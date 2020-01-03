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 Через пожежу в клубі на Тернопільщині 8 дітей госпіталізовано, - ДСНС. ФОТО

Вісім дітей дістали опіки і були госпіталізовані через спалах невідомого походження з наступним горінням, який стався у клубі в селі на Тернопільщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про подію повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася в с.Угринів Підгаєцького району Тернопільської області в п'ятницю ввечері.

Інформація про спалах надійшла рятувальникам о 17.40. "О 17:58 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано, а о 18:10 повністю ліквідовано на площі 30 кв.м. Внаслідок цієї події 8 дітей госпіталізовано у лікарню з опіками", - йдеться в повідомленні.

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Через пожежу в клубі на Тернопільщині 8 дітей госпіталізовано, - ДСНС 01

На місці події працює оперативна група Управління ДСНС в Тернопільській області, слідча оперативна група Національної поліції і газова служба. Обставини події встановлюються.

Через пожежу в клубі на Тернопільщині 8 дітей госпіталізовано, - ДСНС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168295
 
 
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Пиротехніка в руках несповнарозумних...
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8 детей с ожогами!!! ужас...
организаторы мероприятия или владельцы клуба - кто ответит за это???
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