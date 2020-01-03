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 Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нашому паспорті немає рядка "патріот", "малорос", "ватник" чи "бандерівець", - Зеленський

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Підвів ти, Вова": на каналі "Росія 1" принизливо "привітали" Зеленського з Новим роком. ВIДЕО

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 02

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук у віршованій формі відповів на звернення Зеленського

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 04

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 05

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 06

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 07

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Путін телефоном обмінялися привітаннями і домовилися про узгодження нових списків на обмін

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 09

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 10

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 11

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 12

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 13

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 14

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 15

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 16

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 17

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 18

Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах 19

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3168292
 
   
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Ну Цензор всегда был проукраинским сайтом. Это не удивительно что сепарская покацапленная ЗЕбиловата тут в меньшинстве...ЗЕбилы наверно все уже на сру весне и яндексе тусят с мышебратьями.. Какая им разница что Цензор что Яндекс, лишь бы Интернт работал.
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Потому что Цензор проукраинский сайт и порохоботы занимают проукраискую позицию. За что их банить мы ж не на сру весне. А вот ЗЕбилы в основном сепарня малоросская за дружбу с мышебратьями, логично что таких сепарков ЗЕбильных тут не любят. Иди на сру весну или яндекс там тебя поймут твои мышебратья.
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Заодно и поплачешся своим мышебратьям в жилетку, как тебя бедного ЗЕбила биндеровцы порохоботы обижают на Цензоре.
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в 2014 возможно и был. а сейчас это выгребная яма для поклонников соевого мародёра. Уххххххххх
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Скорее просто ЗЕбилы открыли своё истинное лицо с приходом клоуна кремлёвского и начали тут на Цензоре срать ватными лозунгами. ЗЕбилы то по сути латентная сепарня, просто при Порошенко они сидели тихо и не пикали, а как пришёл их клоун то быдло сразу почуяло своего ватного преЗЕдента и сразу полились помои от ЗЕбилов прокремлёвских.
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коментар відмічено як спам  
 
Та тут всього пару десятків порохоботів, у кожного по 5-7 різних ніків. Шумлять, смокчуть рошенки, лайкають один одного - створюють ілюзію масовості для підтримки *****.
В один прекрасний день їх просто не стане бо платити перестануть.
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Так ЗЕбилов же 73%, их по любому должно быть намного больше, не? Забыл как ты визжал что порохоботов всего 8%? А где ж твои 73% ЗЕбилов, шо ты тут в одиночестве поскуливаешь ЗЕбил сепарок??
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судя по тому как одни и те же лайкают друг друга,эти петины дебилы не рошенки смокчут, а отсасывают друг у друга ))))))
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Хороший вопрос, но порохатые тебе на него правильно не ответят. Цензор, читай Бутусов, давно лег под Потроха, вернее, Потрох сделал Бутусову предложение, от которого нельзя отказаться...Разве ты этого еще не понял? Думаю, что Цензор де факто и де юре принадлежит Свыночолому, а Бутусов просто его главный редактор.
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А, голосували, як Путін сказав? «Только нє Порошенко»?...
.

Чи, наперкір ворогу?.
???
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.

- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
.

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w

.!
-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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похоже что, Зеленскому пишет текст выступлений, дебильный спичмейкер
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Думаю, что дура Мендель ему пишет этот бред.
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Єдине, що має значення, це те, що цю недолугу заказуху виготовляють і з неї ж і ржуть жменька маргіналів із фантомними болями. Вони, маргінали, не усвідомлюючи, роблять гарну послугу Зеленському і здійснюють самозакопування. Не варто їм заважати. Хлопці - ви молодці. Все буде Україна.
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..не слушал и нет желания слушать порожние слова 3,14-Зе-добола, которые ничего не стоят (кроме потери Украиной времени и ресурсов, но такой уж выбор 73%ных зебилов), как все уже смогли убедиться за последнее время (разве что кроме самых упоротых - а это уже вопрос к профильным врачам)..
так шо с удовольствием и горечью пересмотрел фотожабы привитання великого сцаря Вошьдей (ну или наоборот, Вошьдя сцарей) - какая ж разница - одно даёт - другое дразнится)))
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такие имбицилы как ты и книги наверное не читают,а только картинки рассматривают.хорошо что таких упоротых в Украине всего 6%
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жирнючий ЛАЙК !!!))
Особливо за "всьоравнокакаяулица" )))
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Десять років тому у ****** були "усівониоднакові" і "більшість завжди бувала неправою", і народ виявився зрадником (бо ж зрадив Майдан), і голосувати вони закликали за #противсіх. Після чогго скромно втішалися перемогою "меншенького" зла...
Наша пісня гарна й нова? Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2989
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Членограй-малорос безразнічний знову напортачив.Біомас хрєнов.
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Украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, академик Борис Патон высказался по поводу новогоднего поздравления Владимира Зеленского.

