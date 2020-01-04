 Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам на передовій. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Пласт" у Facebook.

"Світло з Вифлеєму засяяло на позиціях в околицях міста Попасна та на Світлодарській дузі. Команда пластунів-добровольців приєдналася до проведення заходів із передачі Вогню жителям прифронтового Бахмута і військовим підрозділам у Сєвєродонецьку", - йдеться в повідомленні.

Далі воїни передаватимуть Вифлеємський вогонь на передову у свої військові частини.

Пластуни також передали військовим і різдвяні подарунки.

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