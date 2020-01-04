 Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам на передовій. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Пласт" у Facebook.
"Світло з Вифлеєму засяяло на позиціях в околицях міста Попасна та на Світлодарській дузі. Команда пластунів-добровольців приєдналася до проведення заходів із передачі Вогню жителям прифронтового Бахмута і військовим підрозділам у Сєвєродонецьку", - йдеться в повідомленні.
Далі воїни передаватимуть Вифлеємський вогонь на передову у свої військові частини.
Пластуни також передали військовим і різдвяні подарунки.
Не то сына, не то дочь…
Не то спич, не то басёнку,
Не то йод, не то зеленку.
Не то челядь, не то босса,
Не хохла, не малоросса,
Не то сверху, не то снизу (как немецкую актрису)
Не то ложку, не то сито,
Не то палку с эбонита.
Не то хаза чи малина,
Не то хрен на пианино.
Не перёд, не задница.
А какая разница?
Тетяна Малахова
клоуны
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https://www.youtube.com/watch?v=ruNv4aRugxc
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