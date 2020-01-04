 Поліція порушила кримінальну справу через вибух у клубі на Тернопільщині, де постраждали 8 дітей. ФОТО

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Вибух, який надалі призвів до пожежі, стався 3 січня в клубі села Угринів Підгаєцького району.

"Постраждали вісім неповнолітніх віком від 12 до 17 років. Вони репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками обличчя та кінцівок 1-2 ступенів доставили в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню", - розповіли в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 КК (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою).

Як повідомляють у поліції, за попередньою оцінкою експертів, причиною вибуху в сільському клубі міг стати витік природного газу.

"Напередодні газовики проводили ремонтні роботи. На місці події фахівці виявили стару газову трубу, в яку зробили врізку. Ймовірно, газ старою трубою потрапив у приміщення клубу і його накопичення призвело до вибуху", - повідомили правоохоронці.

Винуватцям загрожує обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі терміном до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Нагадаємо, 3 січня вісім дітей дістали опіки і були госпіталізовані через спалах невідомого походження з наступним горінням, який стався у клубі в селі на Тернопільщині.

Дивіться також: Одеситка до смерті побила качалкою колишнього чоловіка, - Нацполіція. ВIДЕО