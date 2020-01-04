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Все про:Пласт (28) Різдво (86) Вифлеємський вогонь (10) військовослужбовці (2622)

 Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам на передовій. ФОТО

Напередодні Різдва пластуни передали Вифлеємський вогонь миру українським воїнам на передову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Пласт" у Facebook.

"Світло з Вифлеєму засяяло на позиціях в околицях міста Попасна та на Світлодарській дузі. Команда пластунів-добровольців приєдналася до проведення заходів із передачі Вогню жителям прифронтового Бахмута і військовим підрозділам у Сєвєродонецьку", - йдеться в повідомленні.

Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам на передовій 01

Далі воїни передаватимуть Вифлеємський вогонь на передову у свої військові частини.

Пластуни також передали військовим і різдвяні подарунки.

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Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам на передовій 02

Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам на передовій 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168309
 
   
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Показал нам телик в ночь
Не то сына, не то дочь…
Не то спич, не то басёнку,
Не то йод, не то зеленку.
Не то челядь, не то босса,
Не хохла, не малоросса,
Не то сверху, не то снизу (как немецкую актрису)

Не то ложку, не то сито,
Не то палку с эбонита.
Не то хаза чи малина,
Не то хрен на пианино.
Не перёд, не задница.
А какая разница?

Тетяна Малахова
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Как трогательно и красиво люди стараются сесть на шею налогоплательщикам...
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Dorian Gray якщо Ви про Віфлеємський вогонь, то держава за нього не платила, пластуни теж не на окладах в ОП.
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Пока не на окладах. Но очень хочет на них сесть. По крайней мере в ВР очень решительно пытались доказать свою "нужность".
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Не говори мне что делать и я не скажу куда тебе идти. Можу навіть пояснити по українські, якщо не второпав.
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Дякуємо захисників і пластунів! Слава Україні! Україні, де народу важливо, які він цінності сповідує, на якій він вулиці живе, який знає і поважає своє коріння!
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Бачите що все таки є "разницца", між ватником і патріотом, московським холуєм і простим українцем котрому є "разницца" яким богам молитись і до якого храму ходити. А "свєт и асфальт" це буденні речі як "жрать, ржать, срать". Зароби і зроби освітлення та бруківку хоча б у своєму підїзді і коло свого будинку.
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мабуть це перемога?
клоуны
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Бачите що все таки є "разницца", між ватником і патріотом, московським холуєм і простим українцем котрому є "разницца" яким богам молитись і до якого храму ходити. А "свєт и асфальт" це буденні речі як "жрать, ржать, срать". Зароби і зроби освітлення та бруківку хоча б у своєму підїзді і коло свого будинку.
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це руйнування економіки, не говори дурниць. Перехід до первісного натурального виробництва.Нафіг ти взагалі строчиш коменти, неуче?
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"артист " Лановой , который предал свою РОДИНУ- УКРАИНу ---оказываеться еще в студенчесские годы был СЕКСОТОМ !- - - -
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https://www.youtube.com/watch?v=ruNv4aRugxc

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