит, шо в реале, в 2-х состояниях одновременно находиться не возможно. свет нужно отделить от тьмы, а нуль от единицы. и даже Програмер, это сделав, не сказав своё обычное - "и это было харашо". потцаны попали в когнитивный диссонанс )) с одной стороны они пытаются там мямлить, шо если выбираем, одно, то другое исключается по дифолту )) а с другой пытаються втюривать, шо сидеть на 12-и стульях одновременно таки и можно. отсюда и идут эти глюки с "а нам всё равно", "если друг и не враг, а так",..... но мы то знаем, мона быть только на одной стороне баррикад. будем посмотреть, как дальше с понятиями квантовой механики, сходными по сути к работе психологии бессознательного, здесь, в макромире, выкручиваться будут. возможно, пришло время отделять зёрна от половы. хотя? будем посмотреть, начнуть ли привлекать уравнение шрёдингера к решению своих задач и как будуть втюривать массам физический смысл пси-функции )))
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він хотів таранити поїзд?

Да, недосмотрели полициянты: пусть бы рогами своими таранил, а не железякой, надо было выпустить алкаша на рэльсы, а не ждать последнего мгновения...
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наверное зря. че если он в след. раз кого-то убьет? даже дочь того же полицейского шо спасал бухарика
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Узнает о новом штрафе, что ему светит,пойдет,бросится под тот самый поезд.
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Я вижу, что хоть кто-то об этом в курсе)
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он просто выпил. потом осознал. и решил сам себя наказать заехав под поезд. но полицейские взяли и нарушили гармонию.
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Пишу як поліцейський,бо я ним є. Цього водія відпустять навіть без протоколу. По перше:до приїзду поліції авто стояло на коліях, зверніть увагу" СТОЯЛО".А це означає, що водій не керував атомобілем,і байдуже в якому стані він був. Інші порушення теж не доведеш, адже у суді водій пояснить, що був у безпорадному стані,і хтось спеціально посадив його на водійське сидіння, та ще попросить компенсацію від поліції за пережитий стрес! Чого ви чекаєте від законів які пишуть люди,які самі їздять в стані алкогольного та наркотичного спяніння.
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полицейские зря рисковали своим здоровьем ради этого дебила
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10200 грв., две средних зарплаты, охренеть. Общественные работы надо присуждать, хай метут мусор,в специальной одежде с надписью пьянь за рулём.
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Ну для кого то 350 баксов то же бабки , но я все же склоняюсь больше к японскому варианту , это работа в качестве тех персонала в больнице в травмотологии , куда и привозят всю эту пьянь и людей от них пострадавших.
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Можно и так. Семью зачем наказывать выписывая такие штрафы? Семья и так наказана имея такого мужа-отца.
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Так в том и прикол , что для простого роботяги , который вчера хорошо посидел с кумом и у него на утро 0,3 промиле найдут , штраф будет такой же как и для мажора с 3 промиле который такие бабки за вечер в ночном клубе спускает.
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Прикол ещё в другом, эндогенный(внутренний) алкоголь присутствует даже у непьющих людей, величина от 0.008 до 0.4 промилле.
В Украине допускается 0.2 промилле-это прямое нарушение прав человека.
Кстати меня останавливали, померяли алкотестером 0.24 промилле(не пил), узнав, что я диабетик отпустили.
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Пишу як поліцейський,бо я ним є. Цього водія відпустять навіть без протоколу. По перше:до приїзду поліції авто стояло на коліях, зверніть увагу" СТОЯЛО".А це означає, що водій не керував атомобілем,і байдуже в якому стані він був. Інші порушення теж не доведеш, адже у суді водій пояснить, що був у безпорадному стані,і хтось спеціально посадив його на водійське сидіння, та ще попросить компенсацію від поліції за пережитий стрес! Чого ви чекаєте від законів які пишуть люди,які самі їздять в стані алкогольного та наркотичного спяніння.
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Пишу як поліцейський,бо я ним є. Цього водія відпустять навіть без протоколу. По перше:до приїзду поліції авто стояло на коліях, зверніть увагу" СТОЯЛО".А це означає, що водій не керував атомобілем,і байдуже в якому стані він був. Інші порушення теж не доведеш, адже у суді водій пояснить, що був у безпорадному стані,і хтось спеціально посадив його на водійське сидіння, та ще попросить компенсацію від поліції за пережитий стрес! Чого ви чекаєте від законів які пишуть люди,які самі їздять в стані алкогольного та наркотичного спяніння.
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Зря спасали эту мразь, лучше бы его поезд раздавил!!
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Лучше-бы не спасали скота пьяного за рулем авто. Полицейские спасли пассажиров поезда, а не суку пьяную за рулем.
Как только наши, курвы. на авто переезжают границу ЕС, то сразу прячут свой вонючий гонор на европейских дорогах к себе в свою геморройную сраку и бояться пропустить каждый предупреждающий знак на дорогах ЕСчто-бы не попасться полиции за пределами Украины.

А как только наши автолюбители въезжают обратно в Украину, то сразу все дорожные знаки им Пох А если мент на дороге остановит на авто пьяного козла без правил, то сразу менту на трассе 50 долларов в жопу и такой вариант в Украине решает все проблемы пьяного автокозла за рулем авто или еще хуже смартфоновского чмошника вместо мозговсо своим папой другом зедебилов или со своим папой чиновником или депутатом.
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Ой, зря! Он был на мгновение от "премии Дарвина"! Кто теперь даст гарантию,что эта пьяная скотина не убьет или покачечит других в слелующий раз /а то, что он снова пьяный сядет за руль, даже "к бабке не ходи"/! Не надо мешать природе избавлятся от опасного баласта!
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Топ-10 причины ДТП в Украине в 2019 году.:
Превышение безопасной скорости - 4 100 ДТП (+21%);
Нарушение правил маневрирования - 2 613 ДТП (+20%);
Нарушение правил проезда на перекрестке - 1 303 ДТП (+9%);
Несоблюдение дистанции - 1 160 ДТП (+12%);
Управление автомобилем с состоянии алкогольного опьянения - 897 ДТП (+28%); Нарушение правил проезда пешеходного перехода - 610 ДТП (+2%);
Выезд на встречную полосу - 420 ДТП (+2%);
Переход в запрещенном месте - 338 ДТП (-11%);
Превышение установленной скорости - 264 ДТП (+35%);
Нарушение правил обгона - 213 ДТП (+13%)
8,14% ДТП по вине пьяных, 91,86% ДТП по вине трезвых.
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