 Викрадену під час Другої світової війни картину Паніна, яку повернули в Україну, виставили в Мистецькому арсеналі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Полотно можна побачити на виставці "Спецвантаж! Історії повернення українських культурних цінностей" у Мистецькому арсеналі.
Виставка триває з 12 грудня 2019 року. Після закриття виставки 19 січня картину повернуть у Дніпропетровський художній музей.
Зазначається, що повернення полотна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" - перший результативний випадок співпраці України і США на офіційному державному рівні щодо повернення пам'яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон.
не прорисованы детали, нарисована небрежными размытыми мазками , мрачная и унылая...
Начальный уровень художественной школы...
я тебя не знаю и не уверен, шо хочу...
Кота знаю - тема закрыта...
замороженая зеленая сопля с 3000 до Рождества Христова - знаешь скока стоит?
а ты картины картины...
динозавра? - замахаешся платить.
твоя попытка меня зацепить мимо, ордла...
в Украине нарисивалось?
ето тоже не я останавливал украинские танки, а ты и твоя жена.
а они почему то пятились? - до сих пор не понимаю почему....
ваше сегодня время, но будет и наше,
и тогда уже без обид...
Мне нужно что бы работа была выполнена добротно с уважением к деталям..., а не "ежик в тумане" или квадрат Малевича..
Мазки лепить легче.., а потом под этими каракулями подводить всякую абстракционную хрень, на подобие той которую ты только что написал...
Как много в етом словє, для сєрдца русского слілось.
Как много в ньом отозвалось...»
Вот здесь эта версия подробно растолкована.
Нє лєчітся.