 Викрадену під час Другої світової війни картину Паніна, яку повернули в Україну, виставили в Мистецькому арсеналі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Полотно можна побачити на виставці "Спецвантаж! Історії повернення українських культурних цінностей" у Мистецькому арсеналі.

Виставка триває з 12 грудня 2019 року. Після закриття виставки 19 січня картину повернуть у Дніпропетровський художній музей.

Зазначається, що повернення полотна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" - перший результативний випадок співпраці України і США на офіційному державному рівні щодо повернення пам'яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон.

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