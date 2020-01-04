 ДТП на Рівненщині забрала життя двох водіїв. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

Поліцейські на місці події встановили, що 31-річний житель села Гільча Друга, водій автомобіля "ВАЗ-2110", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем Renault Trafic під керуванням 58-річного жителя села Білашів. Від удару мікроавтобус відкинуло на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з автомобілем Honda Civic, яким керував 32-річний житель села Здовбиця.

Унаслідок ДТП водій Honda від отриманих травм загинув на місці події. Водія мікроавтобуса намагалися врятувати медики швидкої медичної допомоги. Однак травми виявилися несумісними з життям.

Водій автомобіля ВАЗ унаслідок ДТП не постраждав. Згідно медичного огляду, він був тверезим.









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За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. 31-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Всі обставини трагічної ДТП встановлюють поліцейські.