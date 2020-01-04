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Все про:Дніпропетровськ (1243) пожежа (1974) ДСНС (2215)

 У Дніпрі сталася пожежа в дев'ятиповерховому будинку, рятувальники евакуювали 14 людей, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У дев'ятиповерховому будинку на вулиці Орловській у Дніпрі сталася пожежа. Рятувальники евакуювали 14 осіб, четверо з яких - діти.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Пожежа сталася 3 січня близько 17:00. Рятувальники встановили, що пожежа виникла на балконі однокімнатної квартири на сьомому поверсі і вогонь перекинувся на житлову кімнату. Співробітники ДСНС евакуювали із задимлених приміщень верхніх поверхів 14 осіб, зокрема 4 дітей.

У Дніпрі сталася пожежа в девятиповерховому будинку, рятувальники евакуювали 14 людей, - ДСНС 01

"Двох людей вивели в засобах захисту органів дихання. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та балкон, на загальній площі 40 кв. м. Унаслідок пожежі загиблих і постраждалих немає", - зазначили у відомстві.

У Дніпрі сталася пожежа в девятиповерховому будинку, рятувальники евакуювали 14 людей, - ДСНС 02

Пожежу було локалізовано о 18:06 та ліквідовано о 18:19.

У Дніпрі сталася пожежа в девятиповерховому будинку, рятувальники евакуювали 14 людей, - ДСНС 03

Загалом до гасіння пожежі залучили 15 людей особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168328
 
 
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жесть!
пожар начался на балконе (!!) потом перекинулся на квартиру...
соседям сверху - пламенный привет! небойсь какато п*дла окурок не загасила!!!
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Наврядли кроме первых двух комментариев будут более актуальные предположения...
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