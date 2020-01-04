 ДТП на Рівненщині забрала життя двох водіїв. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.
Поліцейські на місці події встановили, що 31-річний житель села Гільча Друга, водій автомобіля "ВАЗ-2110", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем Renault Trafic під керуванням 58-річного жителя села Білашів. Від удару мікроавтобус відкинуло на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з автомобілем Honda Civic, яким керував 32-річний житель села Здовбиця.
Унаслідок ДТП водій Honda від отриманих травм загинув на місці події. Водія мікроавтобуса намагалися врятувати медики швидкої медичної допомоги. Однак травми виявилися несумісними з життям.
Водій автомобіля ВАЗ унаслідок ДТП не постраждав. Згідно медичного огляду, він був тверезим.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. 31-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Всі обставини трагічної ДТП встановлюють поліцейські.
просто кошмар!!!