"...Что же нужно украинцам для того, чтобы жить богато и счастливо? Достаточно хотеть быть как Швейцария. И не хотеть быть как Сомали, где племенные вожди всегда найдут способ поднять своих адептов на священную борьбу за правильных богов и героев против еретиков, смеющих думать иначе.
Национальная идея современной нации - это деньги на счету, достаточные, чтобы купить крутой автомобиль и ездить по нему на суперсовременном автобане. Очевидно, что для этого нужны национальные компании, которые будут строить эти автомобили и автобаны для всего мира.
Сквозь тьму невежества и варварства в Украине видно молодую поросль предпринимателей, строящих украинское будущее здесь и сейчас. Поэтому - будем! Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны с Новым годом. Мы все - украинцы, наше будущее - в наших руках. Будьмо!"
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Мнение 101 летнего маразматика Патона и всего его клуба академиков НАН "кому за 90" устарело лет на 100.

Для того чтобы население имело этот самый хороший автомобиль, оно должно быть богатым. Чтобы население было богатым, оно должно жить в богатой стране с высоким ВВП. Чтобы иметь высокий ВВП нужно создавать продукт с высокой добавленной стоимостью и продавать на западных рынках где у людей много денег. Другими словами нужна интеграция в цивилизованное западное пространство, модернизация экономики, западные инвестиции и десятилетия работы. Но прежде всего нужно иметь свою страну, которая самостоятельно решает куда ей двигаться и кем ей быть. Колония никогда не будет богатой, потому что колония на то и колония, что не принимает никаких решений.
Кремль для этого и впаривает нам обратно ОРДЛО, чтобы мы не могли совершать никаких самостоятельных внешнеполитических ходов. ОРДЛО будет блокировать любые интеграционные процессы с западным миром, а значит это автоматически нас сделает хронически нищей страной.
Единственным верным путем для Украины было наращивание военной мощи, постепенный экономический рост, выжидание ослабления России, чтобы решить вопрос с Донбассом и через возможно лет 20 мы бы стали богатой самодостаточной сильной страной, но не с таким племенем дебилов.
Теперь Украине светит только роль унылой нищей буферной зоны и то в лучшем случае.
Это для всех идиотов, кто думает, что капитулировав нас ждет экономический рост. ***** сделает вам экономический рост. Будете дешевой рабсилой для кацапских олигархов.
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Зрадофилы уже всех достали.
Сделайте хоть что-то для Украины, а не во вред.
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Зрадофилы это те у которых Порошенко всё украл, Порошенко ахент Крумля, Порошенко барига, ты про этих зрадофилов??
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Ну ти і троль номерний,а взагалі- то тупий кацап.
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Обьединитесь с бандровцами,на АРМІЯ.МОВА.ВІРА.
Не?
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Хотели шута в президента, вот и гогчите вместе с Зеленым карликом. Ещё все веселье в переди.
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Да я сразу знал что с этим клоунским "какая разница" будет дикий стёб) Малоросс очередной раз показал какой он малоросс кацапнутый на всю голову. Даже все государственные символы попрятал что б вату не раздражать..падаль кремлёвская.
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але ідеї, що могла би об'єднати країну, так і немає у преЗЕдента. окрім, звісно, отого пофігізму - "какая разница". і справді - яка різниця, як тебе звати і хто твої батьки, аби в холодильнику ковбаса завжди була. безпринципне чмо, а не президент.
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крім обдурених лохів і проплачених порохоботів є ще купа незадоволених, яких відігнали від корита
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Зато Зелю поддерживает еврейская "элита" Украины: Гордон, Пальчевский, Червоненко, Спивак и тп...
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Та тут всього пару десятків порохоботів, у кожного по 5-7 різних ніків. Шумлять, смокчуть рошенки, лайкають один одного - створюють ілюзію масовості для підтримки *****.
В один прекрасний день їх просто не стане бо платити перестануть.
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Дату назви. Бо щось вона у вас, зелених двбвбів , постійно зсувається))
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Во всех выпусках Фотожоп нет ни одной на Юлию Тимошенко . Думаете случайность ?
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Батькивщина со своим старым лидером вообще никогда не обсуждается на страницах Цензора . Табу . Свобода слова .
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Хорошая статья. Высказались все... все немногие кто голосовал за Порошенко.
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Самое смешное, когда один и тот же порохобот под разными никами тут пишет, а ниже сам себе и отвечает. Orionemc, Олег Тихонов и он же 777номерной - один и тот же безграмотный порохобот, но выслуживается капитально.
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А, голосували, як Путін сказав? «Только нє Порошенко»?...
.

Чи, наперкір ворогу?.
???
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.

- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
.

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w

.!
-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
.
.
..
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
.
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Что-то я не пойму НАС... выбрали 2/3 голосов президента и теперь над ним издеваются. Нет, это хорошо, что можно и нужно стебаться над смешным... но всё равно - как-то дико. Что, нужно избирать раз в 15 минут смс-голосованием??? Это уже пахнет идиотизмом, други-украинцы. Это за пределами. Или каждый хочет (и знает как) работать президентом??? Ну, для начала неплохо было бы научиться писать-читать, сограждане. Я голосовал за Пороха.... это моё личное дело, но бросаться говном - это дело обезьян, и то примитивных. Идиоты - пишите, как ссыте за углом. Тьфу.... примитив и быдлячество. Читать противно.
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Жабы крутые) зечмо сам себя закапывает, а впрочем какая разница, как оно подохнет...
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