EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  2997  6
Все про:вибух (1834) діти (1772) Нацполіція (8743) Тернопільщина (211)

 Поліція порушила кримінальну справу через вибух у клубі на Тернопільщині, де постраждали 8 дітей. ФОТО

Національна поліція відкрила кримінальне провадження через вибух у сільському клубі на Тернопільщині, де постраждали 8 неповнолітніх. За попередньою оцінкою, причиною вибуху міг стати витік газу.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Вибух, який надалі призвів до пожежі, стався 3 січня в клубі села Угринів Підгаєцького району.

"Постраждали вісім неповнолітніх віком від 12 до 17 років. Вони репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками обличчя та кінцівок 1-2 ступенів доставили в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню", - розповіли в поліції.

Поліція порушила кримінальну справу через вибух у клубі на Тернопільщині, де постраждали 8 дітей 01

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 КК (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою).

Як повідомляють у поліції, за попередньою оцінкою експертів, причиною вибуху в сільському клубі міг стати витік природного газу.

"Напередодні газовики проводили ремонтні роботи. На місці події фахівці виявили стару газову трубу, в яку зробили врізку. Ймовірно, газ  старою трубою потрапив у приміщення клубу і його накопичення призвело до вибуху", - повідомили правоохоронці.

Поліція порушила кримінальну справу через вибух у клубі на Тернопільщині, де постраждали 8 дітей 02

Винуватцям загрожує обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі терміном до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Нагадаємо, 3 січня вісім дітей дістали опіки і були госпіталізовані через спалах невідомого походження з наступним горінням, який стався у клубі в селі на Тернопільщині.

Дивіться також: Одеситка до смерті побила качалкою колишнього чоловіка, - Нацполіція. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168327
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
вот...блин... газовики косорукие...
8 детей в ожоговом!!!
ой ...нет слов!
 показати весь коментар
 
да... но лечение болезненное и реабилитация долгая..
все же лицо! и косметические дефекты потом..шрамы...
и психологическая травма...
(но то что живы - действительно чудо! и Слава Богу!!)
 показати весь коментар
 
В Запорожской области сельские клубы уже поди лет тридцать все без отопления стоят, а там вот в сельском клубе газ! Одна страна, ...
 показати весь коментар
 
Во как быстро козла отпущения нашли ) Слава полиции!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору