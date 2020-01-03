 Через пожежу в клубі на Тернопільщині 8 дітей госпіталізовано, - ДСНС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про подію повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася в с.Угринів Підгаєцького району Тернопільської області в п'ятницю ввечері.

Інформація про спалах надійшла рятувальникам о 17.40. "О 17:58 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано, а о 18:10 повністю ліквідовано на площі 30 кв.м. Внаслідок цієї події 8 дітей госпіталізовано у лікарню з опіками", - йдеться в повідомленні.

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На місці події працює оперативна група Управління ДСНС в Тернопільській області, слідча оперативна група Національної поліції і газова служба. Обставини події встановлюються.