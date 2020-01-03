 Яка різниця, хто президент? Новорічне привітання Зеленського у ФОТОжабах

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Більше фотошопів дивіться тутИсточник: https://censor.net.ua/ua/p3168292
В один прекрасний день їх просто не стане бо платити перестануть.
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Чи, наперкір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
так шо с удовольствием и горечью пересмотрел фотожабы привитання великого сцаря Вошьдей (ну или наоборот, Вошьдя сцарей) - какая ж разница - одно даёт - другое дразнится)))
Особливо за "всьоравнокакаяулица" )))
Наша пісня гарна й нова?
"...Что же нужно украинцам для того, чтобы жить богато и счастливо? Достаточно хотеть быть как Швейцария. И не хотеть быть как Сомали, где племенные вожди всегда найдут способ поднять своих адептов на священную борьбу за правильных богов и героев против еретиков, смеющих думать иначе.
Национальная идея современной нации - это деньги на счету, достаточные, чтобы купить крутой автомобиль и ездить по нему на суперсовременном автобане. Очевидно, что для этого нужны национальные компании, которые будут строить эти автомобили и автобаны для всего мира.
Сквозь тьму невежества и варварства в Украине видно молодую поросль предпринимателей, строящих украинское будущее здесь и сейчас. Поэтому - будем! Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны с Новым годом. Мы все - украинцы, наше будущее - в наших руках. Будьмо!"
Для того чтобы население имело этот самый хороший автомобиль, оно должно быть богатым. Чтобы население было богатым, оно должно жить в богатой стране с высоким ВВП. Чтобы иметь высокий ВВП нужно создавать продукт с высокой добавленной стоимостью и продавать на западных рынках где у людей много денег. Другими словами нужна интеграция в цивилизованное западное пространство, модернизация экономики, западные инвестиции и десятилетия работы. Но прежде всего нужно иметь свою страну, которая самостоятельно решает куда ей двигаться и кем ей быть. Колония никогда не будет богатой, потому что колония на то и колония, что не принимает никаких решений.
Кремль для этого и впаривает нам обратно ОРДЛО, чтобы мы не могли совершать никаких самостоятельных внешнеполитических ходов. ОРДЛО будет блокировать любые интеграционные процессы с западным миром, а значит это автоматически нас сделает хронически нищей страной.
Единственным верным путем для Украины было наращивание военной мощи, постепенный экономический рост, выжидание ослабления России, чтобы решить вопрос с Донбассом и через возможно лет 20 мы бы стали богатой самодостаточной сильной страной, но не с таким племенем дебилов.
Теперь Украине светит только роль унылой нищей буферной зоны и то в лучшем случае.
Это для всех идиотов, кто думает, что капитулировав нас ждет экономический рост. ***** сделает вам экономический рост. Будете дешевой рабсилой для кацапских олигархов.
Сделайте хоть что-то для Украины, а не во вред.
Не?
В один прекрасний день їх просто не стане бо платити перестануть.
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Чи, наперкір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.!
-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
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