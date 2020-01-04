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Все про:виставка (161) картина (51) Київ (6740) художник (32)

 Викрадену під час Другої світової війни картину Паніна, яку повернули в Україну, виставили в Мистецькому арсеналі. ФОТО

У Мистецькому арсеналі в Києві тимчасово виставлено картину Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка зникла з Дніпропетровського художнього музею під час окупації в 1941 році, і яку було повернуто Україні на початку 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Полотно можна побачити на виставці "Спецвантаж! Історії повернення українських культурних цінностей" у Мистецькому арсеналі.

Викрадену під час Другої світової війни картину Паніна, яку повернули в Україну, виставили в Мистецькому арсеналі 01

Виставка триває з 12 грудня 2019 року. Після закриття виставки 19 січня картину повернуть у Дніпропетровський художній музей.

Зазначається, що повернення полотна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" - перший результативний випадок співпраці України і США на офіційному державному рівні щодо повернення пам'яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон.

Читайте також: Україна повертає зі США картину, вивезену під час Другої світової війни, - посольство

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168332
 
   
 Топ коментарі
 
«Панін.

Как много в етом словє, для сєрдца русского слілось.

Как много в ньом отозвалось...»
Похищенную во время Второй мировой войны картину Панина, которую вернули в Украину, выставили в Художественном Арсенале - Цензор.НЕТ 2988
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Шоб ты знал )) Главное в картине не прорисовка. А ее характер. Настроение и желание художника показать обстановку. А ее ,даже такой неопытный ценитель как ты уловил. Значит работа удалась. А мультяшных картинок на рынке полно и недорого. С офигенной прорисовкой с фотографий. Просто то тебе ближе.
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Це карма - не країна, а суцільна "тайная спєцапєрація".
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не нравится...
не прорисованы детали, нарисована небрежными размытыми мазками , мрачная и унылая...
Начальный уровень художественной школы...
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челюсти захлопни,
я тебя не знаю и не уверен, шо хочу...
Кота знаю - тема закрыта...
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Я не знал, что у тебя проблемы с юмором! Всего хорошего!
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Шоб ты знал )) Главное в картине не прорисовка. А ее характер. Настроение и желание художника показать обстановку. А ее ,даже такой неопытный ценитель как ты уловил. Значит работа удалась. А мультяшных картинок на рынке полно и недорого. С офигенной прорисовкой с фотографий. Просто то тебе ближе.
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шоб ты знал, главное в картине - ее возраст! - село ордловское
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Деревня )) Это уже устарело. Есть масса работ,получивших миллионы еще при жизни художника. Самая дорогая - КРИК. - 120 лимонов зелени ))
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деревня в кацапии....
замороженая зеленая сопля с 3000 до Рождества Христова - знаешь скока стоит?
а ты картины картины...
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Как я уже сказал,важны в современном мире не возраст картины,а ее идея и новаторство. За это платят. Вышеназванная картина КРИК, дороже Рафаэля,Микеланджело и прочих классиков.
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как уже сказал - куча дерьма динозавра по цене перевесит все ваше новаторство и идею...
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село - твое дерьмо - ноль.
динозавра? - замахаешся платить.
твоя попытка меня зацепить мимо, ордла...
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и да сделайте мне еще красный квадрат и башляйте за него другу до всирачки, бо там есть новаторство и идея... Викрадену під час Другої світової війни картину Паніна, яку повернули в Україну, виставили в Мистецькому арсеналі - Цензор.НЕТ 6007
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У тебя совковое мышление. Соцреализмом увлекаешься ? ))
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ордлой увлекаюсь с 14го, все хочу понять откуда такое баранье
в Украине нарисивалось?
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Ты бы лучше почитал историю за пять лет. И узнал,что на Донбасс съехалось все отребье совка. В основном уголовники бездомные.
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ето же не я орал - путен ввиди!
ето тоже не я останавливал украинские танки, а ты и твоя жена.
а они почему то пятились? - до сих пор не понимаю почему....
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У меня нет жены )) А я на митинги ходил проукраинские. Защищал державность. Чуть ножом не получил,когда свободовца на глазах у меня зарезали. За мной тоже погнались,но я в проулок забежал и сам одного ударил в голову.Тоже ножом.Второй увидя это не рискнул за мной гнаться.
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после пожара и хрен насос - ни одному твоему слову не верю....
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а впрочем какаяразница?
ваше сегодня время, но будет и наше,
и тогда уже без обид...
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Игорь Хирскл - мне дорогой товарисч насрать на "Настроение и желание художника"..., и мифический "характер картины.."

Мне нужно что бы работа была выполнена добротно с уважением к деталям..., а не "ежик в тумане" или квадрат Малевича..
Мазки лепить легче.., а потом под этими каракулями подводить всякую абстракционную хрень, на подобие той которую ты только что написал... Викрадену під час Другої світової війни картину Паніна, яку повернули в Україну, виставили в Мистецькому арсеналі - Цензор.НЕТ 2162
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Я же тоже тебе говорю - на рынке найдешь за недорого под то описание,шо тебе нравится ))
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щас время писать другую картину "пышный вьезд в кремль *****-царевича на чорном мерсе в расцвет новой опричнины" ))
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ничего так тачанка, но не в моем вкусе - лисапет-внедорожник?
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«Панін.

Как много в етом словє, для сєрдца русского слілось.

Как много в ньом отозвалось...»

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Картина в стиле исторического реализма по воображению мастера. Неплоха. Но как по мне,это классика. А значит не новаторство.Мне ближе импрессионизм. Где важны идеи и упор на характер,а не трата времени на вырисовку.
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В цій картині я бачу як холопи гнуться перед царем.
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Настоящий Ваня-4 сошёл с ума и отрёкся от престола после взятия Казани. Похоронен на Красной площади как Блаженный Басилевс /царь/ (нам втирают про местного "дурачка" Васю Блаженного). После отречения много лет Рюриковичи с будущими Романовыми грызлись за власть. Победившие переписали историю, повесив все ужасы гражданской войны (опричнина, новгородская резня и пр.) на Ваню Грозного.
Вот здесь эта версия подробно растолкована.
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наша духовність від повернення картини не підніметься. а як одна із ознак московської тиранії може нам лише зашкодити
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Продати московитам за 3 млрд. зелені. Якщо куплять, в додаток, як бонус віддати нашу зелень.
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